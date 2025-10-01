Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Š. L., STA

Sreda,
1. 10. 2025,
22.56

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,48

Natisni članek

Natisni članek
Sporting Lizbona Villarreal PSV Eindhoven Athletic Bilbao Bayer Leverkusen Newcastle United Borussia Dortmund Napoli Manchester City Juventus Arsenal Barcelona PSG liga prvakov liga prvakov UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov

Sreda, 1. 10. 2025, 22.56

38 minut

Liga prvakov, ligaški del (2. krog, sreda)

PSG osvojil Barcelono, zmagi Arsenala in Dortmunda, City in Juventus do točke v gosteh

Avtorji:
S. K., Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,48
Liga prvakov: Barcelona - PSG | Oslabljena Barcelona je na Montjuicu izgubila proti oslabljenemu PSG. | Foto Reuters

Oslabljena Barcelona je na Montjuicu izgubila proti oslabljenemu PSG.

Foto: Reuters

Po razburljivih torkovih srečanjih drugega kroga ligaškega dela lige prvakov je bilo nekaj prabvih poslastic na sporedu tudi danes. Osrednji obračun dneva je bila vsekakor tekma med Barcelono in branilci naslova PSG. Obe ekipi sta se sicer ubadali s številnimi poškodbami, a vseeno pripravili imeniten šov, zmage z 2:1 pa so se veselili Parižani. Arsenal je doma z 2:0 premagal Olympiakos, Borussia Dortmund kar s 4:1 Athletic Bilbao, Monaco je z 1:2 priznal premoč Manchester Cityju, Napoli je bil z 2:1 boljši od Sportinga, Villarreal in Juventus sta se razšla z neodločenih 2:2. Qarabag je doma z 2:0 premagal Köbenhavn, Union St. Gilloise pa je gostil Newcastle in izgubil z 0:4.

Liga prvakov, ligaški del (2. krog):

Sreda, 1. oktober

Nogometaši Paris Saint-Germaina so v gosteh na Montjuicu premagali Barcelono z 2:1, potem ko so branilci naslova odločilni zadetek dosegli v 90. minuti. Popoln izkupiček ima na vrhu razpredelnice od današnjih predstavnikov še Arsenal.

Barcelona je bila sprva nevarna predvsem po zaslugi Lamina Yamala, ki je preigraval in podajal soigralcem, a ti, kot v 14. minuti Ferran Torres, potem ko je že preigral vratarja Parižanov, žoge ni mogel poslati mimo požrtvovalnega branilca Ilje Zabarnjija.

Se je pa Torres oddolžil v 19. minuti, ko je postavil piko na sijajni akciji Barcelone po podaji Marcusa Rashforda. PSG je po hitrem protinapadu, ki ga je začel in z asistenco nadaljeval Nuno Mendes, izenačil prek Sennyja Mayuluja.

PSG je bil bližje vodstvu že v prvem polčasu, a je za las iz ugodnega položaja zgrešil Bradley Barcola. V drugem polčasu so Katalonci malce padli, PSG pa si je predvsem ob koncu pripravil nekaj lepih priložnosti. Lee Kang-in je v 83. minuti zadel vratnico, nato pa je Goncalo Ramos za drugo zmago PSG zadel sedem minut kasneje.

Arsenal ostaja stoodtoten. | Foto: Reuters Arsenal ostaja stoodtoten. Foto: Reuters

Na lestvici ima PSG šest točk. Popoln izkupiček ima po dveh tekmah tudi Arsenal, ki je z 2:0 premagal Olympiakos. Po zadetek sta dosegla Gabriel Martinelli v 12. minuti in Bukayo Saka ob koncu dvoboja. Tudi Grki so dosegli gol, a je bil zaradi prepovedanega položaja v 67. minuti razveljavljen.

Erling Haaland je z dvema zadetkoma poskrbel za vodstvo Cityja pri Monacu, a je ta ob koncu rešil točk. Norveški zvezdnik je zabil v 15. in 44. minuti, vmes je izenačil Jordan Teze (19.), končni izid pa je postavil Eric Dier z bele točke v 90. minuti.

Na preostalih današnjih tekmah je Borussia Dortmund proti Athleticu iz Bilbaa slavila s 4:1. Za domače so zadeli Daniel Svensson, Carney Chukwuemeka, Serhou Guirassy in Julian Bradnt, za goste pa je za znižanje na 2:1 vmes zadel Gorka Guruzeta.

Juventus je bil blizu preobratu proti Villarrealu, a je rumena podmornica do točke prišla v 90. minuti po golu Renata Veige. Za rumeno podmornico je v prvem polčasu zadel Georges Mikautadze, nato pa sta v drugem delu v razmaku sedmih minut zadela Federico Gatti (49.) in Francisco Conceicao (56.).

Napoli je vknjižil prve tri točke po slavju proti Sportingu z 2:1. Za Neapeljčane je oba gola dosegel Rasmus Hoejlund, vmes je z bele pike izenačil Luis Suarez.

Bayer Leverkusen je na domači zelenici igral neodločeno proti PSV Eindhovnu. Pod gola sta se podpisala Christian Kofane (65.) za domače in Ismael Saibari (72.) za goste.

Newcastle se je veselil prve zmage v letošnji ligi prvakov. | Foto: Reuters Newcastle se je veselil prve zmage v letošnji ligi prvakov. Foto: Reuters

V zgodnejšem terminu je Newcastle s 4:0 v gosteh premagal Union St. Gilloise. Za Angleže so zadeli Nick Woltemade, dvakrat iz najstrožje kazni Anthony Gordon in Harvey Barnes.

Azerbajdžanski Qarabag je presenetljivo 100-odstoten, potem ko je slavil tudi proti Koebenhavnu, za zmago z 2:0 pa sta zadela Abdellah Zoubir in Emmanuel Addai.

Najboljši strelci:

5 – Mbappe (Real)
4 – Kane (Bayern)
3 – Burkardt (Eintracht), Gordon (Newcastle), Haaland (Man City)
2 – Hauge (Bodo/Glimt), Hojlund (Napoli), Llorente (Atletico), Martinez (Inter), Martinelli (Arsenal), Mbodji (Slavia), Paixao (Marseille), Ramos (PSG), Rashford (Barcelona), Thuram (Inter), Trincao (Sporting), Vlahović (Juventus) 

Liga prvakov, ligaški del (2. krog):

Torek, 30. september

Sreda, 1. oktober

Lestvica:

Jose Mourinho
Sportal Nenavadna usoda Mourinha, ki pogosto srečuje stare ljubezni
Diego Simeone
Sportal Trenerju Jana Oblaka zaradi obnašanja na Anfieldu ena tekma prepovedi
Sporting Lizbona Villarreal PSV Eindhoven Athletic Bilbao Bayer Leverkusen Newcastle United Borussia Dortmund Napoli Manchester City Juventus Arsenal Barcelona PSG liga prvakov liga prvakov UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.