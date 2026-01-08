ACH Volley izziva turškega velikana: Nanje se je težko pripraviti

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana bodo v okviru drugega kola skupinskega dela elitne lige prvakov ob 20. uri v dvorani Tivoli gostili turškega velikana Ziraat Bankkart iz Ankare, za katerega je še v lanski sezoni igral korektor Ljubljančanov Tonček Štern.

Turški prvaki prihajajo v Ljubljano kot vodilna ekipa domačega prvenstva, v dozdajšnjih 13 kolih pa so zgolj enkrat izgubili (pred mesecem dni doma proti Halkbanku). Dobro so začeli tudi nastope v ligi prvakov, saj so v prvem kolu s 3:1 doma premagali Tours VB, prvaka Francije.

Tudi ACH Volley je na domačem prvenstvu neporažen, precej zahtevnejše delo pa ima v ligi prvakov, ki jo je začel s porazom z 0:3 pri italijanskem prvaku Trentinu.

"Čaka nas tekma proti eni najboljših ekip na svetu. Čaka nas zahtevna naloga in nasprotnik z najvišjimi ambicijami v ligi prvakov. Tudi mi imamo svoje načrte za četrtkovo tekmo in veliko željo, da presenetimo Ziraat pred domačo publiko. Igralci so visoko motivirani in se pripravljeni boriti za vsako točko, kar me veseli in navdaja z optimizmom," je pred večerno tekmo v klubski mikrofon dejal trener ACH Volley Igor Kolaković.

Foto: Filip Barbalić

"Težko rečem, ali so boljši ali slabši, kot smo bili lani. Menim, da velike razlike ni, vprašanje je, v kakšni formi so. Z nekaterimi igralci sem v stikih, smo se tudi videli, a o naši medsebojni tekmi se nismo veliko pogovarjali. Vem, da imajo visoka pričakovanja, vem, da so kakovostni, a tudi mi imamo svoja pričakovanja. Taktično se je nanje težko pripraviti, imajo več sistemov, lahko igrajo na različne načine. A mi moramo razmišljati predvsem o sebi," pa je Šterna, ki je še v lanski sezoni igral za današnjega tekmeca, povzel STA.

V skupini A je bila prva tekma drugega kola že v torek, v Franciji sta se srečala Tours VB in Trentino Itas, s 3:1 pa so zmagali Italijani, predlanski evropski klubski prvaki.

Liga prvakov, drugi krog

Četrtek, 8. januar

Sreda, 7. januar

Torek, 6. januar

Lestvice:

