Nova revolucija v prehrani zaposlenih prihaja iz Hrvaške

Vodilna podjetja na Hrvaškem postavljajo nove standarde na področju ugodnosti za zaposlene – z dostopom do sveže, lokalno pridelane zelenjave neposredno s kmetije. Bo temu trendu sledila tudi Slovenija?

V času, ko zdravje in kakovost življenja postajata ključni vrednoti sodobne družbe, se spreminja tudi razumevanje ugodnosti za zaposlene. Klasične bonitete vse pogosteje nadomeščajo rešitve, ki imajo dolgoročen vpliv na dobrobit posameznika, njegovo energijo in vsakodnevne navade.

Foto: arhiv ponudnika V ospredju tega premika je digitalna platforma Gruntek, ki podjetjem omogoča, da zaposlenim zagotovijo dostop do sveže, lokalno pridelane zelenjave – neposredno od pridelovalca do uporabnika. Brez dolgih dobavnih verig, brez nepotrebnega skladiščenja in brez kompromisov pri kakovosti.

Posebnost rešitve je tudi njena transparentnost: uporabniki lahko spremljajo proces pridelave in vzpostavijo bolj oseben odnos do hrane. Ta ni več anonimna "dobava", temveč zgodba, ki se začne na polju in konča na krožniku.

Gre za koncept, ki presega zgolj prehrano. Povezuje zaposlene z izvorom hrane, krepi zavedanje o tem, kaj jemo, in podjetjem omogoča, da zdrav življenjski slog svojih ekip podprejo na konkreten, vsakodnevno uporaben način. Namesto abstraktnih ugodnosti zaposleni dobijo nekaj oprijemljivega – kakovostno zelenjavo za svoje obroke in družine.

Med podjetji, ki so tak pristop že vključila v svoje ugodnosti, so Atlantic Grupa, dm-drogerie markt, Ina, Infobip in Addiko Bank. S tem ne izboljšujejo le zadovoljstva zaposlenih, temveč aktivno soustvarjajo nove standarde skrbi za zaposlene.

Dobre izkušnje potrjujejo tudi partnerji



"V dmu verjamemo, da uspešno podjetje sestavljajo zadovoljni in motivirani sodelavci. Skrb za zdravje naših zaposlenih je za nas izjemno pomembna, zato nenehno vlagamo v pobude, ki prispevajo k njihovi celostni dobrobiti. Sodelovanje z Gruntkom našim zaposlenim omogoča dostop do zdrave in kakovostne prehrane. Pomembno nam je, da ima vsak sodelavec možnost vključiti uravnoteženo prehrano v svoj vsakdan, zato to sodelovanje vidimo kot pomemben dejavnik pri izboljšanju zdravja in kakovosti življenja naših zaposlenih."



Nataša Odak, menedžerka razvoja človeških virov, dm-drogerie markt



"V Ini skrbimo za dobrobit zaposlenih s konkretnimi ukrepi, ki izboljšujejo zdravje in kakovost življenja – od dodatnega zdravstvenega zavarovanja in preventivnih pregledov do programov podpore zdravju in subvencioniranih obrokov."



Tome Barić, direktor človeških virov, Ina, d.d.

Foto: arhiv ponudnika Ustanovitelj Gruntka Tino Prosenik poudarja: "Najboljše ugodnosti niso tiste, ki so dobro videti na papirju, ampak tiste, ki zaposlenim dejansko izboljšajo vsakdan. Ko ljudem olajšamo dostop do sveže, lokalne hrane, ne vlagamo le v prehrano – vlagamo v energijo, zdravje in kulturo podjetja."

Takšni primeri kažejo, da se paradigma spreminja. Prehrana zaposlenih postaja del širše odgovornosti podjetij, lokalna pridelava in trajnostni pristopi pa temelj sodobnega prehranskega sistema.

Za slovenski trg to pomeni jasno priložnost. Podjetja, ki želijo biti prepoznana kot sodobni in odgovorni delodajalci, bodo morala slediti tem trendom – ali pa tvegati, da zaostanejo.

Revolucija se je že začela. Vprašanje je le še, kdo v Sloveniji bo med prvimi.

Naročnik oglasne vsebine je Moj Gruntek.