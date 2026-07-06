Slovenci po bledi predstavi prvič v zgodovini izgubili s Švedi

Slovenska košarkarska reprezentanca je po hudem petkovem porazu v Estoniji v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Stožicah izgubila še s Švedsko (79:88). To je sploh prvi poraz Slovencev na uradni tekmi proti tej skandinavski reprezentanci. Navkljub porazu po bledi igri so varovanci Aleksandra Sekulića napredovali v drugi del kvalifikacij. Napredovali sta še Estonija in Švedska, brez želene vstopnice pa so ostali Čehi.

Kvalifikacije za SP, šesti krog

Ponedeljek, 6. julij:

Napredovanje z drugega mesta, Čehom zmaga ni pomagala

V slovenski skupini H pred zadnjim krogom ni bilo odločeno še nič. Češka je popoldan doma s 75:73 premagala Estonijo, po tej pa upala na slovensko zmago, a je ni dočakala in ostala brez napredovanja. Vse štiri reprezentance so namreč končale s tremi zmagami in tremi porazi. S prvega mesta je napredovala Estonija, drugi so Slovenci, tretji pa Švedi.

Varovance Aleksandra Sekulića čaka zahtevno nadaljevanje kvalifikacij. Foto: Filip Barbalić

Napredovanje so si zagotovile prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin, ob tem pa ekipe v nadaljevanje prenesejo vse rezultate in zmage iz prvega dela. Skupina H se bo v drugem delu križala s Francijo, Finsko in Madžarsko. V drugem delu kvalifikacij, ki se bo začel konec avgusta, sledi še šest tekem. Drugi del se bo končal februarja 2027. Na SP se bodo uvrstile najboljše tri ekipe iz novonastale skupine L. Po izkušnjah z zadnjih dveh svetovnih prvenstev bo treba za nastop v Dohi dobiti vsaj sedem tekem.

Slovenci so tekmo, na kateri je zaigral tudi Klemen Prepelič, ki ga v petek proti Estoniji ni bilo v ekipi, začeli slabo. Šepala je predvsem obramba, tako da so Švedom v prvi četrtini, v kateri so se veliko ukvarjali s sodniki, dopustili 30 točk.

Prednost Skandinavcev je v drugi četrtini narasla na 13 (28:41), a so se varovanci Aleksandra Sekulića po delnem izidu 12:0 povsem približali, tudi izenačili, v izdihljajih četrtine pa popustili in Švedi so na odmor odšli s prednostjo petih točk (45:50).

Klemen Prepelič je izpustil petkovo tekmo, tokrat pa pomagal rojakom. Foto: Filip Barbalić Tudi v nadaljevanju slovenska obramba ni bila na želeni ravni, tudi met z razdalje Sekulićevim ni stekel, poskušal je s time-outom, ki pa prav veliko ni pomagal. Švedi so še naprej nadzirali potek srečanja in v zadnjo četrtino vstopili z 11 točkami prednosti. Edo Murić je s trojko v 34. minuti Slovence nekoliko približal (66:71), a so tekmeci kaj hitro znova ušli in tekmo varno pripeljali do zmage. Sploh prve nad Slovenci, ki jim ni stekel met z razdalje.

Najboljša strelca Slovenije sta bila Stefan Joksimović z 22 točkami in Murić z 11.

Foto: Filip Barbalić

Drugi zaporedni poraz Grkov, Španija prvi del končala s porazom

Tudi ta krog kvalifikacij pa je že postregel z nekaj presenečenji. Še drugič v tem ciklu je izgubila Grčija, ki je po Romuniji morala priznati premoč še Portugalski. Ta je na gostujočem terenu v Atenah slavila z 71:56. Diogo Brito je ob zmagi dosegel 17 točk, pri zasedbi, ki jo vodi Vassilis Spanoulis, pa je bil z enajstimi točkami še najbolj učinkovit Elijah Mitrou-Long. Grčija je tako iz skupine B napredovala šele s tretjega mesta.

Prvi poraz v kvalifikacijah pa je doživela Španija, ki je po podaljšku z 89:91 izgubila proti Gruziji. Tornike Šengelia je ob zmagi Gruzije blestel s 37 točkami (6/11 za 3) in desetimi skoki, Marcquise Reed je dodal 32 točk. Willy Hernangomez je za Španijo dosegel 19 točk.

Kvalifikacije za SP, šesti krog

Ponedeljek, 6. julij:

Nedelja, 5. julij:

Lestvica skupine H:

Lestvice evropskih kvalifikacij:

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