... Oscar Pistorius, južnoafriški atlet, se je leta 2012 vpisal v zgodovino, potem ko je kot prvi invalid nastopil na olimpijskih igrah. Manj kot leto pozneje se je njegovo življenje obrnilo na glavo.

Pistorius je na olimpijskih igrah v Londonu nastopil na 400-metrski razdalji. S svojim nastopom je na igrah požel veliko zanimanja. Dobro leto pozneje se je njegovo življenje spremenilo v nočno moro. Leta 2013 je v noči na valentinovo s pištolo skozi vrata kopalnice trikrat usodno zadel svoje dekle Reevo Steenkamp.

Sodišče ga je pred kratkim dokončno obsodilo za umor njegovega dekleta. Pistorius, ki ima amputirani obe nogi, bo moral zaradi umora odsedeti 13 let in pet mesecev zaporne kazni.

Zgodilo se je …

Leta 1905 je Francoz Lucien Petit-Breton osvojil peto Dirko po Franciji

Leta 1936 je na OI v Berlinu svojo drugo zlato medaljo osvojil Američan Jesse Owens.

Leta 1984 je na olimpijskih igrah v Los Angelesu ameriški atlet Carl Lewis v teku na 100 metrov zmagal s časom 9,99.

Leta 1999 je Maribor gostoval v Liegu v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov in branil visoko prednost s prve tekme (5:1). Izgubil je z 0:3 in napredoval.

Leta 2003 je eden najboljših slovenski košarkarjev Jure Zdovc okrepil košarkarski klub Krka.

Leta 2004 je Nastja Čeh zabil gol za Club Brugge na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov pri zmagi s 4:0 nad Lokomotivo iz Plovdiva. Belgijci so napredovali s skupnim izidom 6:0.

Leta 2004 je HiT Gorica dosegla verjetno najbolj odmevno zmago v zgodovini kluba. Gostovala je na drugi tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov pri Köbenhavnu (prva tekma se je končala v korist Dancev z 2:1) in zmagala s 5:0 ter šokirala danski klub in se uvrstila v 3. krog, v katerem je bil Monaco pretrd oreh. Gole za Novogoričane, ki jih je vodil Pavel Pinni, so v Köbenhavnu zabili Aleksandar Rodić in Jani Šturm, ki sta zadela dvakrat, ter kapetan Miran Srebrnič.

Rodili so se …

1844 – pokojni francoski kolesar Henri Cornet

1943 – nekdanji norveški smučarski skakalec Bjørn Wirkola

1958 – nekdanji ameriški atlet Greg Foster

1957 – nekdanji škotski nogometaš John Wark

1967 – nekdanji urugvajski teniški igralec Marcelo Filippini

1974 – nekdanji argentinski nogometaš Kily Gonzalez

1977 – nekdanji portugalski nogometaš Luis Boa Morte

1985 – ekvadorski nogometaš Luis Antonio Valencia