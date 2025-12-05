Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Petek,
5. 12. 2025,
14.14

Petek, 5. 12. 2025, 14.14

9 minut

Nemško prvenstvo, 13. krog

Bayern na testu

Š. L.

Bayern München | Bayern je zanesljivo na vrhu bundeslige. | Foto Reuters

Bayern je zanesljivo na vrhu bundeslige.

Foto: Reuters

V 13. krogu nemškega nogometnega prvenstva bo vodilni Bayern v derbiju kroga v soboto gostoval pri Stuttgartu. Bavarci so v domačem prvenstvu na dvanajstih tekmah zmagali kar enajstkrat, še vedno pa so brez poraza. Drugi Leipzig Kevina Kampla pa bo gostil Eintracht Frankfurt. Bayer že pred tem čaka spopad z Augsburgom, tretja Borussia Dortmund pa bo v nedeljo gostila peti Hoffenheim.

Nemško prvenstvo, 13. krog:

Petek, 5. december:

Sobota, 6. december:

Nedelja, 7. december:

Lestvica:

Najboljši strelci:

14 – Kane (Bayern)
– Burkardt (Eintracht)
– Diaz (Bayern), Tabaković (Borussia M.), Undav (Stuttgart)
– Olise (Bayern),
– Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), El Mala (Köln), Guirassy (Borussia D.), Kaminski (Köln), Schick (Bayer), Uzun (Eintracht)

