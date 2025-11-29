Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., Š. L.

Sobota,
29. 11. 2025,
20.25

57 minut

Borussia Dortmund Bayer Leverkusen nemško prvenstvo Bundesliga RB Leipzig Bayern München

Sobota, 29. 11. 2025, 20.25

57 minut

Nemško prvenstvo, 12. krog

Bayern se je rešil v izdihljajih, Dortmundu derbi v Leverkusnu

M. P., Š. L.

Bayern je prišel do zmage s 3:1.

Bayern je prišel do zmage s 3:1.

Foto: Reuters

Vodilni na lestvici Bayern München je v 12. krogu nemške bundeslige s 3:1 premagal St. Pauli, potem ko sta gola za zmago dosegla Luis Diaz v 93. in Nicolas Jackson v 97. minuti. Bavarci so pri 11 zmagah in enem remiju in so z zmago prednost povečali že na osem točk. Na derbiju kroga je Borussia Dortmund z 2:1 ugnala Bayer Leverkusen in na lestvici skočila na tretje mesto. V petek je Mönchengladbach na prvi tekmi kroga vzel točko drugouvrščenemu na lestvici Leipzigu (0:0). Kevina Kampla iz osebnih razlog ni bilo v kadru Leipziga.

Harry Kane
Sportal Freiburg razjezil Bayern, nato prejel porcijo! Leipzig slavil brez Kampla.

Bayern je po sijajnem začetku sezone v zadnjem obdobju nakazal prve razpoke v trdni zmagoviti strukturi; najprej se je v zadnjem hipu rešil pred porazom v Berlinu, potem lovil zaostanek proti Freiburgu in prvič v sezoni izgubil med tednom v ligi prvakov z Arsenalom. Danes je bil blizu presenečenju St. Pauli, ki pa ni zdržal do konca.

Gostje so sicer povedli z golom Andreasa Hountondja, a je Raphael Guerreiro domače popeljal do izenačenja še v prvem delu. V nadaljevanju so imeli Bavarci sicer izrazito premoč, skupno so na tekmi tudi trikrat zadeli okvir gola. A vse do sodnikovega dodatka zadetka ni bilo, potem pa je na sceno stopil Luis Diaz, v zadnjem napadu na tekmi pa je zmago potrdil še Nicolas Jackson. Za St. Pauli, ki se nahaja na mestih za izpad, je bil današnji poraz deveti v nizu.

Kevina Kampla ni bilo v kadru. | Foto: Guliverimage Kevina Kampla ni bilo v kadru. Foto: Guliverimage Leipzig brez Kampla do točke

Borussia Mönchengladbach in Leipzig sta uvodni dvoboj 12. kroga nemškega prvenstva končala brez zadetkov, domači so sicer enega dosegli, a so ga sodniki razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Večjo posest žoge in več strelov so imeli gosti, toda na koncu prišli le do točke. Leipzig ostaja na drugem mestu lestvice, kjer ima pet točk zaostanka za Bayernom. Ta bo v soboto gostil St. Pauli. 

Nemško prvenstvo, 12. krog:

Petek, 28. november:

Sobota, 29. november:

Nedelja, 30. november:

Lestvica:

Najboljši strelci:

14 – Kane (Bayern)
– Burkardt (Eintracht)
– Diaz (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
– Olise (Bayern), Undav (Stuttgart)
– Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), El Mala (Köln), Guirassy (Borussia D.), Kaminski (Köln), Schick (Bayer), Uzun (Eintracht)

Arsenal
Sportal Arsenal edini stoodstoten, Atletico brez Oblaka do zmage, nov polom Liverpoola
Borussia Dortmund Bayer Leverkusen nemško prvenstvo Bundesliga RB Leipzig Bayern München
