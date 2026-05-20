Žan Serčič je pred poletjem predstavil duet, ki ga je posnel z Arijano Lucas, hčerko znanega glasbenika Samuela Lucasa, ki Serčiča že nekaj časa spremlja na koncertih.

"Takoj ko sem napisal to pesem, sem vedel, da jo moramo posneti kot moško-ženski duet. Dva pola, vsak iz svoje perspektive, s svojim čutenjem in mislimi, gresta skozi odnos in življenje s hrepenenjem po tem, da ga dopolni boljša polovica," je Žan Serčič opisal nastanek skladbe Mars in Venera, ki jo je posnel z Arijano Lucas.

"Poznava se že kar nekaj let in vesel sem, da imava zdaj tudi skupno pesem. Za ta album je posnela kar nekaj vokalov, prav tako pa je že več kot leto dni z mano v bendu in zelo sem vesel, da lahko napovem to, da zanjo pripravljamo tudi njene nove avtorske pesmi," je še povedal Serčič, "med snemanjem v studiu je zelo hitra, poznata se kilometrina in šola njenega očeta, izvrstnega vokalista Samuela Lucasa. V studiu sva se zelo zabavala, prav tako pa tudi na snemanju videa za to pesem."

Foto: Miro Majcen

Da se je pri ustvarjanju skladbe predvsem zabavala, je potrdila tudi Arijana, ob tem pa dodala, da je bilo snemanje tudi zahtevno: "Nikoli si nisem mislila, da je nekaj, kar se sliši tako enostavno, tako težko zapeti. A se nisem predala, ker vem, da skupaj odkrivava, kdo sem kot ustvarjalka in je Žan res krasen mentor. Zelo sem vesela, da sva skupaj posnela tak 'benger', ki si ga vedno z veseljem zavrtim."

