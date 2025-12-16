Na zelenico se je vrnil kapetan Barcelone, Oblak na klop

Španske zelenice so med tednom v znamenju pokalnih spopadov. Izmed velikanov se je v 1/16 finala španskega pokala kot prva predstavila Barcelona, pri tretjeligašu Guadalajari je zmagala z 2:0. Prvič po sedmih mesecih se je med vratnici vrnil Marc-Andre ter Stegen. Menjavo med vratnicama bodo opravili tudi pri Atleticu in Realu, ki bosta na delu v sredo. Simeonejeva četa bo gostovala na Majorki pri soimenjaku Atleticu Balearos, Jana Oblaka pa bo med vratnicama zamenjal Juan Musso. Madridčane čaka ambiciozen četrtoligaš, ki je nedavno presenetil Espanyol.

Izmed velikanov se je najprej predstavila Barcelona. Katalonci so branilci pokalnega naslova, trener Hansi Flick je že dan pred tekmo napovedal, da bo na gostovanju pri tretjeligašu Guadalajara naredil spremembo v vratih. Joan Garcia, prvi vratar v tej sezoni (14 nastopov), bo počival, med vratnici pa je stopil Marc-Andre Ter Stegen. Za kapetana moštva je bil to prvi nastop v sezoni. Nazadnje je za Barcelono branil maja, vse glasnejše pa so govorice, da bi lahko v zimskem prestopnem roku zapustil Camp Nou.

Argentinec namesto Slovenca

Juan Musso je v tej sezoni za Atletico branil na tekmi španskega prvenstva proti Getafeju (1:0 v gosteh), ki jo je moral Jan Oblak izpustiti zaradi zdravstvenih težav. Foto: Guliverimage Atletico Madrid bo v sredo gostoval na Majorki. Vstopnico za osmino finala si bo skušal priigrati pri soimenjaku Atletico Baleares, ki igra v četrti ligi, a je vseeno v pokalu izločil Espanyol. Zdaj bo skušal s pomočjo domačega občinstva, kapaciteta stadiona je 6.500 mest, namučiti še enega najboljših španskih klubov iz Madrida. Trener rdeče-belih Diego Simeone bo že tradicionalno poskrbel za spremembo na položaju vratarja. Priložnost bo namenil rezervnemu vratarju Juanu Mussu, ki vselej vskoči ob odsotnosti prvega čuvaja mreže Jana Oblaka. Argentinec je v prejšnji sezoni branil na vseh pokalnih tekmah. Španski pokal je sicer edina domača lovorika, ki je Škofjeločan z Atleticom še ni osvojil, odkar se je leta 2014 iz Lizbone preselil v Madrid.

Sodeč po zadnjem treningu bi lahko za Atlete v sredo nastopili Musso, Bonar, Le Normand, Lenglet, Galan, Martin, Gallagher, Cardoso, Almada, Raspadori in Griezmann, pri gostiteljih pa bo najnevarnejši napadalec Jaume Tovar, ki je v tej sezoni dosegel že 12 zadetkov.

Flakus Bosilj želi presenetiti favorita iz Seville

Vratarja v pokalnem tekmovanju bi lahko menjali tudi pri madridskem Realu. Beli baletniki, pri katerih se stolček trese trenerju Xabiju Alonsu, želijo po dragoceni zmagi nad Alavesom (2:1) nadaljevati zmagoviti niz. V pokalu jih v sredo čaka tretjeligaš CF Talavara, namesto Thibauta Courtoisa pa bi lahko v gol stopil Andrij Lunin.

Pokalni spopadi bodo v Španiji tudi v četrtek. Takrat bo na delu tudi mladi slovenski legionar David Flakus Bosilj, ki nastopa za tretjeligaša Real Murcia. Triindvajsetletni napadalec je kariero začel pri Aluminiju, se v nadaljevanju dokazoval v Italiji (Verona), se nato vrnil v 1. SNL (Bravo), zaigral tudi na Nizozemskem (De Graafschap), lani pa se je preselil v Španijo. Najprej je nastopal za nižjeligaša Castellon, od letos pa je nogometaš tretjeligaša iz Murcie. Poleti je zaradi dodatnih kvalifikacij za tretjo špansko ligo moral izpustiti nastop na Euru do 21 let na Slovaškem, v tej sezoni pa mu gre dobro, saj je s petimi zadetki najboljši klubski strelec. Čeprav na zadnjih šestih tekmah ni zatresel mreže, je skupno sedmi strelec tekmovanja. V četrtek bo skušal s soigralci presenetiti Betis iz Seville.

