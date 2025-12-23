Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
23. 12. 2025,
22.34

Odbojkarski Pokal Slovenije, četrtfinale (m)

Znani so vsi polfinalisti. Črni torek za gostitelje.

Avtor:
R. P.

ACH Volley | ACH Volley je v gosteh brez izgubljenega niza premagal Kamnik. | Foto Filip Barbalić

ACH Volley je v gosteh brez izgubljenega niza premagal Kamnik.

Foto: Filip Barbalić

Med najboljše štiri v odbojkarskem Pokalu Slovenije za moške so se uvrstili ACH Volley, Krka, Panvita Pangrad in Alpacem Kanal. Vsi so zmagali v gosteh, edini, ki so napredovali brez izgubljenega niza, pa so bili državni prvaki iz Ljubljane.

Calcit Volley : OTP banka Branik
Sportal Državne prvakinje v Kamniku izločile branilke pokalnega naslova

Izidi, četrtfinale:

Torek, 23. december:
Merkur Triglav Kranj : *Krka 1:3 (-18, -16, 21, -17)
Fužinar Ravne : *Panvita Pomgrad 1:3 (18, -23, -15, -26)
i-Vent Maribor : *Alpacem Kanal 1:3 (-19, 21, -14, -24)
Calcit Kamnik : ACH Volley 0:3 (-19, -20, -22)

*ekipa je napredovala v polfinale

 

