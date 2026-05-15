Biometrična stekla Rodenstock
Slabo vidite? Ne zamudite dogodkov z brezplačno meritvijo vida Rodenstock
Dober vid močno vpliva na kakovost našega vsakdana, a ga pogosto začnemo zares ceniti šele takrat, ko se pojavijo težave. Utrujene oči, slabša ostrina vida, glavoboli ali naprezanje pri delu za računalnikom so danes vse pogostejši spremljevalci sodobnega življenjskega sloga. Prav zato bodo konec maja in v začetku junija po različnih slovenskih krajih potekali posebni mikrodogodki, namenjeni ozaveščanju o pomenu zdravja oči in sodobnih rešitvah za izboljšanje vida.
V sodelovanju z izbranimi optikami bo podjetje Rodenstock predstavilo napredno tehnologijo DNEye® Scanner, s katero je mogoče opraviti izjemno natančne biometrične meritve oči. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi najnovejše trende na področju individualno prilagojenih korekcijskih stekel ter izvedeli več o tem, kako sodobna optika izboljšuje vsakodnevno vidno izkušnjo.
Ko klasična meritev dioptrije ni več dovolj
Sodobna optika danes presega osnovno določanje dioptrije. Oči so namreč popolnoma edinstvene, prav tako kot prstni odtis, zato univerzalne rešitve pogosto ne zagotavljajo optimalnega vida.
Napredna tehnologija DNEye® Scanner omogoča analizo več tisoč podatkovnih točk očesa, med drugim obliko roženice, položaj zenice in dolžino očesa. Na podlagi teh meritev je mogoče izdelati individualizirana korekcijska stekla, ki so prilagojena posameznikovim očem in njegovim vidnim potrebam.
Rezultat so:
- ostrejši in bolj kontrasten vid,
- bolj naraven občutek gledanja,
- hitrejše prilagajanje na nova očala,
- manjša utrujenost oči pri vsakodnevnih opravilih,
- boljša vidna izkušnja v različnih svetlobnih pogojih.
Rodenstock in biometrična natančnost
Rodenstock že desetletja velja za enega vodilnih inovatorjev na področju optike in razvoja individualno prilagojenih očalnih stekel. Njihova filozofija temelji na prepričanju, da bi morala biti vsaka očala zasnovana na podlagi resničnih biometričnih podatkov posameznika.
S tehnologijo B.I.G. EXACT® združujejo natančne meritve očesa z napredno izdelavo stekel, kar uporabnikom omogoča bistveno bolj prilagojen in udoben vid. Posebej pomembno je to pri progresivnih steklih, kjer sta tekoč prehod med razdaljami in naraven občutek gledanja ključnega pomena.
Kaj vas čaka na dogodkih?
Na mikrodogodkih boste lahko:
- opravili brezplačno informativno meritev vida,
- spoznali delovanje DNEye® Scanner tehnologije,
- izvedeli več o biometričnih očalnih steklih,
- prejeli strokovne informacije o zdravju oči,
- izkoristili posebne ugodnosti, pripravljene ekskluzivno za obiskovalce dogodkov.
Dogodki so namenjeni vsem generacijam ter tako tistim, ki že nosijo očala, kot tudi posameznikom, ki opažajo prve spremembe vida ali želijo izvedeti več o sodobnih možnostih korekcije.
Razpored dogodkov 2026
|
Datum
|
Dan
|
Optika
|
Kraj
|
Lokacija
|
22. maj 2026
|
petek
|
Optika Minus 50
|
Maribor
|
Tržaška cesta 67a – E.Leclerc
|
23. maj 2026
|
sobota
|
Optika Minus 50
|
Maribor
|
Tržaška cesta 67a – E.Leclerc
|
28. maj 2026
|
četrtek
|
Optika Cestnik
|
Trbovlje
|
Ulica 1. junija 30
|
30. maj 2026
|
sobota
|
Optika Klinc
|
Dravograd
|
Meža 10
|
10. junij 2026
|
sreda
|
Optika Simona
|
Žalec
|
Ulica heroja Staneta 8 – Tuš supermarket
Zakaj so individualno prilagojena stekla prihodnost optike?
Vsako oko ima svoje posebnosti, zato standardna očalna stekla pogosto ne omogočajo optimalne ostrine in udobja. Biometrično prilagojena korekcijska stekla pa upoštevajo dejanske lastnosti posameznikovega očesa in tako zagotavljajo bolj naravno vidno izkušnjo.
Uporabniki takšnih stekel pogosto poročajo o:
- širšem vidnem polju,
- boljši ostrini na vseh razdaljah,
- manj naprezanja pri delu za računalnikom,
- boljši orientaciji v prostoru,
- večjem udobju pri vožnji in branju.
Izjemne koristi Rodenstockovih korekcijskih stekel potrjujejo tudi raziskave. V švicarski študiji*, ki je zajela 283 oseb, med katerimi je velika večina že nosila očala, so bili rezultati nadvse pozitivni:
- 88 odstotkov uporabnikov je poročalo o večjem udobju pri nošenju,
- 92 odstotkov jih je izkusilo ostrejši vid,
- 84 odstotkov jih je opazilo izboljšan kontrastni vid,
- 87 odstotkov jih je poročalo o krajšem času prilagajanja,
- 80 odstotkov jih je zaznalo boljši vid v slabih svetlobnih pogojih.
Poskrbite za svoje oči pravočasno
Vid se spreminja postopoma, zato težave pogosto opazimo šele, ko že vplivajo na kakovost življenja. Redni pregledi vida in pravočasna izbira ustreznih rešitev so zato ključnega pomena za dolgoročno zdravje oči.
Če želite izvedeti več o sodobnih možnostih za boljši vid in preizkusiti napredno tehnologijo merjenja vida, obiščite enega izmed dogodkov v svoji bližini ter odkrijte, kako lahko individualno prilagojena očala izboljšajo vaš vsakdan.
Želite izkusiti, kaj pomeni resnično prilagojena korekcija vida?
Udeležite se enega izmed mikrodogodkov po Sloveniji ali obiščite eno izmed optik, ki ponujajo napredno tehnologijo Rodenstock DNEye® Scanner 2+. Tam lahko opravite individualno biometrično meritev vida in pridobite korekcijska stekla, ki so zasnovana posebej za vaše oči – za ostrejši, bolj kontrasten in naraven vid v vseh razmerah.
Lokacije naprav DNEye® Scanner:
- Optika Glasmaher, Novo mesto
- Optika Glasmaher, Brežice
- Optika Kuhar, Ptuj
- Optika Branko Novak, Murska Sobota
- Optika Vogrič, Idrija
- Optika Krstič, Ljubljana (Tržaška)
- Optika Krstič, Ljubljana (Leclerc)
- Optika Rimc, Ljubljana (Vodnikova)
- Optika Optima, Kranj
- Optika Rimc, Krško
- Fotooptika Rio, Izola
- Optika Vid, Nova Gorica
- Optika Alfa Plus, Maribor
- Optika Olimp, Maribor
- Optika Oculus Prior, Maribor
- Optika Lana, Sevnica
- Optika Minus 50, Maribor
- Optika Simona, Šempeter v Savinjski Dolini
- Optika Auer, Lenart
* DNEye® customer survey (2018), Zurich.