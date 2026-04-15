Oven

Danes se vam obetajo ugodni vplivi za znanstveno delo, raziskovanje in zbiranje informacij pa tudi vse oblike komunikacije. Zvezde vas bodo obsipale s šarmom, poudarile bodo vašo lepoto in talente. Kljub temu pa ne boste zares uživali v središču pozornosti. Skozi ves dan boste predvsem praktično naravnani.

Bik

Na površje bo ponovno privrela vaša trma, ki je nikakor ne boste mogli spraviti stran. Zavedajte se, da si z njo lahko povzročite le škodo, zato bi bilo najbolje, da je ne upoštevate. Raje bodite odprti do ljudi in jim pustite, da izrazijo lastno mnenje ter dovolite, da verjamejo v svoja prepričanja.

Dvojčka

Zna se zgoditi, da bo danes ali v prihajajočih dneh padla vaša odpornost, zato je nujno, da poskrbite za imunski sistem in preprečite katastrofo. Še posebej, če se odpravljate na dopust, bi bilo škoda, da bi ga uničili z neugodnim počutjem. V zasebnosti se boste znašli v središču pozornosti.

Rak

S trdno voljo in z dodatno podporo vaših sodelavcev boste preplezali lestev uspeha in se izkazali pri poslovnem projektu. Izplavali boste iz finančnih težav, saj imate na zalogi dovolj zamisli, kako boste zaslužili denar. Vaše zdravstveno stanje se bo danes spreminjalo z vremenom. Bo pa proti večeru boljše kot zjutraj.

Lev

Danes boste naveličani ljudi, ki vas obdajajo, obenem pa boste začutili, da duhovno niste na isti valovni dolžini, zato se boste umaknili v svoj svet. Ves čas boste malce nervozni in obremenjeni z najrazličnejšimi strahovi. Ne dovolite si, da vas strah omejuje in naj vas nikar ne vodi.

Devica

Težava, za katero ste mislili, da ni rešljiva, se bo končno razrešila, kar vam bo pričaralo nasmeh na obraz. Delovne težave se bodo zdele preteklost, zato se veselite novih izzivov. Veselo novico zaupajte svojim najbližjim. Pazite na finance in na pretirano zapravljanje. Izdatki bi vam lahko pokvarili načrte.

Tehtnica

Samski, danes vas bo neka oseba prav prijetno presenetila. Še nekaj dni se boste spraševali, zakaj je izbrala prav vas. Tudi pred vezanimi je zanimiv začetek dneva, posebno ker so vas dolgo pestile ljubezenske težave, zdaj pa se boste lahko obrnili k novim rešitvam. S partnerjem se bosta dogovorila hitreje, kot se vam zdi.

Škorpijon

Pred vami je čudovit dan, v katerem boste poskrbeli predvsem za svoje počutje in zdravje. Ta čas vam prinaša olajšanje in veselje, predvsem pa vas čakajo prav prijetne priložnosti na ljubezenskem področju. Obstaja velika možnost, da boste končno spoznali princa ali princeso svojih sanj.

Strelec

Danes boste več pozornosti namenili svojemu videzu, na trenutke boste celo zelo obremenjeni z njim. Na vseh področjih skačete iz ene skrajnosti v drugo, kar nikakor ni dobro. Skušajte najti zlato sredino in ostanite zmerni. Sodelavci vas bodo danes spravili v slabo voljo. Ne pustite se jim.

Kozorog

Na delovnem mestu se prepustite toku in videli boste, kam vas bo ta ponesel. Nikar ne rinite z glavo skozi zid, saj bi vam to nakopalo le nove težave. Vrata se vam bodo odprla, ko boste pripravljeni na to. Danes bodite še posebno osredotočeni na malenkosti, saj bodo ravno te najpomembnejše.

Vodnar

Danes boste svet videli bolj pasivno. Kljub temu, da se bo okoli vas dogajalo marsikaj zanimivega, bodo vaše misli daleč proč. Res je, da pri delu ni vse tako, kot bi moralo biti, toda najbolje bi bilo, da bi ohranili upanje in optimizem. Prosti čas izkoristite za sprostitev in poiščite pot nazaj k sebi.

Ribi

Dan bo zaznamovala spremenljivost, saj boste menjali svoj fokus in se osredotočali zdaj na lastne interese in cilje, zdaj na druge in na njihove težave. Precej se boste posvečali tudi svojim osebnim vprašanjem. Bližnji vas ne bodo najbolje razumeli, vendar vas bodo pripravljeni pustiti pri miru, če bo potrebno.