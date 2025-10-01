PSG osvojil Barcelono, zmagi Arsenala in Dortmunda, City in Juventus do točke v gosteh

Po razburljivih torkovih srečanjih drugega kroga ligaškega dela lige prvakov je bilo nekaj prabvih poslastic na sporedu tudi danes. Osrednji obračun dneva je bila vsekakor tekma med Barcelono in branilci naslova PSG. Obe ekipi sta se sicer ubadali s številnimi poškodbami, a vseeno pripravili imeniten šov, zmage z 2:1 pa so se veselili Parižani. Arsenal je doma z 2:0 premagal Olympiakos, Borussia Dortmund kar s 4:1 Athletic Bilbao, Monaco je z 1:2 priznal premoč Manchester Cityju, Napoli je bil z 2:1 boljši od Sportinga, Villarreal in Juventus sta se razšla z neodločenih 2:2. Qarabag je doma z 2:0 premagal Köbenhavn, Union St. Gilloise pa je gostil Newcastle in izgubil z 0:4.

Liga prvakov, ligaški del (1. krog: torek, sreda, četrtek)

2. krog (torek)

Liga prvakov, ligaški del (2. krog):

Sreda, 1. oktober

Nogometaši Paris Saint-Germaina so v gosteh na Montjuicu premagali Barcelono z 2:1, potem ko so branilci naslova odločilni zadetek dosegli v 90. minuti. Popoln izkupiček ima na vrhu razpredelnice od današnjih predstavnikov še Arsenal.

Barcelona je bila sprva nevarna predvsem po zaslugi Lamina Yamala, ki je preigraval in podajal soigralcem, a ti, kot v 14. minuti Ferran Torres, potem ko je že preigral vratarja Parižanov, žoge ni mogel poslati mimo požrtvovalnega branilca Ilje Zabarnjija.

Se je pa Torres oddolžil v 19. minuti, ko je postavil piko na sijajni akciji Barcelone po podaji Marcusa Rashforda. PSG je po hitrem protinapadu, ki ga je začel in z asistenco nadaljeval Nuno Mendes, izenačil prek Sennyja Mayuluja.

PSG je bil bližje vodstvu že v prvem polčasu, a je za las iz ugodnega položaja zgrešil Bradley Barcola. V drugem polčasu so Katalonci malce padli, PSG pa si je predvsem ob koncu pripravil nekaj lepih priložnosti. Lee Kang-in je v 83. minuti zadel vratnico, nato pa je Goncalo Ramos za drugo zmago PSG zadel sedem minut kasneje.

Arsenal ostaja stoodtoten. Foto: Reuters

Na lestvici ima PSG šest točk. Popoln izkupiček ima po dveh tekmah tudi Arsenal, ki je z 2:0 premagal Olympiakos. Po zadetek sta dosegla Gabriel Martinelli v 12. minuti in Bukayo Saka ob koncu dvoboja. Tudi Grki so dosegli gol, a je bil zaradi prepovedanega položaja v 67. minuti razveljavljen.

Erling Haaland je z dvema zadetkoma poskrbel za vodstvo Cityja pri Monacu, a je ta ob koncu rešil točk. Norveški zvezdnik je zabil v 15. in 44. minuti, vmes je izenačil Jordan Teze (19.), končni izid pa je postavil Eric Dier z bele točke v 90. minuti.

Na preostalih današnjih tekmah je Borussia Dortmund proti Athleticu iz Bilbaa slavila s 4:1. Za domače so zadeli Daniel Svensson, Carney Chukwuemeka, Serhou Guirassy in Julian Bradnt, za goste pa je za znižanje na 2:1 vmes zadel Gorka Guruzeta.

Juventus je bil blizu preobratu proti Villarrealu, a je rumena podmornica do točke prišla v 90. minuti po golu Renata Veige. Za rumeno podmornico je v prvem polčasu zadel Georges Mikautadze, nato pa sta v drugem delu v razmaku sedmih minut zadela Federico Gatti (49.) in Francisco Conceicao (56.).

Napoli je vknjižil prve tri točke po slavju proti Sportingu z 2:1. Za Neapeljčane je oba gola dosegel Rasmus Hoejlund, vmes je z bele pike izenačil Luis Suarez.

Bayer Leverkusen je na domači zelenici igral neodločeno proti PSV Eindhovnu. Pod gola sta se podpisala Christian Kofane (65.) za domače in Ismael Saibari (72.) za goste.

Newcastle se je veselil prve zmage v letošnji ligi prvakov. Foto: Reuters

V zgodnejšem terminu je Newcastle s 4:0 v gosteh premagal Union St. Gilloise. Za Angleže so zadeli Nick Woltemade, dvakrat iz najstrožje kazni Anthony Gordon in Harvey Barnes.

Azerbajdžanski Qarabag je presenetljivo 100-odstoten, potem ko je slavil tudi proti Koebenhavnu, za zmago z 2:0 pa sta zadela Abdellah Zoubir in Emmanuel Addai.

Najboljši strelci: 5 – Mbappe (Real)

4 – Kane (Bayern)

3 – Burkardt (Eintracht), Gordon (Newcastle), Haaland (Man City)

2 – Hauge (Bodo/Glimt), Hojlund (Napoli), Llorente (Atletico), Martinez (Inter), Martinelli (Arsenal), Mbodji (Slavia), Paixao (Marseille), Ramos (PSG), Rashford (Barcelona), Thuram (Inter), Trincao (Sporting), Vlahović (Juventus)

…

Liga prvakov, ligaški del (2. krog):

Torek, 30. september

Sreda, 1. oktober

Lestvica: