nogomet Rio Ave Al Nassr Cristiano Ronaldo

Hat-trick na pripravljalni tekmi

Cristiano Ronaldo navdušil na Portugalskem #video

Cristiano Ronaldo je ob pripravljalni zmagi trikrat zadel.

Cristiano Ronaldo je ob pripravljalni zmagi trikrat zadel.

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je na pripravljalni tekmi na Portugalskem pokazal odlično strelsko formo. Svojemu Al Nassru je ob zmagi s 4:0 nad Rio Ave pomagal s tremi zadetki.

Savdijski Al Nasr je v pripravah na novo sezono v četrtek v Algarveju odigral pripravljalno tekmo in Rio Ave nadigral s 4:0. Tri gole je k pripravljalni zmagi prispeval portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo.

40-letnik je zadel v 44., 63. in 68. minuti. S svojim tretjim golom, ko je uspešno izvedel 11-metrovko, je postavil rezultat tekme. Al Nassr je v vodstvo popeljal Mohamed Simakan.

Portugalec je zadetke proslavljal v svojem značilnem slogu, in to prav na dan, ko mineva 12 let od prvega proslavljanja "Siuuu".

12 let od prvega proslavljanja s Siuuu je Ronaldo na Portugalskem dosegel tri gole.

Ob zmagi je dve asistenci prispeval Joao Felix, ki se je v Savdsko Arabijo preselil pred tedni, izsilil pa je tudi prekršek za najstrožjo kazen, ki jo je v gol pretvoril Ronaldo.

Za Al Nassr je bila to tretja pripravljalna zmaga v zadnjih dveh tednih. S 5:2 je premagal avstrijski SK St. Johann, z 2:1 pa Toulouse.

