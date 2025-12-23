Torek, 23. 12. 2025, 22.34
37 minut
Odbojkarski Pokal Slovenije, četrtfinale (m)
Znani so vsi polfinalisti. Črni torek za gostitelje.
Med najboljše štiri v odbojkarskem Pokalu Slovenije za moške so se uvrstili ACH Volley, Krka, Panvita Pangrad in Alpacem Kanal. Vsi so zmagali v gosteh, edini, ki so napredovali brez izgubljenega niza, pa so bili državni prvaki iz Ljubljane.
Izidi, četrtfinale:
Torek, 23. december:
Merkur Triglav Kranj : *Krka 1:3 (-18, -16, 21, -17)
Fužinar Ravne : *Panvita Pomgrad 1:3 (18, -23, -15, -26)
i-Vent Maribor : *Alpacem Kanal 1:3 (-19, 21, -14, -24)
Calcit Kamnik : ACH Volley 0:3 (-19, -20, -22)
*ekipa je napredovala v polfinale