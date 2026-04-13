Odbojkarske klubske sezone se počasi, a vztrajno končujejo. V finale državnih tekmovanj sta se v tujini uvrstili slovenski reprezentantki Saša Planinšec in Lorena Lorber Fijok , ki se bosta borili za poljsko oziroma nemško lovoriko. Finale je v Italiji že začel Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano Fatoumatte Sillah , medtem ko Rok Možič in Uroš Planinšič z Rano Verono igrata polfinale in za ohranitev upov na napredovanje nujno potrebuje zmago na naslednji tekmi, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenija.

Planinšec je z ekipo PGE Budowlani Lodž v polfinalu poljskega prvenstva še drugič ugnala ekipo UNI Opole in pri tem prispevala šestnajst točk. V Nemčiji je zasedba Dresdner SC z Lorber Fijok slavila še drugo polfinalno zmago, ki so jo, tako kot prvo, odbojkarice dosegle po napetih in izenačenih petih nizih, naša sprejemalka pa se je ponovno izkazala in zbrala 12 točk. Poljski Lodž se bo v finalu pomeril s KS DevelopRes Rzeszów, medtem ko se bo ekipa Dresdner SC udarila z ekipo VfB Suhl LOTTO Thüringen.

Za preboj v finale se v Italiji borita še Rok Možič in Uroš Planinšič z Rano Verono, ki je po uvodni polfinalni zmagi morala na naslednjih dveh obračunih priznati premoč zasedbi Cucine Lube Civitanova. Možič je na obeh tekmah prispeval po pet točk, medtem ko je trener Fabio Soli na Planinšiča ponovno računal pri začetnih udarcih, prek katerih je na obeh obračunih prišel do točke. O usodi napredovanja Rane Verone bi lahko odločala že četrta medsebojna tekma, ki jo mora ekipa s slovenskima predstavnikoma dobiti, nato pa bi o finalistu odločala peta tekma.

Korak dlje pa je že Fatoumatta Sillah z ekipo Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, ki je pred dnevi odigrala prvo finalno tekmo proti ekipi Numia Vero Volley Milano in slavila po petih nizih, čeprav Sillah ni stopila na igrišče.

Državno prvenstvo je sklenila Eva Pavlović Mori, ki je morala z ekipo Zarečje Odintsovo premoč nasprotnic iz ekipe Dinamo-Ak Bars priznati tudi na zadnjih dveh finalnih obračunih. Slovenska organizatorka igre je kljub vsemu prispevala dve oziroma tri točke in tako v svojo zbirko po lanskem tretjem mestu dodala še naslov podprvakinj v ruskem prvenstvu. Nastope v državnem prvenstvu je končal tudi Nik Mujanović, ki se mu s francoskim Tours Volley-Ball ni uspelo prebiti v polfinale tekmovanja. Čeprav so bili še drugič prepričljivejši odbojkarji Paris Volleyja, je Mujanović v statistiko vpisal 22 točk.

Napredovanja v polfinale se je veselila Nika Milošič s pariškim Levallois Saint-Cloudom, ki je brez izgubljenega niza ugnal Béziers Volley, pri tem pa dosegla sedem točk.

Romunski polfinalni dvoboj med dvema slovenskima predstavnicama bo v nadaljevanju še kako zanimiv. Po uvodni zmagi ekipe CSO Voluntari 2005, katere članica je prosta igralka Anja Mazej, so na povratnem obračunu boljšo igro prikazale odbojkarice CS Dinama iz Bukarešte, katerega barve nosi Mirta Velikonja Grbac. Na obračunu, ki se je končal v prid odbojkaric Dinama, je Velikonja Grbac dosegla sedem točk, medtem ko je sprejem Anje Mazej znašal 45 odstotkov.

Uspešen teden je tudi za Sašem Štalekarjem, ki je s CS Arcada Galați še drugič premagal SCM Universitatea Craiova. Slovenski srednji bloker se je na obračunu izkazal z desetimi točkami, od tega jih je kar pet vknjižil z blokom.

Na Japonskem je ekipa Tokyo Great Bears brez pomoči Jana Kozamernika dvakrat slavila nad Voreas Hokkaido.