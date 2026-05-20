Izredne razmere v Litvi: prebivalce pozvali k takojšnji evakuaciji #video

Potem ko je v litovski zračni prostor iz smeri Belorusije vstopil dron, se je v Litvi zgodaj zjutraj oglasil alarm. Vojska je aktivirala Natovo misijo za nadzor zračnega prostora Baltika in prebivalce prizadetih območij pozvala k takojšni evakuaciji.

"Zračni alarm! Takoj poiščete zavetje ali varno mesto," so zapisali v izjavi, s katero so naznanili izredne razmere.

Lithuania has issued an air alert in parts of the country after a suspected drone approaching from Belarus was detected near the border. NATO Baltic Air Policing has been activated. — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) May 20, 2026

Predsednika in premierko odpeljali v zaklonišče

Dron so opazili na vzhodu države, blizu meje z Belorusijo. Opozorilo so kmalu razširili tudi na prestolnico Vilno, kjer so razglasili najvišjo možno stopnjo ogroženosti. Prebivalce prestolnice so pozvali, naj se zatečejo v zavetje in upoštevajo navodila reševalnih služb. "Takoj se zatecite na varno mesto, poskrbite za svoje bližnje in počakajte na nova priporočila," je litovska vojska sporočila ljudem v prestolnici, poroča Reuters.

Predsednika Gitanasa Nausėdo in premierko Ingo Ruginienė so odpeljali v zaklonišče, enak protokol evakuacije je bil uporabljen tudi za poslance in osebje litovskega parlamenta.

Promet v državi se je popolnoma ustavil. Zaprto je glavno letališče v Vilni, zaustavljena sta tudi javni in železniški promet.