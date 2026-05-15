Slabo vidite? Ne zamudite dogodkov z brezplačno meritvijo vida Rodenstock

Dober vid močno vpliva na kakovost našega vsakdana, a ga pogosto začnemo zares ceniti šele takrat, ko se pojavijo težave. Utrujene oči, slabša ostrina vida, glavoboli ali naprezanje pri delu za računalnikom so danes vse pogostejši spremljevalci sodobnega življenjskega sloga. Prav zato bodo konec maja in v začetku junija po različnih slovenskih krajih potekali posebni mikrodogodki, namenjeni ozaveščanju o pomenu zdravja oči in sodobnih rešitvah za izboljšanje vida.

V sodelovanju z izbranimi optikami bo podjetje Rodenstock predstavilo napredno tehnologijo DNEye® Scanner, s katero je mogoče opraviti izjemno natančne biometrične meritve oči. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi najnovejše trende na področju individualno prilagojenih korekcijskih stekel ter izvedeli več o tem, kako sodobna optika izboljšuje vsakodnevno vidno izkušnjo.

Ko klasična meritev dioptrije ni več dovolj

Sodobna optika danes presega osnovno določanje dioptrije. Oči so namreč popolnoma edinstvene, prav tako kot prstni odtis, zato univerzalne rešitve pogosto ne zagotavljajo optimalnega vida.

Napredna tehnologija DNEye® Scanner omogoča analizo več tisoč podatkovnih točk očesa, med drugim obliko roženice, položaj zenice in dolžino očesa. Na podlagi teh meritev je mogoče izdelati individualizirana korekcijska stekla, ki so prilagojena posameznikovim očem in njegovim vidnim potrebam.

Rezultat so:

ostrejši in bolj kontrasten vid,

bolj naraven občutek gledanja,

hitrejše prilagajanje na nova očala,

manjša utrujenost oči pri vsakodnevnih opravilih,

boljša vidna izkušnja v različnih svetlobnih pogojih.

Rodenstock in biometrična natančnost

Rodenstock že desetletja velja za enega vodilnih inovatorjev na področju optike in razvoja individualno prilagojenih očalnih stekel. Njihova filozofija temelji na prepričanju, da bi morala biti vsaka očala zasnovana na podlagi resničnih biometričnih podatkov posameznika.

S tehnologijo B.I.G. EXACT® združujejo natančne meritve očesa z napredno izdelavo stekel, kar uporabnikom omogoča bistveno bolj prilagojen in udoben vid. Posebej pomembno je to pri progresivnih steklih, kjer sta tekoč prehod med razdaljami in naraven občutek gledanja ključnega pomena.

Kaj vas čaka na dogodkih? Na mikrodogodkih boste lahko: opravili brezplačno informativno meritev vida,

spoznali delovanje DNEye® Scanner tehnologije,

izvedeli več o biometričnih očalnih steklih,

prejeli strokovne informacije o zdravju oči,

izkoristili posebne ugodnosti, pripravljene ekskluzivno za obiskovalce dogodkov. Dogodki so namenjeni vsem generacijam ter tako tistim, ki že nosijo očala, kot tudi posameznikom, ki opažajo prve spremembe vida ali želijo izvedeti več o sodobnih možnostih korekcije.

Razpored dogodkov 2026

Datum Dan Optika Kraj Lokacija 22. maj 2026 petek Optika Minus 50 Maribor Tržaška cesta 67a – E.Leclerc 23. maj 2026 sobota Optika Minus 50 Maribor Tržaška cesta 67a – E.Leclerc 28. maj 2026 četrtek Optika Cestnik Trbovlje Ulica 1. junija 30 30. maj 2026 sobota Optika Klinc Dravograd Meža 10 10. junij 2026 sreda Optika Simona Žalec Ulica heroja Staneta 8 – Tuš supermarket

Zakaj so individualno prilagojena stekla prihodnost optike?

Vsako oko ima svoje posebnosti, zato standardna očalna stekla pogosto ne omogočajo optimalne ostrine in udobja. Biometrično prilagojena korekcijska stekla pa upoštevajo dejanske lastnosti posameznikovega očesa in tako zagotavljajo bolj naravno vidno izkušnjo.

Uporabniki takšnih stekel pogosto poročajo o:

širšem vidnem polju,

boljši ostrini na vseh razdaljah,

manj naprezanja pri delu za računalnikom,

boljši orientaciji v prostoru,

večjem udobju pri vožnji in branju.

Izjemne koristi Rodenstockovih korekcijskih stekel potrjujejo tudi raziskave. V švicarski študiji*, ki je zajela 283 oseb, med katerimi je velika večina že nosila očala, so bili rezultati nadvse pozitivni:

88 odstotkov uporabnikov je poročalo o večjem udobju pri nošenju,

uporabnikov je poročalo o večjem udobju pri nošenju, 92 odstotkov jih je izkusilo ostrejši vid,

jih je izkusilo ostrejši vid, 84 odstotkov jih je opazilo izboljšan kontrastni vid,

jih je opazilo izboljšan kontrastni vid, 87 odstotkov jih je poročalo o krajšem času prilagajanja,

jih je poročalo o krajšem času prilagajanja, 80 odstotkov jih je zaznalo boljši vid v slabih svetlobnih pogojih.

Poskrbite za svoje oči pravočasno

Vid se spreminja postopoma, zato težave pogosto opazimo šele, ko že vplivajo na kakovost življenja. Redni pregledi vida in pravočasna izbira ustreznih rešitev so zato ključnega pomena za dolgoročno zdravje oči.

Če želite izvedeti več o sodobnih možnostih za boljši vid in preizkusiti napredno tehnologijo merjenja vida, obiščite enega izmed dogodkov v svoji bližini ter odkrijte, kako lahko individualno prilagojena očala izboljšajo vaš vsakdan.

Želite izkusiti, kaj pomeni resnično prilagojena korekcija vida? Udeležite se enega izmed mikrodogodkov po Sloveniji ali obiščite eno izmed optik, ki ponujajo napredno tehnologijo Rodenstock DNEye® Scanner 2+. Tam lahko opravite individualno biometrično meritev vida in pridobite korekcijska stekla, ki so zasnovana posebej za vaše oči – za ostrejši, bolj kontrasten in naraven vid v vseh razmerah. Lokacije naprav DNEye® Scanner: Optika Glasmaher, Novo mesto

Optika Glasmaher, Brežice

Optika Kuhar, Ptuj

Optika Branko Novak, Murska Sobota

Optika Vogrič, Idrija

Optika Krstič, Ljubljana (Tržaška)

Optika Krstič, Ljubljana (Leclerc)

Optika Rimc, Ljubljana (Vodnikova)

Optika Optima, Kranj

Optika Rimc, Krško

Fotooptika Rio, Izola

Optika Vid, Nova Gorica

Optika Alfa Plus, Maribor

Optika Olimp, Maribor

Optika Oculus Prior, Maribor

Optika Lana, Sevnica

Optika Minus 50, Maribor

Optika Simona, Šempeter v Savinjski Dolini

Optika Auer, Lenart

* DNEye® customer survey (2018), Zurich.