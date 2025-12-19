Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ja. M.

Petek,
19. 12. 2025,
14.05

5 ur, 49 minut

Atletico Madrid Real Madrid FC Barcelona Jan Oblak Jan Oblak La Liga špansko prvenstvo

Petek, 19. 12. 2025, 14.05

5 ur, 49 minut

Špansko prvenstvo, 17. krog

Derbi v Villarrealu, Oblak se vrača po pokalnem premoru

Ja. M.

Raphinha Olmo Barcelona | Barco čaka vroče gostovanje pri Villarrealu. | Foto Reuters

Barco čaka vroče gostovanje pri Villarrealu.

Foto: Reuters

Nogometaše v španskem prvenstvu čakajo še zadnji boji v letošnjem letu. V derbiju kroga se bosta v nedeljo udarila tretji Villarreal in vodilna Barcelona, Atletico Jana Oblaka pa bo gostoval pri Granadi. Že dan prej bo na delu madridski Real, ki ga čaka domač obračun z vedno neugodno Sevillo.

Za uvod v 17. krog se bosta na Mestalli udarila Valencia in Mallorca, sobota pa prinaša nov test za Real iz Madrida, ki v zadnjem času pogosto hodi po robu, z nekaj neprepričljivimi predstavami pa je tudi zapravil vodilni položaj na lestvici. Pred tem krogom za večnim tekmecem Barcelono zaostaja za štiri točke, na Santiago Bernabeu pa prihaja Sevilla, ki v tej sezoni igra po sistemu toplo-hladno, drži pa mesto na sredini tabele.

Jan Oblak se po pokalnem premoru vrača v vrata Atletica. | Foto: Guliverimage Jan Oblak se po pokalnem premoru vrača v vrata Atletica. Foto: Guliverimage

Za uvod v nedeljsko dogajanje se bosta udarila Girona in madridski Atletico, kjer gre pričakovati, da se bo po pokalnem premoru, kjer ga je Diego Simeone že tradicionalno posadil na klop, med vratnici rdeče-belih vrnil Jan Oblak. Sledil bo derbi kroga, v katerem bo Villarreal poskušal zmešati štrene vodilni Barceloni in še dodatno začiniti boj za vrh. Pri Kataloncih se je med tednom na pokalnem dvoboju med vratnici vrnil Marc-Andre ter Stegen, zanimivo pa bo videti, ali bo nemškega čuvaja mreže njegov rojak na klopi Barce Hansi Flick v ogenj poslal tudi na prvenstvenem obračunu.

Krog in hkrati leto 2025 v la ligi bosta v ponedeljek sklenila Athletic Bilbao in Espanyol.

Špansko prvenstvo, 17. krog:

Petek, 19. december:

Sobota, 20. december:

Nedelja, 21. december:

Ponedeljek, 22. december:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

17 – Mbappe (Real)
11 – Torres (Barcelona)
– Muriqi (Mallorca)
– Lewandowski (Barcelona)
– Alvarez (Atletico)
– Cucho Hernandez (Betis), Eyong (Levante), Mir (Elche), Moleiro (Villarreal), Raphinha (Barcelona), Yamal (Barcelona)
– Antony (Betis), Buchanan (Villarreal), Duro (Valencia), Griezmann (Atletico), Iglesias (Celta Vigo), Milla (Espanyol), Oyarzabal (Real Sociedad), Vinicius Jr. (Real)

