Sladek poraz Oblaka in Atletica, PSG dokončal začeto

Nocoj sta postala znana prva polfinalista letošnje lige prvakov. Atletico Madrid je na drugi tekmi proti Barceloni klonil z 1:2, a po zaslugi zmage na prvi tekmi z 2:0 izločil Katalonce. Jan Oblak je tekmo Atletica ob povratku po poškodbi spremljal na klopi za rezerve, v vratih pa je bil Juan Musso. PSG je na drugi tekmi na Anfieldu z 2:0 premagal Liverpool in se s skupnim izidom 4:0 zavihtel v polfinale.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):

Torek, 14. april

Nogometaši Atletico Madrida so se po španskem obračunu uvrstili med najboljše štiri ekipe letošnje lige prvakov. Zasedba Diega Simeoneja je kljub velikemu pritisku na drugem obračunu in zgodnjemu zaostanku našla odgovor in na koncu kljub porazu z 1:2 s skupnim izidom 3:2 izločila Barcelono. Jan Oblak, ki je zaradi poškodbe na stranskem tiru vse od sredine marca, je tekmo spremljal na klopi Atletica, v vratih pa ga je znova nadomeščal Juan Musso. Kapetan slovenske izbrane vrste je sicer v zadnjem tednu treniral z ekipo.

Lamine Yamal je sanjsko odprl srečanje. Foto: Reuters

Toda Barcelona, ki se je neuspešno pritožila na Evropsko nogometno zvezo zaradi domnevnega igranja z roko Marca Pubilla na prvi tekmi, je hitro pokazala, da dvoboj še ni odločen, že v četrti minuti je namreč Lamine Yamal s svojim šestim golom v tej sezoni lige prvakov zadel za 1:0. Pubilla tokrat pri Atleticu ni bilo zaradi kazni, tako kot ne Paua Cubarsija pri Barceloni.

Že v deveti minuti se je Yamalu ponudila nova imenitna priložnost, a tokrat brez uspeha. Za še večje veselje Kataloncev pa je nato po seriji priložnosti in novi napaki obrambe Atletov v 24. minuti poskrbel Ferran Torres. Takoj zatem so gostje prišli do nove velike priložnosti, Fermín se je znašel pred Musso, zapravil strel z glavo, ob posredovanju pa ga je z nogo v glavo močno zadel vratar Atletica. Fermin je nato okrvavljen po obrazu obležal na tleh, a je lahko nadaljeval s srečanjem.

Takole jo je skupil Fermin. Foto: Reuters

Dogajanje pa se zatem ni umirilo. V 31. minuti je vendarle sledil trenutek odrešitve tudi za domače navijače, potem ko je Ademola Lookman v kazenskem prostoru sprejel podajo Marcosa Llorenteja in s strelom ob levi vratnici premagal vratarja Barcelone za 1:2.

Rdeči karton za Garcio

V 55. minuti je nato Barcelona zadela še tretjič, a je bil gol Ferrana Torresa naknadno po posredovanju Vara zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. V 79. minuti pa je sledil nov šok za Blaugrano, saj je rdeči karton po posredovanju nad Alexandrom Sorlothom prejel Eric Garcia.

Barcelona je v zaključku še poskušala, a je streljala s slepimi naboji, po zadnjem sodniškem žvižgu pa se je na stadionu Metropolitano začelo veliko slavje domačih, ki se bodo v boju za veliki finale srečali z boljšim iz para Arsenal/Sporting.

PSG odbil poskuse Liverpoola

Drugo polfinalno vstopnico si je priigral PSG, ki se je s skupnim izidom 4:0 v dveh tekmah izločil Liverpool. Uresničevanja načrta, kako na povratni tekmi ubraniti prednost dveh zadetkov, se je v zadnjem tednu lotil Luis Enrique. PSG je Liverpool izločil že v lanski izvedbi lige prvakov, ko je bil v osmini finala boljši po izvajanju enajstmetrovk, tokrat so Parižani svoje delo opravili že po rednem delu. PSG ta konec tedna ni igral, saj je vodstvo francoske lige znova prisluhnilo želji Parižanov po prestavitvi obračuna z Lensom.

Ousmane Dembele je dosegel oba zadetka za Parižane. Foto: Reuters

To se jim je na koncu obrestovalo, saj so se uvrstili med najboljše šiti. Na Anfieldu so domači poskušali, a brez uspeha, močno je završalo v 66. minuti, ko je Willian Pacho posredoval nad Alexisom MacAlisterjem, sodnik Maurizio Mariani je takoj pokazal na belo piko, a po ogledu posnetka svojo odločitev spremenil. Pri Liverpoolu se je sicer že v prvem polčasu v 31. minuti hudo poškodoval Hugo Ekitike, ki ga je zamenjal Mohamed Salah. Malce zatem so morali menjati tudi Parižani, Nuna Mendesa je nasledil Lucas Hernandez.

Liverpool je tudi v nadaljevanju stopnjeval pritisk, a poti do mreže ni našel, v 72. minuti pa je na Anfieldu sledil šok, saj je po veliki terenski prevladi po protinapadu z natančnim strelom z roba kazenskega prostora natančno meril Ousmane Dembele in zabil še zadnji žebelj v krsto domače zasedbe. Francoz je v 91. minuti dodal še piko na i in postavil končnih 2:0.

PSG se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz para Real Madrid/Bayern München.

Polfinale bo 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, finale pa bo 30. maja v Budimpešti.

Sreda, 15. april

Para polfinala lige prvakov: PSG – Real Madrid/Bayern München

Barcelona/Atletico Madrid – Sporting/Arsenal

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci: 14 – Mbappe (Real)

11 – Kane (Bayern)

10 – Gordon (Newcastle)

9 – Alvarez (Atletico)

8 – Haaland (Man City), Kvaratskhelia (PSG)

7 – Osimhen (Galatasaray)

6 – Barnes (Newcastle), Fermin (Barcelona), Hauge (Bodo/Glimt), Martinelli (Arsenal), Vitinha (PSG), Sørloth (Atletico)

...