ACH Volley favorit, a začenja se v Kamniku: Lahko igramo sproščeno

Dan po začetku finala ženskega odbojkarskega prvenstva se bo v sredo začel tudi finale v moški konkurenci. Za naslov se bosta pomerila favorizirani ACH Volley in Calcit Volley, zaradi zasedenosti dvorane pa bo prva tekma v sredo v Kamniku, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenija.

"Res je, tokrat se finalna serija začenja v Kamniku, kar je za nas dodatna spodbuda. Že na prvi tekmi se bomo predstavili pred domačim občinstvom, ki nam vedno da še dodaten motiv in energijo. Vedno je lepo igrati v Kamniku. Ali je začetek finalne serije na tak način za nas prednost ali ne, težko rečem, a na to se ne zanašamo. V finalu si želimo zgolj prikazati naše najboljše tekme in najboljše igre v tem prvenstvu. Upam, da nam bo to uspelo že jutri," so pri OZS povzeli besede trenerja Kamničanov Gregorja Rozmana.

Prednost Kamničanov v sproščenosti Gregor Rozman Foto: Aleš Oblak

Kamniški kapetan Uroš Pavlović, ki je svojo ekipo v finale popeljal po enoletnem premoru, saj sta se v sezoni 2024/25 za naslov prvakov merila ACH Volley Ljubljana in Alpacem Kanal, se je še enkrat ozrl na končnico, vlogo favorita v finalu pa prepušča tekmecem: "Za nami je dobra sezona. Mogoče je videti, da smo se sprehodili skozi četrtfinale in polfinale, vendar smo si sami z dobrimi igrami in zmagami priborili ugodno izhodišče po koncu rednega dela. V četrtfinalu proti Kranju nismo prikazali dobre igre, a smo vseeno brez težav dobili obe tekmi. Polfinale pa smo odigrali zelo dobro, osredotočeno in taktično brezhibno. Glede ACH Volleyja Ljubljana pa ... dobro jih poznamo, ampak o njih ne bi izgubljal preveč besed. Vsako sezono iščemo njihove šibke točke in pomanjkljivosti, a smo na koncu vseeno prekratki. Igramo praktično proti slovenski reprezentanci, vendar bi bili neumni, če bi se vnaprej predali. Osredotočiti se moramo na našo igro in se dobro taktično pripraviti, saj nam bo tako lažje na igrišču. Naše prednosti so, da so Ljubljančani absolutni favoriti, mi pa lahko igramo sproščeno in računamo, da jih ujamemo na levi nogi. Moj cilj je, da odigramo dobro finalno serijo in dokažemo, da smo zasluženo finalisti državnega prvenstva – seveda pa si želim tudi naslova."

"V finalni seriji želimo upravičiti svojo kakovost in osvojiti naslov prvaka Slovenije, kar nam bo prineslo ponovno sodelovanje v ligi prvakov prihodnje leto," pravi Igor Kolaković. Foto: Aleš Oblak

Kolaković: Teh tekem se veselimo z velikim spoštovanjem

V taboru ACH Volleyja Ljubljana se vloge favorita seveda ne branijo, vendar pa trener ljubljanske zasedbe Igor Kolaković poudarja, da so Kamničani neugodni nasprotniki: "Ob koncu sezone nas čaka zadnja serija proti odličnemu Calcitu. To so za nas zelo pomembne tekme. V finalni seriji želimo upravičiti svojo kakovost in osvojiti naslov prvaka Slovenije, kar nam bo prineslo ponovno sodelovanje v ligi prvakov prihodnje leto. Teh tekem se veselimo z velikim spoštovanjem do našega nasprotnika Calcita iz Kamnika.”

"Tekme s Calcitom so vedno posebne in imajo še dodaten naboj, sploh če gre za finale. Čeprav smo bili v letošnji sezoni kar prepričljivi na medsebojnih dvobojih, so finalne tekme zgodba zase. Kljub statusu favorita nikogar ne podcenjujemo in gremo že jutri v Kamnik polno motivirani in odločeni, da dosežemo zmago," pa so pri OZS povzeli besede ljubljanskega sprejemalca Luke Marovta.

ACH Volley Ljubljana si bo skušal priigrati že 22. lovoriko. Foto: Aleš Oblak

Za osvojitev naslova državnih prvakov bo v finalni seriji treba zmagati trikrat. ACH Volley Ljubljana si bo skušal priigrati že 22. lovoriko, Kamničani pa so državni prvaki doslej postali trikrat, nazadnje v sezoni 2002/03.

V boj za bronasto kolajno se bosta v sredo ob 19. uri v športni dvorani OŠ I v Murski Soboti podala Panvita Pomgrad in Krka. Druga tekma bo na sporedu 18. aprila v Novem mestu, morebitna tretja pa 22. aprila v Murski Soboti.

Spored finala državnega prvenstva Sreda, 15. april, ŠD Kamnik, ob 20. uri: Calcit Volley - ACH Volley

Sobota, 18. april, ŠD Maksa Pečarja, ob 20. uri: ACH Volley - Calcit Volley

Sreda, 22. april, ŠD Tivoli, ob 20. uri: ACH Volley - Calcit Volley

Sobota, 25. april, ŠD Kamnik:, ob 20. uri: Calcit Volley - ACH Volley (morebitna četrta tekma)

Sreda, 29. april, ŠD Tivoli, ob 18. uri: ACH Volley - Calcit Volley (morebitna peta tekma) Spored tekem za tretje mesto Sreda, 15. april, OŠ I Murska Sobota, ob 19. uri: Panvita Pomgrad - Krka

Sobota, 18. april, ŠD Marof, ob 19. uri: Krka - Panvita Pomgrad

Sreda, 22. april, OŠ I Murska Sobota, ob 19. uri: Panvita Pomgrad - Krka (morebitna tretja tekma)