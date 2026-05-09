Slovenci na zadnjem testu pred SP

Slovenska hokejska reprezentanca bo ob 16.20 v Celovcu začela zadnje pripravljalno srečanje pred svetovnim prvenstvom elite, ki ga bo v Fribourgu odprla čez teden dni proti Čehom. Sosedski boj z Avstrijci bo dal tudi odgovore o končnem seznamu slovenske odprave za prvenstvo.

Po zmagi in porazu proti Poljakom, tesnem porazu proti Kazahstanu, ki si je pred dnevi zagotovil vrnitev med elito (v njej bo igral prihodnje leto), ter četrtkovi domači zmagi nad Madžari bodo Slovenci popoldan na zadnjem testu pred svetovnim prvenstvom.

Ob 16.20 se bodo pomerili z Avstrijci, ki bodo prav tako igrali v Švici, a oni v drugi skupini v Zürichu.

Tekma na Koroškem bo dala še zadnje odgovore o tem, kdo bo potoval na svetovno prvenstvo.

Skupini na SP: Skupina B (Fribourg): Slovenija, Češka, Danska, Italija, Kanada, Norveška, Slovaška in Švedska. Skupina A (Zürich): Avstrija, Finska, Latvija, Madžarska, Nemčija, Švica, Velika Britanija in ZDA.

Sedem tekem v desetih dneh: začetek proti Čehom, zaključek proti Italijanom

Slovenci bodo prvenstvo odprli v soboto, 16. maja, proti Čehom. Cilj je obstanek v najkakovostnejši druščini, med katero jih čaka sedem tekem v desetih dneh. Pričakovano je, da bo odločilna zadnja tekma z Italijo.

Pripravljalne tekme Sobota, 9. maj

16.20 Avstrija – Slovenija (Celovec) Četrtek, 7. maj, Bled

Slovenija : Madžarska 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Strelci: 0:1 Papp (Ortenszky, 5.), 1:1 Török (PP1, Drozg, Horak, 7.), 2:1 Mahkovec (Török, Podrekar, 24.), 2:2 Sebök (Ravasz, 29.), 3:2 Mahkovec (PP2, Drozg, Gregorc, 48.)

Streli: Slovenija 34 (13, 9, 12); Madžarska 29 (11, 7, 11)

Kazni: Slovenija 12 (0, 4, 8); Madžarska 16 (4, 4, 8) Petek, 24. april, Tychy

Poljska : Slovenija 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Strelci: 0:1 Jezovšek (Beričič, 12.), 1:1 Krežolek (Walega, 18.), 2:1 Chmielewski (Bryk, 19.), 2:2 Sitar (Sabolič, Ograjenšek, 36.), 2:3 Mahkovec (Simšič, 42.)

Streli: Poljska 28 (9, 10, 9), Slovenija 22 (12, 6, 4)

Kazni: Poljska 4 (0, 2, 2), Slovenija 6 (0, 0, 6) Sobota, 25. april, Tychy

Poljska : Slovenija 5:2 (3:1,1:1,1:0)

Strelci: 1:0 Lewandowski (Wanacki, 6.), 2:0 Walega (Krezolek, Bryk, 7.), 2:1 Sodja (Jezovšek, 13.), 3:1 Gorny (Narog, Slusarczyk, 18.), 3:2 Langus (Drozg, Sever, 23., PP1), 4:2 Krezolek (Pas, Walega, 32.), 5:2 Kielbicki (41, SH1)

Streli: POL 27 (11,10,6); SLO 33 (12,12,9)

Kazni: POL 4 (0,4,0); SLO 2 (0,2,0) Torek, 28. april, Tychy

Kazahstan : Slovenija 2:1 (0:0, 1:1, 0:1)

Strelci: 0:1 Sever (Crnkić, 36.), 1:1 Breus (Logvin, 40.), 2:1 Starčenko (Šestakov, 59.)

Streli: KAZ 27 (10, 10, 7), SLO 19 (4, 5, 10)

Kazni: KAZ 4 (0, 4, 0), SLO 6 (0, 4, 2)

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP: Sobota, 16. maj:

20.20 Slovenija – Češka Nedelja, 17. maj:

20.20 Norveška – Slovenija Torek, 19. maj:

20.20 Slovenija – Slovaška Sreda, 20. maj:

20.20 Švedska – Slovenija Petek, 22. maj:

16.20 Kanada – Slovenija Sobota, 23. maj:

12.20 Danska – Slovenija Ponedeljek, 25. maj:

20.20 Slovenija – Italija

