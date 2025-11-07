Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
7. 11. 2025,
6.00

Osveženo pred

15 ur, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
računalništvo Office 365 Windows Windows 11 programska oprema Keysoff.com advertorial noad

Petek, 7. 11. 2025, 6.00

15 ur, 7 minut

Izkoristite akcijo 11.11 na Keysoff: doživljenjski dostop do sistema Windows 11 in Microsoft Officea že od 11 evrov dalje!

Popolna digitalna nadgradnja: Office in Windows za skoraj simbolično ceno

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
računalnik, pisarna, pisarniško delo | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

11. november je tik pred vrati, kar pomeni, da se približuje eden največjih spletnih nakupovalnih praznikov – Double Eleven oziroma 11.11 – dan samskih! Ta svetovno znani spletni dogodek vsako leto postreže z neverjetnimi popusti, zato je zdaj popoln čas, da si zagotovite originalne, trajne in ugodne licence za Windows in Microsoft Office.

Če iščete zanesljivo nadgradnjo pisarniških orodij ali operacijskega sistema, vam Keysoff ponuja idealno priložnost – doživljenjsko licenco za MS Office 2021 Professional lahko dobite že za 30,66 evra (redna cena 249 evrov). Z enkratnim plačilom se izognete mesečnim naročninam in pridobite stalni dostop do aplikacij: 

Ne glede na to, ali pripravljate predstavitve, vodite projekte ali delate na daljavo, vam Office 2021 omogoča vrhunsko produktivnost. 

Keysoff, 11.11 2025 | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com

Povečajte svojo učinkovitost z Microsoft Office 2021 – zdaj po nižjih cenah! 

Za starejše različice: 

računalnik, računalniška oprema | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Nadgradite svoj računalnik z Windows 11 že od 11 evrov dalje 

Zdaj, ko se podpora za Windows 10 bliža koncu, je pravi trenutek za nadgradnjo! Keysoff ponuja Windows 11 Professional že za 13,55 evra (namesto 199 evrov). Poleg boljše varnosti in zmogljivosti vključuje tudi AI-pomočnika Copilot, ki vam pomaga pri nastavitvah, pisanju, kodiranju in še več! 

Najnovejši Windows po izjemnih cenah: 

Paketi Office + Windows z 62-odstotnim popustom (koda: BP62) 

tablica, tablični računalnik | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Napredna programska oprema 

Veliki paketi po najboljših cenah 

računalnik | Foto: Getty Images Foto: Getty Images

Koristna orodja brez popusta 

Zakaj izbrati Keysoff? 

Keysoff jamči, da so vse licence 100-odstotno avtentične in brez varnostnih tveganj. Gre za trajne licence brez naročnine, kar pomeni doživljenjsko uporabo in podporo. V primeru vprašanj vam je 24/7 na voljo prijazna tehnična podpora

Kontaktirajte: service@keysoff.com 

Ne zamudite te izjemne priložnosti za prihranek in nadgradnjo svojega računalnika! 

računalništvo Office 365 Windows Windows 11 programska oprema Keysoff.com advertorial noad
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.