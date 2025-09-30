Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
30. 9. 2025,
17.41

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
liga prvakov liga prvakov kazen Anfield Liverpool Atletico Madrid Diego Simeone

Torek, 30. 9. 2025, 17.41

43 minut

Simeoneju zaradi obnašanja na Anfieldu ena tekma prepovedi

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Diego Simeone | Simeone je zaradi neprimernega obnašanja na prejšnji tekmi lige prvakov proti Liverpoolu dobil eno tekmo prepovedi vodenja ekipe. | Foto Reuters

Simeone je zaradi neprimernega obnašanja na prejšnji tekmi lige prvakov proti Liverpoolu dobil eno tekmo prepovedi vodenja ekipe.

Foto: Reuters

Strateg madridskega Atletica Diego Simeone je zaradi neprimernega obnašanja na prejšnji tekmi lige prvakov proti Liverpoolu dobil eno tekmo prepovedi vodenja ekipe, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kazen krovne zveze Uefe bo trener ekipe slovenskega vratarja Jana Oblaka odslužil že na današnji tekmi 2. kroga lige prvakov proti Eintrachtu.

Simeone je 17. septembra v zadnjih trenutkih tekme v Liverpoolu, ko je njegova ekipa dobila tretji gol za končnih 2:3, izgubil živce. Zaradi nešportnega obnašanja je dobil rdeči karton, potem pa se je še sprl z navijači Liverpoola, ki so tekmo spremljali za klopjo gostujoče ekipe.

Uefa oziroma njena disciplinska komisija je danes sporočila, da je zaradi nešportnega obnašanja dobil eno tekmo prepovedi, ki jo bo odslužil že na današnji tekmi z nemškim klubom iz Frankfurta, začela se bo ob 21. uri.

Simeone se je že na novinarski konferenci po tekmi z Liverpoolom opravičil za svoje obnašanje, a poudaril, da je bil celotno tekmo žrtev žaljivih domačih navijačev za klopjo Atletica.

Liverpool pa je Uefa kaznovala s 4000 evri, ker so na tej tekmi navijači metali predmete na igrišče.

Preberite še:

Jose Mourinho
Sportal Nenavadna usoda Mourinha, ki pogosto srečuje stare ljubezni
Camp Nou
Sportal Barcelona se vendarle kmalu vrača na Camp Nou #video
Kairat Almaty
Sportal Real Madrid igra, kjer je sanje končala Olimpija
liga prvakov liga prvakov kazen Anfield Liverpool Atletico Madrid Diego Simeone
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.