Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sobota,
9. 5. 2026,
14.36

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
hokej Edo Terglav SP v hokeju 2026 slovenska hokejska reprezentanca

Sobota, 9. 5. 2026, 14.36

50 minut

Pripravljalna tekma, Celovec

Slovenci na zadnjem testu pred SP

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
slovenska hokejska reprezentanca | Slovenci se bodo na Koroškem na zadnjem testu pomerili z Avstrijci. | Foto Luka Kotnik

Slovenci se bodo na Koroškem na zadnjem testu pomerili z Avstrijci.

Foto: Luka Kotnik

Slovenska hokejska reprezentanca bo ob 16.20 v Celovcu začela zadnje pripravljalno srečanje pred svetovnim prvenstvom elite, ki ga bo v Fribourgu odprla čez teden dni proti Čehom. Sosedski boj z Avstrijci bo dal tudi odgovore o končnem seznamu slovenske odprave za prvenstvo.

Po zmagi in porazu proti Poljakom, tesnem porazu proti Kazahstanu, ki si je pred dnevi zagotovil vrnitev med elito (v njej bo igral prihodnje leto), ter četrtkovi domači zmagi nad Madžari bodo Slovenci popoldan na zadnjem testu pred svetovnim prvenstvom. 

Ob 16.20 se bodo pomerili z Avstrijci, ki bodo prav tako igrali v Švici, a oni v drugi skupini v Zürichu.

Tekma na Koroškem bo dala še zadnje odgovore o tem, kdo bo potoval na svetovno prvenstvo.

Skupini na SP:

Skupina B (Fribourg): Slovenija, Češka, Danska, Italija, Kanada, Norveška, Slovaška in Švedska.

Skupina A (Zürich): Avstrija, Finska, Latvija, Madžarska, Nemčija, Švica, Velika Britanija in ZDA.

Sedem tekem v desetih dneh: začetek proti Čehom, zaključek proti Italijanom

Slovenci bodo prvenstvo odprli v soboto, 16. maja, proti Čehom. Cilj je obstanek v najkakovostnejši druščini, med katero jih čaka sedem tekem v desetih dneh. Pričakovano je, da bo odločilna zadnja tekma z Italijo.

Pripravljalne tekme

Sobota, 9. maj
16.20 Avstrija – Slovenija (Celovec)

Četrtek, 7. maj, Bled
Slovenija : Madžarska 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Strelci: 0:1 Papp (Ortenszky, 5.), 1:1 Török (PP1, Drozg, Horak, 7.), 2:1 Mahkovec (Török, Podrekar, 24.), 2:2 Sebök (Ravasz, 29.), 3:2 Mahkovec (PP2, Drozg, Gregorc, 48.)
Streli: Slovenija 34 (13, 9, 12); Madžarska 29 (11, 7, 11)
Kazni: Slovenija 12 (0, 4, 8); Madžarska 16 (4, 4, 8)

Petek, 24. april, Tychy   
Poljska : Slovenija 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Strelci: 0:1 Jezovšek (Beričič, 12.), 1:1 Krežolek (Walega, 18.), 2:1 Chmielewski (Bryk, 19.), 2:2 Sitar (Sabolič, Ograjenšek, 36.), 2:3 Mahkovec (Simšič, 42.)
Streli: Poljska 28 (9, 10, 9), Slovenija 22 (12, 6, 4)
Kazni: Poljska 4 (0, 2, 2), Slovenija 6 (0, 0, 6)

Sobota, 25. april, Tychy   
Poljska : Slovenija 5:2 (3:1,1:1,1:0)
Strelci: 1:0 Lewandowski (Wanacki, 6.), 2:0 Walega (Krezolek, Bryk, 7.), 2:1 Sodja (Jezovšek, 13.), 3:1 Gorny (Narog, Slusarczyk, 18.), 3:2 Langus (Drozg, Sever, 23., PP1), 4:2 Krezolek (Pas, Walega, 32.), 5:2 Kielbicki (41, SH1)
Streli: POL 27 (11,10,6); SLO 33 (12,12,9)
Kazni: POL 4 (0,4,0); SLO 2 (0,2,0)

Torek, 28. april, Tychy   
Kazahstan : Slovenija 2:1 (0:0, 1:1, 0:1)
Strelci: 0:1 Sever (Crnkić, 36.), 1:1 Breus (Logvin, 40.), 2:1 Starčenko (Šestakov, 59.)
Streli: KAZ 27 (10, 10, 7), SLO 19 (4, 5, 10)
Kazni: KAZ 4 (0, 4, 0), SLO 6 (0, 4, 2)

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP:

Sobota, 16. maj:
20.20 Slovenija – Češka

Nedelja, 17. maj:
20.20 Norveška – Slovenija

Torek, 19. maj:
20.20 Slovenija – Slovaška

Sreda, 20. maj:
20.20 Švedska – Slovenija

Petek, 22. maj:
16.20 Kanada – Slovenija

Sobota, 23. maj:
12.20 Danska – Slovenija

Ponedeljek, 25. maj:
20.20 Slovenija – Italija

Preberite še:

Edo Terglav
Sportal Selektor pogleduje proti Kanadi, Slovenci pred vrhuncem še na sosedskih bitkah
Matija Pintarič
Sportal Brez klubske spremembe za slovenskega vratarja
slovenska hokejska reprezentanca : Finska, Jan Drozg
Sportal Dokazati, da lanski uspeh ni bil zgolj sreča
Lukaš Horak
Sportal Povratniku po poškodbi je odleglo: "Vesel sem, da je za mano"
Poljska hokej
Sportal Na zadnji tekmi prvenstva udarec za gostitelje, Ukrajinci se vračajo po 20 letih
Vegas Golden Knights
Sportal Vegas do druge zmage, Montreal vrnil udarec Buffalu

hokej Edo Terglav SP v hokeju 2026 slovenska hokejska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.