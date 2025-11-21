Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

21. 11. 2025,
16.44

Nemški navijači nadaljujejo proteste zaradi strožjih varnostnih ukrepov

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na nemških nogometnih stadionih bo po reprezentančnem premoru konec tedna spet običajno ligaško vzdušje, a protesti na prvoligaških tekmah se bodo nadaljevali tudi ta konec tedna, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Navijači protestirajo proti napovedanim strožjim varnostnim ukrepom in večjemu nadzoru na tekmah.

Organizirane navijaške skupine bodo tako vse tekme bundeslige v prvih 12 minutah pospremile v tišini. Na ta način želijo navijači izraziti protest zaradi napovedanih strožjih ukrepov, kot so personalizirane vstopnice in splošna prepoved vstopa na stadione za kršitelje.

O teh ukrepih bodo v Nemčiji odločali na konferenci notranjih ministrstev posameznih zveznih dežel v Bremnu v začetku decembra. Nemške oblasti želijo na ta način povečati občutek varnosti na stadionih, navijači pa napovedane ukrepe vidijo predvsem kot sredstvo za popoln nadzor, tudi kadar za to ni nobenega razloga.

Opozorili so tudi, da bi novi ukrepi prizadeli vse navijače, pri čemer le peščica na tribunah povzroča težave.

Prvi protest so navijaške skupine izvedle prejšnji teden pred reprezentančno tekmo Nemčije v Leipzigu, ko se je na protestnem shodu zbralo več kot 8000 navijačev 38 klubov.

VEČ NOVIC
