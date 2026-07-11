Švicarski hokejski prvoligaš EHC Biel je sporočil, da bo slovenski napadalec Mark Sever v klubu ostal do konca sezone 2029/30.

Vodstvo švicarskega prvoligaša EHC Biel je še pred začetkom prihodnje sezone poskrbelo, da bo 21-letni slovenski napadalec Mark Sever v kolektivu ostal še lep čas. Strani sta se dogovorili za triletno podaljšanje sodelovanja, do konca aprila 2030.

Biel je mladega Slovenca pod svoje okrilje vzel leta 2024 iz Klotnove ekipe U20 in ga sprva poslal na nabiranje izkušenj k drugoligašu Oltnu. Sever je v pretekli sezoni dobil priložnost, da se dokaže tudi v dresu Biela med prvoligaško druščino, in jo dobro izkoristil. Na 19 tekmah rednega dela je dosegel tri gole in dodal osem asistenc, v boju za četrtfinale pa na dveh tekmah dvakrat zadel.

"Dolgoročno podaljšanje pogodbe poudarja zaupanje EHC Biel v potencial mladega napadalca in kaže na skupno pot, po kateri želita tako klub kot igralec nadaljevati v prihodnjih letih." Foto: Guliverimage

"Z močno delovno etiko, predanostjo in igralskimi sposobnostmi se je še izdatneje uveljavil v organizaciji in pozitivno pospešil svoj razvoj. Dolgoročno podaljšanje pogodbe poudarja zaupanje EHC Biel v potencial mladega napadalca in kaže na skupno pot, po kateri želita tako klub kot igralec nadaljevati v prihodnjih letih," so ob podaljšanju zapisali na uradni spletni strani Biela.

Sever v Švici igra že vse od 14 leta. Pozimi leta 2025 je bil prvič del slovenske članske hokejske reprezentance, s katero je dvakrat sodeloval tudi v pripravah na svetovno prvenstvo elitne skupine, a bo moral na priložnost za prvi nastop na tem še počakati.