Eksplozija slovenskih zadetkov po Evropi! Aljoša Matko kralj strelcev na Madžarskem.

Kdo bo novi slovenski selektor? Nogometna zveza Slovenije (NZS) se še odloča o tem, kdo bo na vročem stolčku nasledil Matjaža Keka, vsi, ki jih zanima delo, pa zagotovo z velikim zanimanjem pogledujejo po Evropi in spremljajo nastope slovenskih legionarjev. Ta konec tedna je bilo doseženih kar nekaj slovenskih zadetkov. V polno so merili Aljoša Matko (Ujpest), ki je zadel v polno dvakrat in je po novem najboljši strelec madžarskega prvenstva. Dvakrat je zadel tudi David Zec (Kiel), obakrat z bele točke. Po enkrat so bili uspešni Žan Vipotnik (Swansea City), Alen Ožbolt (Levadiakos) in mladi reprezentant Aleks Stojaković (Lokomotiva), ki izstopa na Hrvaškem.

V Sloveniji je že bil najboljši strelec 1. SNL, zdaj pa je na dobri poti, da to postane tudi na Madžarskem. Aljoša Matko je na Madžarskem v dresu Ujpesta povzdignil formo. V tej sezoni je dosegel že 11 zadetkov, tako da si na lestvici najboljših strelcev deli prvo mesto z Madžarom Danielom Lukacsom (Akademija Puškaš). Ujpest je v soboto v gosteh premagal MTK iz Budimpešte (4:3), Belokranjec pa se je vpisal med strelce v 45. in 77. minuti. Če mu gre dobro na lestvici strelcev, pa je Ujpest bistveno nižje v prvenstvu. Zaseda deveto mesto.

Zec dvakrat z bele točke, Vipotnik že pri desetih

V Nemčiji se je za specialista za strele z bele točke prelevil David Zec. Nekdanji branilec Celja je na srečanju druge nemške lige med Magdeburgom in Kielom (3:3) izkoristil dve najstrožji kazni in tako dosegel dva zadetka. Slovenski reprezentant je v tej sezoni že pri štirih golih.

Tako je David Zec zadel prvič z bele točke proti Magdeburgu. Foto: Guliverimage

Slovenski reprezentančni napadalec Žan Vipotnik, ki je na zadnji akciji po poškodbi Benjamina Šeška prevzel nase breme v napadu Kekove čete, zadeva na Otoku kot po tekočem traku. V tej sezoni je v tekmovanju championship dosegel že osem zadetkov, če pa prištejemo še dvoboje angleškega ligaškega pokala, je že pri dvomestnem številu. Jubilejnega desetega je vknjižil v soboto, a mu po tekmi ni bilo do veselja, saj je njegov Swansea City ostal brez točk proti Stoke Citju (1:2). Labodi na lestvici zasedajo 19. mesto. Še nižje je Oxford United, za katerega nastopa Nik Prelec, ki je danes izgubil doma s Preston North Endom (1:2) in vpisal podajo.

Ožbolt drugi najboljši strelec v Grčiji

Strelsko je zelo uspešen v tej sezoni tudi Alen Ožbolt. Nekdanji napadalec Domžal, ki si je nogometni kruh služil že v Nemčiji, Avstriji, Bolgariji, na Slovaškem in v Izraelu, je pri 29 letih v izvrstni formi. Pri grškem Levadiakosu je v tej sezoni v 12 nastopih dosegel že osem zadetkov. V soboto je zatresel mrežo AE Larisse (3:0), njegov klub, pri katerem si deli slačilnico z izkušenim reprezentantom Benjaminom Verbičem (ta ni kandidiral za srečanje), pa je na visokem četrtem mestu. Ožbolt je drugi najboljši strelec grškega prvenstva, več zadetkov je dosegel le zvezdnik Olympiakosa Maročan Ayoub El Kaabi (12).

Aleks Stojaković je v tej sezoni na Hrvaškem dosegel že devet zadetkov. Foto: Guliverimage

Na Hrvaškem še naprej marljivo trese mreže Aleks Stojaković. Nekdanji up Brinja in novopečeni mladi slovenski reprezentant je na stadionu Maksimir popeljal Lokomotivo v vodstvo proti Hajduku. To je bil že njegov deveti zadetek v tej sezoni. Pet jih je dosegel v prvenstvu, štiri pa v pokalu. Zagrebški klub je pozneje izgubil z 1:2, Splitčanom je na krilih Anteja Rebića (dva gola in podaja) uspel popoln preobrat, 21-letni Slovenec pa bi se skoraj še enkrat vpisal med strelce, saj je pri rezultatu 1:1 zatresel vratnico.