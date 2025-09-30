Strateg madridskega Atletica Diego Simeone je zaradi neprimernega obnašanja na prejšnji tekmi lige prvakov proti Liverpoolu dobil eno tekmo prepovedi vodenja ekipe, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kazen krovne zveze Uefe bo trener ekipe slovenskega vratarja Jana Oblaka odslužil že na današnji tekmi 2. kroga lige prvakov proti Eintrachtu.

Simeone je 17. septembra v zadnjih trenutkih tekme v Liverpoolu, ko je njegova ekipa dobila tretji gol za končnih 2:3, izgubil živce. Zaradi nešportnega obnašanja je dobil rdeči karton, potem pa se je še sprl z navijači Liverpoola, ki so tekmo spremljali za klopjo gostujoče ekipe.

Uefa oziroma njena disciplinska komisija je danes sporočila, da je zaradi nešportnega obnašanja dobil eno tekmo prepovedi, ki jo bo odslužil že na današnji tekmi z nemškim klubom iz Frankfurta, začela se bo ob 21. uri.

Simeone se je že na novinarski konferenci po tekmi z Liverpoolom opravičil za svoje obnašanje, a poudaril, da je bil celotno tekmo žrtev žaljivih domačih navijačev za klopjo Atletica.

Liverpool pa je Uefa kaznovala s 4000 evri, ker so na tej tekmi navijači metali predmete na igrišče.

Preberite še: