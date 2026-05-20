Strokovnjak po tragediji v Ljubljani: Odločile so te tri sekunde

Po tragični nesreči, v kateri je na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice v Ljubljani ugasnilo mlado življenje, se je oglasil tudi magister Andrej Cvar, presojevalec varnosti cest pri Agenciji za varnost prometa (AVP). Opozoril je predvsem na sistemske pomanjkljivosti prometnih ureditev in izpostavil en tehnični detajl, za katerega verjame, da je ključen pri preprečevanju podobnih dogodkov v prihodnosti.

Andrej Cvar meni, da tragedija ni zgolj posledica človeške napake, temveč nevarne prometne ureditve, ki voznikom v določenih trenutkih onemogoča pregled nad dogajanjem.

Mrtvi kot. Voznik avtobusa je bil odrezan od dogajanja.

Cvar je pojasnil, da imajo na številnih ljubljanskih križiščih vozila zeleno luč tri sekunde pred pešci. V tem času je avtobus že začel zavijati desno in se postavil v položaj, kjer je zaradi mrtvega kota ter potnikov v vozilu vozniku močno omejen pogled skozi desna stranska stekla.

Mag. Andrej Cvar Foto: AVP "Voznik je speljal in začel zavijati desno. V tistih treh sekundah zamika pa se je zglobni avtobus premaknil v najslabši mogoči položaj: prišel je do začetka prehoda in se postavil v oster kot, potniki v polnem vozilu pa so vozniku popolnoma zakrili pogled skozi desna stranska stekla. Nastala je cona popolne nepreglednosti – mrtvi kot," je pojasnil, poroča Dnevnik.

Ko se je nato prižgala zelena luč za pešce, je dekle stopilo na prehod za pešce v prepričanju, da lahko varno prečka cesto. Voznik je bil po besedah strokovnjaka v tistem trenutku zaradi geometrije zavoja in nepreglednosti praktično odrezan od dogajanja pred vozilom.

"Zato je ključno, da prihajajoče uradne raziskave nesreče ne iščejo krivca v vozniku, temveč se osredotočijo na sistemske pomanjkljivosti, ki so do tega dogodka sploh pripeljale," je še dejal Cvar.

Rešitev: Pešci naj zeleno luč dobijo prej

Kot rešitev Cvar predlaga tako imenovani vodeči zeleni interval, pri katerem pešci dobijo zeleno luč nekaj sekund pred vozili. Če bi peška na prehod stopila tri sekunde prej, bi bila po njegovih besedah že jasno vidna pred vetrobranskim steklom avtobusa, še preden bi vozilo začelo zavijati.

Takšna rešitev ni nova. Omenjena je že v smernicah ministrstva za infrastrukturo iz leta 2017, pa tudi v uradnih navodilih za načrtovanje prometnih ureditev v Ljubljani, ki jih je župan podpisal že leta 2012. Na strani 15 jasna direktiva pravi: "Načrtuj vklop zelene luči za pešce tri sekunde pred zeleno za motorni promet, če zelenega intervala ni mogoče zagotoviti posebej za pešce."

Predlagajo tudi ločene faze in nove tehnologije

Strokovnjak predlaga še več dodatnih ukrepov za večjo prometno varnost v Ljubljani:

- pregled in prilagoditev semaforskih programov na nevarnejših križiščih,

- uvedbo popolnoma ločenih faz za pešce in zavijajoča vozila tam, kjer je promet najzahtevnejši,

- nadaljnje opremljanje avtobusov z asistenčnimi sistemi za zaznavanje pešcev v mrtvem kotu.