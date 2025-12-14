Španski nogometni prvoligaš Real Sociedad je danes odpustil trenerja Sergia Francisca, potem ko je ekipa v la ligi na 15. mestu, le točko nad območjem izpada. Isti dan je Real Oviedo, 19. v španskem prvenstvu, sledil temu zgledu in po nekaj več kot dveh mesecih na položaju odpustil Luisa Carriona.

Real Sociedad se je v prejšnji sezoni uvrstil v osmino finala evropske lige in končal na sredini lestvice španskega prvenstva, trener Imanol Alguacil pa je na koncu sezone zapustil klub.

Baskovski klub je na njegovo mesto iz rezervne ekipe povišal Francisca, toda Sociedad je pod njegovim vodstvom zmagal le na štirih od 16 ligaških tekem. V petek je doma z 1:2 izgubil proti Gironi, ki je na 18. mestu la lige, kar je zapečatilo njegovo usodo.

"Začasno bo ekipo vodil Jon Ansotegi," je Real Sociedad sporočil v izjavi za javnost.

V torek bodo Baski v pokalu Copa del Rey gostovali pri Eldenseju, v soboto pa se bodo pomerili z Levantejem, ki je na 20. mestu.

Oviedo pa je danes z 0:4 izgubil proti Sevilli, s čimer se je končal Carrionov kratek in težaven drugi mandat na čelu kluba.

Carriona so v začetku oktobra najeli kot zamenjavo za Veljka Paunovića, a je na osmih ligaških tekmah na čelu osvojil le štiri točke od možnih 24 in ni zmagal niti na eni tekmi.

