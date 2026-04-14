Torek,
14. 4. 2026,
13.02

MOK Krka Panvita Pomgrad odbojka ACH Volley Calcit Volley 1 DOL

V sredo se začenja finale državnega prvenstva

ACH Volley favorit, a začenja se v Kamniku: Lahko igramo sproščeno

Calcit Volley | Finale med favorizirano ekipo ACH Volley Ljubljana in Calcit Volley se bo zaradi zasedenosti ljubljanske dvorane v sredo začelo v Kamniku. | Foto Jan Uršič

Finale med favorizirano ekipo ACH Volley Ljubljana in Calcit Volley se bo zaradi zasedenosti ljubljanske dvorane v sredo začelo v Kamniku.

Foto: Jan Uršič

Dan po začetku finala ženskega odbojkarskega prvenstva se bo v sredo začel tudi finale v moški konkurenci. Za naslov se bosta pomerila favorizirani ACH Volley in Calcit Volley, zaradi zasedenosti dvorane pa bo prva tekma v sredo v Kamniku, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenija.

"Res je, tokrat se finalna serija začenja v Kamniku, kar je za nas dodatna spodbuda. Že na prvi tekmi se bomo predstavili pred domačim občinstvom, ki nam vedno da še dodaten motiv in energijo. Vedno je lepo igrati v Kamniku. Ali je začetek finalne serije na tak način za nas prednost ali ne, težko rečem, a na to se ne zanašamo. V finalu si želimo zgolj prikazati naše najboljše tekme in najboljše igre v tem prvenstvu. Upam, da nam bo to uspelo že jutri," so pri OZS povzeli besede trenerja Kamničanov Gregorja Rozmana.

Gregor Rozman | Foto: Aleš Oblak Gregor Rozman Foto: Aleš Oblak

Kamniški kapetan Uroš Pavlović, ki je svojo ekipo v finale popeljal po enoletnem premoru, saj sta se v sezoni 2024/25 za naslov prvakov merila ACH Volley Ljubljana in Alpacem Kanal, se je še enkrat ozrl na končnico, vlogo favorita v finalu pa prepušča tekmecem: "Za nami je dobra sezona. Mogoče je videti, da smo se sprehodili skozi četrtfinale in polfinale, vendar smo si sami z dobrimi igrami in zmagami priborili ugodno izhodišče po koncu rednega dela. V četrtfinalu proti Kranju nismo prikazali dobre igre, a smo vseeno brez težav dobili obe tekmi. Polfinale pa smo odigrali zelo dobro, osredotočeno in taktično brezhibno. Glede ACH Volleyja Ljubljana pa ... dobro jih poznamo, ampak o njih ne bi izgubljal preveč besed. Vsako sezono iščemo njihove šibke točke in pomanjkljivosti, a smo na koncu vseeno prekratki. Igramo praktično proti slovenski reprezentanci, vendar bi bili neumni, če bi se vnaprej predali. Osredotočiti se moramo na našo igro in se dobro taktično pripraviti, saj nam bo tako lažje na igrišču. Naše prednosti so, da so Ljubljančani absolutni favoriti, mi pa lahko igramo sproščeno in računamo, da jih ujamemo na levi nogi. Moj cilj je, da odigramo dobro finalno serijo in dokažemo, da smo zasluženo finalisti državnega prvenstva – seveda pa si želim tudi naslova."

"V finalni seriji želimo upravičiti svojo kakovost in osvojiti naslov prvaka Slovenije, kar nam bo prineslo ponovno sodelovanje v ligi prvakov prihodnje leto," pravi Igor Kolaković. Foto: Aleš Oblak

Kolaković: Teh tekem se veselimo z velikim spoštovanjem

V taboru ACH Volleyja Ljubljana se vloge favorita seveda ne branijo, vendar pa trener ljubljanske zasedbe Igor Kolaković poudarja, da so Kamničani neugodni nasprotniki: "Ob koncu sezone nas čaka zadnja serija proti odličnemu Calcitu. To so za nas zelo pomembne tekme. V finalni seriji želimo upravičiti svojo kakovost in osvojiti naslov prvaka Slovenije, kar nam bo prineslo ponovno sodelovanje v ligi prvakov prihodnje leto. Teh tekem se veselimo z velikim spoštovanjem do našega nasprotnika Calcita iz Kamnika.”

"Tekme s Calcitom so vedno posebne in imajo še dodaten naboj, sploh če gre za finale. Čeprav smo bili v letošnji sezoni kar prepričljivi na medsebojnih dvobojih, so finalne tekme zgodba zase. Kljub statusu favorita nikogar ne podcenjujemo in gremo že jutri v Kamnik polno motivirani in odločeni, da dosežemo zmago," pa so pri OZS povzeli besede ljubljanskega sprejemalca Luke Marovta.

ACH Volley Ljubljana si bo skušal priigrati že 22. lovoriko. Foto: Aleš Oblak

Za osvojitev naslova državnih prvakov bo v finalni seriji treba zmagati trikrat. ACH Volley Ljubljana si bo skušal priigrati že 22. lovoriko, Kamničani pa so državni prvaki doslej postali trikrat, nazadnje v sezoni 2002/03.

V boj za bronasto kolajno se bosta v sredo ob 19. uri v športni dvorani OŠ I v Murski Soboti podala Panvita Pomgrad in Krka. Druga tekma bo na sporedu 18. aprila v Novem mestu, morebitna tretja pa 22. aprila v Murski Soboti.

Spored finala državnega prvenstva 

Sreda, 15. april, ŠD Kamnik, ob 20. uri: Calcit Volley - ACH Volley 
Sobota, 18. april, ŠD Maksa Pečarja, ob 20. uri: ACH Volley - Calcit Volley 
Sreda, 22. april, ŠD Tivoli, ob 20. uri: ACH Volley - Calcit Volley 
Sobota, 25. april, ŠD Kamnik:, ob 20. uri: Calcit Volley - ACH Volley (morebitna četrta tekma)
Sreda, 29. april, ŠD Tivoli, ob 18. uri: ACH Volley - Calcit Volley (morebitna peta tekma)

Spored tekem za tretje mesto 

Sreda, 15. april, OŠ I Murska Sobota, ob 19. uri: Panvita Pomgrad - Krka 
Sobota, 18. april, ŠD Marof, ob 19. uri: Krka - Panvita Pomgrad
Sreda, 22. april, OŠ I Murska Sobota, ob 19. uri: Panvita Pomgrad - Krka (morebitna tretja tekma)

Državni prvaki

2024/25 - ACH Volley Ljubljana
2023/24 - ACH Volley Ljubljana
2022/23 - ACH Volley Ljubljana
2021/22 - ACH Volley Ljubljana
2020/21 - Merkur Maribor
2019/20 - ACH Volley Ljubljana
2018/19 - ACH Volley Ljubljana
2017/18 - ACH Volley Ljubljana
2016/17 - ACH Volley Ljubljana
2015/16 - ACH Volley Ljubljana
2014/15 - ACH Volley Ljubljana
2013/14 - ACH Volley Ljubljana
2012/13 - ACH Volley Ljubljana
2011/12 - ACH Volley Ljubljana
2010/11 - ACH Volley Bled
2009/10 - ACH Volley Bled
2008/09 - ACH Volley Bled
2007/08 - ACH Volley Bled
2006/07 - Autocommerce Bled
2005/06 - Autocommerce Bled
2004/05 - Autocommerce Bled
2003/04 - Šoštanj Topolšica
2002/03 - Calcit Kamnik
2001/02 - Calcit Kamnik
2000/01 - Žurbi Team Kamnik
1999/00 - ELVO Bled
1998/99 - Salonit Anhovo
1997/98 - Fužinar
1996/97 - Salonit Anhovo
1995/96 - Salonit Anhovo
1994/95 - Salonit Anhovo
1993/94 - Salonit Anhovo
1992/93 - Vileda Maribor
1991/92 - Vileda Maribor

