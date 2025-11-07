Popolna digitalna nadgradnja: Office in Windows za skoraj simbolično ceno

11. november je tik pred vrati, kar pomeni, da se približuje eden največjih spletnih nakupovalnih praznikov – Double Eleven oziroma 11.11 – dan samskih ! Ta svetovno znani spletni dogodek vsako leto postreže z neverjetnimi popusti, zato je zdaj popoln čas, da si zagotovite originalne, trajne in ugodne licence za Windows in Microsoft Office.

Če iščete zanesljivo nadgradnjo pisarniških orodij ali operacijskega sistema, vam Keysoff ponuja idealno priložnost – doživljenjsko licenco za MS Office 2021 Professional lahko dobite že za 30,66 evra (redna cena 249 evrov). Z enkratnim plačilom se izognete mesečnim naročninam in pridobite stalni dostop do aplikacij: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher, Access.

Excel

PowerPoint

Outlook

Teams

OneNote

Publisher

Access Ne glede na to, ali pripravljate predstavitve, vodite projekte ali delate na daljavo, vam Office 2021 omogoča vrhunsko produktivnost.

Povečajte svojo učinkovitost z Microsoft Office 2021 – zdaj po nižjih cenah!

Za starejše različice:

Nadgradite svoj računalnik z Windows 11 že od 11 evrov dalje

Zdaj, ko se podpora za Windows 10 bliža koncu, je pravi trenutek za nadgradnjo! Keysoff ponuja Windows 11 Professional že za 13,55 evra (namesto 199 evrov). Poleg boljše varnosti in zmogljivosti vključuje tudi AI-pomočnika Copilot, ki vam pomaga pri nastavitvah, pisanju, kodiranju in še več!

Najnovejši Windows po izjemnih cenah:

Paketi Office + Windows z 62-odstotnim popustom (koda: BP62)

Napredna programska oprema

Veliki paketi po najboljših cenah

Koristna orodja brez popusta