Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
14. 12. 2025,
20.04

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
špansko prvenstvo La Liga Luis Carrion Sergio Francisco Oviedo Real Sociedad

Nedelja, 14. 12. 2025, 20.04

1 ura, 5 minut

Španska kluba Real Sociedad in Oviedo odpustila trenerja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Sergio Francisco | sergio francisco ni več trener Real Sociedada. | Foto Reuters

sergio francisco ni več trener Real Sociedada.

Foto: Reuters

Španski nogometni prvoligaš Real Sociedad je danes odpustil trenerja Sergia Francisca, potem ko je ekipa v la ligi na 15. mestu, le točko nad območjem izpada. Isti dan je Real Oviedo, 19. v španskem prvenstvu, sledil temu zgledu in po nekaj več kot dveh mesecih na položaju odpustil Luisa Carriona.

Real Sociedad se je v prejšnji sezoni uvrstil v osmino finala evropske lige in končal na sredini lestvice španskega prvenstva, trener Imanol Alguacil pa je na koncu sezone zapustil klub.

Baskovski klub je na njegovo mesto iz rezervne ekipe povišal Francisca, toda Sociedad je pod njegovim vodstvom zmagal le na štirih od 16 ligaških tekem. V petek je doma z 1:2 izgubil proti Gironi, ki je na 18. mestu la lige, kar je zapečatilo njegovo usodo.

"Začasno bo ekipo vodil Jon Ansotegi," je Real Sociedad sporočil v izjavi za javnost.

V torek bodo Baski v pokalu Copa del Rey gostovali pri Eldenseju, v soboto pa se bodo pomerili z Levantejem, ki je na 20. mestu.

Oviedo pa je danes z 0:4 izgubil proti Sevilli, s čimer se je končal Carrionov kratek in težaven drugi mandat na čelu kluba.

Carriona so v začetku oktobra najeli kot zamenjavo za Veljka Paunovića, a je na osmih ligaških tekmah na čelu osvojil le štiri točke od možnih 24 in ni zmagal niti na eni tekmi.

Preberite še:

Xabi Alonso
Sportal V živo: Real Madrid in Xabi Alonso na trnih
Real Madrid - Celta Vigo
Sportal Spodrsljaj Reala, Barcelona mu zdaj beži za štiri točke
Xabi Alonso
Sportal Alarm v Madridu, trener Reala tega ni pričakoval
špansko prvenstvo La Liga Luis Carrion Sergio Francisco Oviedo Real Sociedad
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.