Švedi upravičili vlogo favoritov

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz. V Fribourgu je bila s 6:0 (2:0, 4:0, 0:0) boljša Švedska. Po dnevu premora bo Slovenija naslednjo tekmo igrala v petek proti Kanadi.

Slovenija je bila po prvih treh tekmah na šestem mestu skupine B s tremi točkami. Po prvi zmagi proti eni od velikih reprezentanc, Češko so premagali s 3:2 po podaljšku, so v torek po kazenskih strelih izgubili še s Slovaško s 4:5. Vmes pa so doživeli visok poraz z Norveško z 0:4.

Švedska SP ni začela najbolje, pred današnjo tekmo je imela celo enak točkovni izkupiček kot Slovenija po le eni zmagi na treh tekmah. Tudi zato so se Slovenci zavedali, da jih čaka težak večer. S Švedsko je Slovenija na svetovnih prvenstvih elitne skupine danes igrala četrtič in še četrtič izgubila. Ekipi pa sta se merili tudi v četrtfinalu olimpijskih iger v Sočiju, tudi takrat je zmagala Švedska.

Podobno kot na tekmi z Norveško, ki je bila na vrsti manj kot 24 ur po uvodni s Češko, je selektor Edo Terglav tudi danes po naporni torkovi tekmi s Slovaško odpočil prvega vratarja Lukaša Horaka in priložnost med vratnicama spet ponudil Žanu Usu.

Žan Us je imel veliko dela. Foto: Reuters

Slovenci so začeli pogumno, Matic Török je imel priložnost v prvi minuti, a so Švedi hitro postavili stvari na pričakovano mesto. Slovenija je bila sicer borbena in na trenutke enakovredna, je pa Švedska brez milosti izkoriščala svoje priložnosti in jih spreminjala v zadetke. Prvo že v zgodnjem obdobju tekme, potem pa so Slovenci zdržali skoraj do odmora. Marcel Mahkovec je imel v 16. minuti novo priložnost, a je po prodoru zadel v čelado vratarja Arvida Söderbloma.

Sledil je drugi švedski gol v 20. minuti, ki pa je bil napoved za še težje čase za Slovenijo v drugi tretjini. V tej so Skandinavci tekmece zares močno stisnili v njihovo obrambno tretjino (razmerje strelov 17-3, na koncu 45-16), pred Usom pa je bilo nenehno vroče. Tretji zadetek je padel po natančni podaji izza vrat, četrti pa le minuto pozneje po močnem strelu od daleč.

V tej tretjini so Švedi premoč kronali še z dvema zadetkoma, enega od teh so dosegli ob številčni prednosti, ko so se Slovenci reševali tudi s prekrški.

Švedi so prišli do druge zmage. Foto: Reuters

Švedska na drugi strani na celotni tekmi ni imela nobene izključitve.

V zadnjem delu je bilo tako le vprašanje, ali bodo Švedi nekoliko stopili s plina in ali bo Slovencem uspelo doseči vsaj častni gol. Blizu je bil Beričič po samostojnem prodoru v 46. minuti, a ni bil uspešen, podobno pa se je deset minut pozneje zgodilo še Töröku, ki je bil še enkrat v dobrem položaju pred vrati v 58. minuti, a tudi ni zadel.

Po prostem četrtku bo Slovenija naslednjo tekmo, peto v skupini B, igrala v petek v popoldanskem terminu (16.20) s Kanado.