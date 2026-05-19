Slovenci proti Slovaški klonili šele po kazenskih strelih.

Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici po kazenskih strelih izgubila s Slovaško s 4:5 (1:2, 2:2, 1:0; 0:1). Po treh dvobojih ima Slovenija v Fribourgu izkupiček ene zmage in dveh porazov ter tri točke. Naslednja tekma jo čaka v sredo ob 20.20, tekmec bo Švedska.

Danes je bil njen tekmec Slovaška, ki je SP odlično začela in imela po dveh tekmah stoodstoten izkupiček. Na koncu je sicer zmagala še tretjič, a je oddala prvo točko.

V postavo Slovenije se je vrnil junak zmage proti Češki, vratar Lukaš Horak, pa tudi kapetan Robert Sabolič je bil po lažji poškodbi kolena spet nared.

Potem ko so proti Norveški Slovenci že začeli precej mlačno in niso našli pravega ritma do konca, je bilo danes vendarle drugače. Slovenci so bili energični in nevarni, edina težava je bila zgodaj prejeti zadetek. Horak je že v uvodni minuti dvakrat odlično posredoval, potem pa iz nadaljevanja te akcije le klonil.

Slovenci se niso predajali, priložnosti so imeli Jan Drozg, Matic Török in Marcel Mahkovec, a izenačenja ni bilo. Sledili so novi težki trenutki, ko so bili v slovenski ekipi več kot minuto na ledu le s tremi. A so z borbenostjo zdržali tudi to.

Foto: Reuters

V 15. minuti pa se je podobna priložnost ponudila še Sloveniji. Po lepo izdelani akciji je ob igri 5-3 do strela z leve strani prišel Ken Ograjenšek in zadel.

Toda Slovenija ni zdržala do konca, Slovaška je minuto in pol pred odmorom znova prišla do vodstva.

So pa Slovenci hitro vrnili tekmecem; po strelu Aljoše Crnovića v 22. minuti z modre črte je pred golom ploščku smer spremenil Rok Tičar za 2:2. Sledila je nova izjemna obramba Horaka, potem pa spet pritisk Slovakov. In podobno kot v prvem delu Slovenci tega niso zdržali, po strelu od daleč je Slovaška spet vodila. Vodstvo pa je nato ob številčni prednosti že po 24 sekundah še povečala in imela prvič na tekmi +2.

Foto: Reuters

Toda borbeni Slovenci so se še enkrat vrnili. Priložnosti je bilo malo, je pa eno ob "power playu" z močnim strelom od daleč izkoristil Drozg in Slovence spet pripeljal povsem blizu.

V zadnjem delu so bili Slovenci precej bolj enakovredni in vse boljši. Nevarneje sta merila Filip Sitar in Blaž Gregorc, deset minut pred koncem je Jan Goličič oplazil okvir gola. V tem obdobju so Slovake povsem stisnili pred njihov gol, a do zadnje minute učinka ni bilo. Ko pa je Horak zapustil gol, je pol minute pred koncem Tičar s strelom od daleč poskrbel za 4:4 in izsilil še drugi podaljšek na tem SP. Slovence že v sredo čaka tekma s Švedi. Foto: Reuters

V dodatnem delu so bili Slovenci celo bližje zmagi, res lepi priložnosti sta imela Marcel Mahkovec in predvsem Anže Kuralt, a nista bila uspešna.

Pri kazenskih strelih pa so Slovaki le upravičili status favoritov; Horak je sicer ubranil dva strela, a ker je na slovenski strani zadel le Tičar, sta dve točki vendarle odšli na Slovaško.

V četrtem obračunu se bodo že v sredo Slovenci merili s Švedi, tudi ta tekma bo v večernem terminu.

Slovenija : Slovaška 4:5 (1:2, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1) * Dvorana BCF Arena, gledalcev 3100, sodniki: MacFarlane (ZDA), Tscherrig (Švica, glavna), Davidonis (Latvija), Nyqvist (Švedska).

* Strelci: 0:1 Liška (Rosandič, Gajdoš, 2.), 1:1 Ograjenšek (Tičar, Ćosić, 16.), 1:2 Chromiak (Cederle, Gajdoš, 19.), 2:2 Tičar (Crnović, Magovac, 22.), 2:3 Mesar (Štrbak, Knažko, 26.), 2:4 Faško-Rudaš (Lišk, Mešar, 31.), 3:4 Drozg (Gregorc, Sabolič, 38.), 4:4 Tičar (Drozg, Gregorc, 60.); kazenski streli: Tičar za Slovenijo, Okuliar, K. Pospišil, Mešar za Slovaško.

* Kazenske minute: Slovenija 6, Slovaška 10.

Preberite še: