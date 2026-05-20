"Pokazal se je značaj te ekipe, o katerem se veliko pogovarjamo, kdo smo, kakšen pristop želimo imeti, da se da, če verjamemo in si med seboj pomagamo," je po torkovi osvojeni točki na svetovnem prvenstvu proti Slovakom, ki so slovenski odpor strli šele po izvajanju kazenskih strelov, za nacionalno televizijo dejal selektor Slovencev Edo Terglav. Njegove varovance že zvečer (20.20) čaka obračun s hokejsko velesilo Švedsko.

Slovenska hokejska reprezentanca je v torek zvečer v Fribourgu poskrbela, da še eden od favoritov ni odnesel celotnega plena. Potem ko so Slovenci za uvod svetovnega prvenstva z zmago v podaljšku presenetili Čehe, so včeraj proti Slovakom po izvajanju kazenskih strelov izgubili s 4:5 in osvojili točko.

Varovanci Eda Terglava so bili v prvih dveh tretjinah v podrejenem položaju, Slovaki so pritiskali, predvsem v drugem delu je bilo ob oddaljeni slovenski klopi risom težko. A so kljub slovaški prevladi ohranjali stik s tekmeci, pri čemer jim je znova izdatno pomagal Lukaš Horak, ki se je v prvih dveh tretjinah soočil s 30 streli, v nadaljevanju pa so jih tekmeci sprožili le še osem.

Ken Ograjenšek je izenačil na 1:1, Rok Tičar na 2:2, Jan Drozg je ob koncu druge tretjine znižal na 3:4 in napovedal zanimivo nadaljevanje. V tem so Slovaki popustili, se potegnili nazaj, branili tesno vodstvo, borbeni Slovenci pa so postali narekovalci tempa. Ob koncu rednega dela so zaigrali brez vratarja, s šestimi igralci v polju, ter z golom igralca tekme Tičarja pol minute pred iztekom rednega dela izsilili podaljšek, v njem še naprej prevladovali, a se je nasprotnik izvlekel in zmagal po izvajanju kazenskih strelov.

"Na koncu, ko si tako blizu še eni dodatni točki, je malo razočaranja, saj vemo, kaj bi nam ta prinesla. Lahko smo ponosni na to, kar smo dosegli." Foto: Reuters Slovenci imajo tako po treh tekmah na računu tri točke, če bi včeraj dobili še eno, bi bili blizu potrditvi cilja, obstanku med elito, sploh če do konca prvenstva ne bi bilo italijanskega presenečenja in bi Italijani v zadnjo tekmo s Slovenci (25. maj) vstopili z nič točkami. Tako pa bo treba za obstanek zagotovo osvojiti vsaj še eno točko.

"Dobro je bilo, da nam je uspelo zadeti za 1:1 in se malo priključiti, sploh ker so bili oni takrat precej boljši nasprotnik. Če bi nam kdo prej rekel, da bomo imeli tri točke, bi verjetno takoj podpisali. Na koncu, ko si tako blizu še eni dodatni točki, je malo razočaranja, saj vemo, kaj bi nam ta prinesla. Lahko smo ponosni na to, kar smo dosegli, kako smo se borili na koncu. Mislim, da smo si v tretji tretjini malo več upali, dali zadnje atome moči, šli na vse ali nič. Slovaki so se malo ustrašili, malo preveč stali, mi pa smo imeli boljše noge. Tudi v podaljšku smo imeli priložnost, da bi zaključili, a to je šport, enkrat zmagaš, drugič izgubiš. Je pa škoda te točke, še kakšno bomo potrebovali," je po porazu v izjavi za nacionalno televizijo razmišljal strelec prvega zadetka Ograjenšek.

Zvečer proti spočitim Švedom

Že zvečer Slovence čaka na papirju favorizirana Švedska, ki v torek ni imela tekme. "Podobno kot zadnjič, ko smo takoj naslednji dan igrali proti Norvežanom, a to bo še težji nasprotnik. Švedi bodo več igrali s ploščkom, treba bo čim bolj odgovorno igrati, se spočiti in upati na najbolje," je dodal Ograjenšek.

"Vsaka točka je pomembna, vemo, kaj to na koncu lahko prinese. Imeli smo priložnosti še za drugo, a se ni izšlo kot na prvi tekmi. Fantje so v tretji tretjini odigrali, kot moramo odigrati. V prvi nam je bilo zelo zelo težko, nismo imeli ploščka, nismo bili pravi, a smo bili kljub temu spet v igri. Pokazal se je značaj te ekipe, o katerem se veliko pogovarjamo, kdo smo, kaj želimo, kakšen pristop želimo imeti. Da se da, če verjamemo in eden drugemu pomagamo. Nikoli nismo obupali ali pa nehali igrati. Držali so se načrta, pa se počasi vrnili v igro. Tudi v tretji tretjini ob zaostanku ni bilo nekega stresa, rekli smo si, da bomo že dobili svoje priložnosti. Rok je odigral res neverjetno tekmo, z golom nas je vrnil. Fantje so pokazali, da lahko igramo in da si upamo igrati," je po tekmi za TV Slovenija misli strnil selektor Terglav.

Časa za počitek njegova zasedba ne bo imela, ob 20.20 bo palice prekrižala s Švedi. "Čaka nas težka tekma, oni so imeli dan počitka, mi pa kratko noč, ampak v takih tekmah je treba uživati, tako igralci kot trener. Treba se je čim bolje spočiti, si povrniti energijo in odigrati super tekmo," je sklenil Terglav.

Slovenci in Švedi so se do zdaj srečali štirikrat, vselej so zmagali Švedi.

Tekmovalni sistem: Na prvenstvu sodeluje 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. Vsaka reprezentanca na predtekmovanju odigra sedem tekem, po koncu tega dela pa najboljše štiri iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade v nižji kakovostni razred, divizijo I, skupino A. Cilj Slovencev je obstanek med elito, kar jim dvakrat zapored še nikoli ni uspelo.

