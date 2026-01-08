Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
8. 1. 2026,
16.14

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
odbojkarska liga prvakov Igor Kolaković Ziraat Bank Ankara odbojka ACH Volley

Četrtek, 8. 1. 2026, 16.14

14 minut

Odbojkarska liga prvakov, 8. januar

ACH Volley izziva turškega velikana: Nanje se je težko pripraviti

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
ACH Volley | ACH Volley gosti turškega prvaka. | Foto ACH Volley Ljubljana

ACH Volley gosti turškega prvaka.

Foto: ACH Volley Ljubljana

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana bodo v okviru drugega kola skupinskega dela elitne lige prvakov ob 20. uri v dvorani Tivoli gostili turškega velikana Ziraat Bankkart iz Ankare, za katerega je še v lanski sezoni igral korektor Ljubljančanov Tonček Štern.

ACH Volley
Sportal V Tivoli prihaja velikan: Čeprav je eden najboljših, razmišljamo samo o zmagi

Turški prvaki prihajajo v Ljubljano kot vodilna ekipa domačega prvenstva, v dozdajšnjih 13 kolih pa so zgolj enkrat izgubili (pred mesecem dni doma proti Halkbanku). Dobro so začeli tudi nastope v ligi prvakov, saj so v prvem kolu s 3:1 doma premagali Tours VB, prvaka Francije. 

Tudi ACH Volley je na domačem prvenstvu neporažen, precej zahtevnejše delo pa ima v ligi prvakov, ki jo je začel s porazom z 0:3 pri italijanskem prvaku Trentinu.

"Čaka nas tekma proti eni najboljših ekip na svetu. Čaka nas zahtevna naloga in nasprotnik z najvišjimi ambicijami v ligi prvakov. Tudi mi imamo svoje načrte za četrtkovo tekmo in veliko željo, da presenetimo Ziraat pred domačo publiko. Igralci so visoko motivirani in se pripravljeni boriti za vsako točko, kar me veseli in navdaja z optimizmom," je pred večerno tekmo v klubski mikrofon dejal trener ACH Volley Igor Kolaković.

Tonček Štern | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić

"Težko rečem, ali so boljši ali slabši, kot smo bili lani. Menim, da velike razlike ni, vprašanje je, v kakšni formi so. Z nekaterimi igralci sem v stikih, smo se tudi videli, a o naši medsebojni tekmi se nismo veliko pogovarjali. Vem, da imajo visoka pričakovanja, vem, da so kakovostni, a tudi mi imamo svoja pričakovanja. Taktično se je nanje težko pripraviti, imajo več sistemov, lahko igrajo na različne načine. A mi moramo razmišljati predvsem o sebi," pa je Šterna, ki je še v lanski sezoni igral za današnjega tekmeca, povzel STA.

V skupini A je bila prva tekma drugega kola že v torek, v Franciji sta se srečala Tours VB in Trentino Itas, s 3:1 pa so zmagali Italijani, predlanski evropski klubski prvaki.

Liga prvakov, drugi krog

Četrtek, 8. januar

Sreda, 7. januar

Torek, 6. januar

Lestvice:

Preberite še:

odbojkarska liga prvakov Igor Kolaković Ziraat Bank Ankara odbojka ACH Volley
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.