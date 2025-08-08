Cristiano Ronaldo navdušil na Portugalskem #video

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je na pripravljalni tekmi na Portugalskem pokazal odlično strelsko formo. Svojemu Al Nassru je ob zmagi s 4:0 nad Rio Ave pomagal s tremi zadetki.

Savdijski Al Nasr je v pripravah na novo sezono v četrtek v Algarveju odigral pripravljalno tekmo in Rio Ave nadigral s 4:0. Tri gole je k pripravljalni zmagi prispeval portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo.

40-letnik je zadel v 44., 63. in 68. minuti. S svojim tretjim golom, ko je uspešno izvedel 11-metrovko, je postavil rezultat tekme. Al Nassr je v vodstvo popeljal Mohamed Simakan.

CRISTIANO RONALDO WHAT A FINISH! 🤯 pic.twitter.com/GHHY3fHt7s — TC (@totalcristiano) August 7, 2025

Portugalec je zadetke proslavljal v svojem značilnem slogu, in to prav na dan, ko mineva 12 let od prvega proslavljanja "Siuuu".

12 let od prvega proslavljanja s Siuuu je Ronaldo na Portugalskem dosegel tri gole. Foto: Guliverimage

Ob zmagi je dve asistenci prispeval Joao Felix, ki se je v Savdsko Arabijo preselil pred tedni, izsilil pa je tudi prekršek za najstrožjo kazen, ki jo je v gol pretvoril Ronaldo.

🤹🏼‍♂️Lo de Joao Félix y Cristiano Ronaldo en Al Nassr está siendo MAGIA. Joao provoca un penalti y CR7 lo transforma para sumar su tercer gol contra el Rio Ave portugués en encuentro amistoso de pretemporada pic.twitter.com/2Ls9Wehdzg — MARCA (@marca) August 7, 2025

Za Al Nassr je bila to tretja pripravljalna zmaga v zadnjih dveh tednih. S 5:2 je premagal avstrijski SK St. Johann, z 2:1 pa Toulouse.