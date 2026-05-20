Slovenska hokejska reprezentanca je odigrala četrto tekmo svetovnega prvenstva elite, proti Švedom, ki prvenstva niso odprli po željah in so bili pri zanje skromnih treh točkah, so izgubili z 0:6. Prvo tretjino so risi začeli zelo pogumno, a ob koncu dobili dva gola. So pa padli v drugi tretjini, ko je Švedska dosegla štiri zadetke. Zadnja tretjina je bila za Slovenijo znova boljša. Nova tekma rise čaka v petek ob 16.20 proti Kanadi. V isti skupini je Italija namučila Češko, a na koncu ostala brez prve zmage (1:3). V Zürichu so še neporaženi domačini z 9:0 odpravili Avstrijo, branilci naslova Američani pa po preobratu ter izvajanju kazenskih strelov Nemce s 4:3.

Švedska : Slovenija 6:0 (2:0, 4:0, 0:0) * Dvorana BCF Arena, gledalcev 4800, sodniki: Gour (Kanada), Ofner (Avstrija, glavna), Gustafson (ZDA), Nyttilä (Finska).

* Strelci: 1:0 Raymond (Grundström, Ekman-Larsson, 4.), 2:0 de la Rose (Karlsson, Ekholm, 20.), 3:0 de la Rose (Karlsson, 26.), 4:0 Hagg (Ekman-Larsson, Frondell, 27.), 0:5 Raymond (Ekman-Larsson, Stenberg, 32.), 0:6 Ekholm (Frondell, Holmström, 38.).

* Kazenske minute: Švedska 0, Slovenija 6.

Poročilo s tekme

Foto: Reuters Začetek tekme je bil za rise zelo obetaven. Matic Török je prestregel plošček že v prvi akciji Švedske na tekmi, zadrsal v protinapad, a mu je vratar Arvid Söderblom strel ubranil. A je hladen tuš sledil že tri minute pozneje, ko je Švedsko v vodstvo povedel Lucas Raymond, napadalec Detroit Red Wingsov. Žan Us je v vratih dobro branil, v prvi tretjini je zaustavil devet strelov nasprotnika. Risi so igrali samozavestno, pred koncem uvodne tretjine je Marcel Mahkovec zadel prečko. V zadnji minuti je Švedska podvojila prednost, zadel je Jacob De La Rose.

Jacob de la Rose Foto: Reuters De La Rose, ki igra v domači dvorani, je namreč hokejist švicarskega Fribourga, je v šesti minuti druge tretjine zadel še drugič. Švedi so izkoristili nekaj minut slabše zbranosti Slovenije in z golom Roberta Hagga so v sedmi minuti druge tretjine vodili že s 4:0. Z igralcem več je po že tretji podaji Oliverja Ekman-Larssona v 12. minuti druge tretjine drugič zadel še Raymond. Na semaforju je bilo že 5:0. Risom je energija precej padla, Švedi pa niso popuščali in še pred koncem drugega dela igre je bilo že 6:0. Zadel je še Mattias Ekholm, član Edmonton Oilersov.

Tretja tretjina je bila samo še formalnost, Švedi so nekoliko popustili, tako da je bila priložnost za častni gol Slovenije. Miha Beričič je bil v peti minuti zelo blizu svojemu prvemu reprezentančnemu zadetku. Dve izvrstni priložnosti je imel Török, a ju ni izkoristil.

To je bil peti obračun Švedske in Slovenije, četrti na svetovnih prvenstvih, vsakič je zmagala Švedska.

Török: Bolje, da se je zgodilo zdaj, kot na koncu

"Imel sem tri smrtne priložnosti, ne vem, zakaj ni šlo v gol, morda malo nezbranosti v zadnjih sekundah. A če se je kdaj moralo zgoditi, je bolje, da se je danes, kot na koncu prvenstva. Mislim, da smo dobro borbali, sploh prvo tretjino smo igrali dobro, v drugi malo slabše, v tretji pa spet borbali. Iz te tekme je treba vzeti čim več pozitivnih stvari," je po porazu v izjavi za nacionalno televizijo dejal Török.

"Če bi bilo malo sreče, bi bil lahko morda malo bolj ugoden rezultat. Nismo imeli nič igre z igralcem več, tako da je bilo še težje pri doseganju zadetkov. A glave gor, čez dva dni je nova tekma." Foto: Guliverimage

"Borba je vselej prisotna, morda je bilo le proti Norveški malo slabše. Vedeli smo, da Švedi potrebujejo točke. Z osvojenimi točkami so Švedi dobili opozorilo, da nismo kar tako tukaj, zato smo rekli, da moramo biti od prve sekunde pripravljeni za boj. Bili smo …, a te druge tretjine nam na celotnem turnirju malo "sfalijo". Morda, ker je dolga menjava in moramo priti na drugo stran, malo manj imamo plošček, pa je težje menjati. Morda nas to malo ovira. Nekako nam je danes malo zmanjkalo sreče. Imeli smo nekaj lepih priložnosti, lahko bi dali nekaj golov, kakšen strel se jim je tudi odbil, čeprav so imeli kar veliko strelov. Če bi bilo malo sreče, bi bil lahko morda malo bolj ugoden rezultat. Nismo imeli nič igre z igralcem več, tako da je bilo še težje pri doseganju zadetkov. A glave gor, čez dva dni je nova tekma," pa je za TV Slovenija dejal kapetan Sabolič, ki so ga izbrali za igralca tekme na slovenski strani.

Slovenci bodo imeli v četrtek prost dan, v petek (16.20) sledi obračun s Kanado, v soboto (12.20) se bodo merili z Dansko, za konec prvenstva pa se bodo v ponedeljek ob 20.20 udarili še z Italijo, ki je še brez točke.

Švica nadigrala Avstrijo, Italija namučila Češko, Američani zmagali po loteriji

Jakub Flek je zadel za vodstvo Češke z 2:1. Foto: Reuters Sredin spored se je začel ob 16.20, ko v slovenski skupini Češka vlogo favorita poskušala potrditi proti Italiji. A ji ni bilo lahko. Italijani, ki bodo zadnji slovenske tekmeci in najverjetneje glavni tekmeci za obstanek, so sredi tekme povedli z golom Nicka Saracina. Marek Alscher je v zadnji tretjini poskrbel za izenačenje, Jakub Flek pa za vodstvo Čehov z 2:1. Italijo je tako dolgo v igri za zmago držal vratar Damian Clara, ki je zaustavil kar 55 čeških strelov. Končni izid 3:1 je s ploščkom v prazen gol v zadnji minuti postavil Dominik Kubalik. Italija tako po štirih odigranih tekmah ostaja na zadnjem mestu skupine B brez ene same točke.

V Zürichu so si nasproti stali lanski finalisti Švicarji in Avstrijci. Obe reprezentanci sta bili pred začetkom tekme pri maksimalnih devetih točkah, a so slovenski severni sosedi hitro izkusili moč gostiteljev. Ti so štirikrat zadeli že v prvi tretjini. V drugi so dodali še tri zadetke, v zadnji pa dva. Končni izid je bil tako 9:0.

Zvečer so branilci naslova Američani v tekmi preobratov odpor Nemcev strli po izvajanju kazenskih strelov in prišli do druge zmage, Nemci pa do prve točke.

Američani so zmagali po izvajanju kazenskih strelov. Foto: Reuters Nemci so začeli dobro in povedli, a so Američani že do 26. minute dosegli dva gola. Nemci se niso predali, Frederik Tiffels in Marc Michaelis sta zadela za novo nemško vodstvo. A je Tommy Novak poskrbel za 3:3 v 55. minuti in tekma je šla v podaljšek in kazenske strele, po teh pa so bili boljši Američani.

Tekmovalni sistem: štirje v četrtfinale, zadnji v nižji kakovostni razred Na prvenstvu sodeluje 16 reprezentanc, ki so razdeljene v dve predtekmovalni skupini s po osmimi članicami. Vsaka reprezentanca na predtekmovanju odigra sedem tekem, po koncu tega dela pa najboljše štiri iz vsake skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade v nižji kakovostni razred, divizijo I, skupino A. Cilj Slovencev je obstanek med elito, kar jim dvakrat zapored še nikoli ni uspelo.

Svetovno prvenstvo v hokeju, predtekmovanje (Zürich, Fribourg) Sreda, 20. maj

Slovenska reprezentanca Vratarji (3): Lukaš HORAK (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka KOLIN (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan US (Jesenice/SLO)

Branilci (8): Rožle BOHINC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan ĆOSIĆ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan GOLIČIČ (Blainville-Boisbriand Armada/CAN), Blaž GREGORC (Olimpija Ljubljana/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Slavia Praha/CZE), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebič/CZE)

Napadalci (14): Miha BERIČIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Jan DROZG (Olimpija Ljubljana/SLO), Žan JEZOVŠEK (Lindau Islanders/GER), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Nace LANGUS (Augustana University/USA), Marcel MAHKOVEC (Olimpija Ljubljana/SLO), Luka MAVER (Black Wings Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Black Wings Linz/AUT), Robert SABOLIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Nik SIMŠIČ (Olimpija Ljubljana/SLO), Filip SITAR (Rensselaer Polytechnic Institute/USA), Jaka SODJA (Olimpija Ljubljana/SLO), Rok TIČAR (Pustertal/ITA), Matic Török (Ilves/FIN). Selektor: Edo TERGLAV

Pomočnik selektorja: Andrej TAVŽELJ, Gorazd DRINOVEC, Klemen MOHORIČ (vratarji), Domen RAMŠAK (videoanaliza)

Tehnični vodja: Milan DRAGAN, Borut BITEŽNIK

Zdravnik: Andrej Lenart ZORE

Terapevt/-ka: Matjaž CVENČEK, Špela PERČIČ

Generalni sekretar: Dejan KONTREC

Vodja reprezentance: Jure PENKO

Predstavnik za medije: Rok SRAKAR