Dani Olmo si je izpahnil ramo in bo odsoten vsaj mesec dni

Katalonski nogometni velikan Barcelona je sporočil, da bo napadalni vezist Dani Olmo odsoten z igrišč vsaj en mesec, ker si je izpahnil levo ramo na torkovi tekmi proti Atleticu Madridu (3:1).

Evropski prvak iz leta 2024 s Španijo, ki je na Camp Nouu dosegel drugi gol na tekmi proti ekipi, za katero brani Škofjeločan Jan Oblak, je nerodno pristal in ga je takoj zamenjal Anglež Marcus Rashford.

Barca je v sporočilu za javnost navedla, da bo Olmo odsoten vsaj en mesec, vključno s prihajajočimi tekmami la lige proti Realu Betisu, Osasuni in Villarrealu ter tekmo lige prvakov proti Eintrachtu iz Frankfurta.

Sedemindvajsetletni španski reprezentant je vprašljiv tudi za španski superpokal v začetku januarja v Savdski Arabiji.

Njegova odsotnost bo prisilila nemškega trenerja Hansija Flicka, ki že tako nima Fermina Lopeza in Gavija v zvezni vrsti, da prilagodi svojo začetno enajsterico.

Z zmago s 3:1 proti Atleticu se je Barca utrdila na prvem mestu domačega prvenstva in začasno povečala prednost pred Real Madridom na štiri točke.

