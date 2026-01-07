Med levjesrčnimi športnicami in mladimi Snežinkami: zimski utrip iz Kranjske Gore

Pod zahtevno vitranško strmino v Podkorenu se je 3. in 4. januarja 2026 znova zbrala svetovna ženska smučarska elita. Tradicionalne ženske tekme svetovnega pokala, ki so po slovesu Zlate lisice svoje domovanje našle na Gorenjskem, so tudi letos navdušile z vrhunsko organizacijo, zahtevno in odlično pripravljeno progo ter izjemnim navijaškim vzdušjem. Dogodek je potekal ob podpori zavarovalnice Generali, dolgoletne partnerice slovenskega alpskega smučanja, ki šport razume veliko širše kot klasično sponzorstvo.

Več kot šport: zaveza skupnosti, mladim talentom in vrednotam

V Generaliju športnih partnerstev ne razumejo zgolj kot finančne podpore, temveč kot naložbo v ljudi, projekte in vrednote, ki jih šport uteleša – vztrajnost, pogum, odgovornost, zaupanje vase ter tudi enake možnosti za vse. Prav zato ženske tekme svetovnega pokala v Kranjski Gori zanje niso predstavljale le vrhunskega športnega dogodka, temveč tudi priložnost, da na zahtevni strmini, ki je velik izziv tudi smučarjem marčevskega Pokala Vitranc, svoj prostor in vidnost dobijo športnice, katerih zgodbe navdihujejo mlade generacije.

"Kot dolgoletni partner slovenskega alpskega smučanja stojimo ob strani levjesrčnim športnikom in športnicam, ki z vizijo, pogumom in vztrajnostjo uresničujejo svoje cilje. Z veseljem smo prispevali k uspešni izvedbi tekem v Kranjski Gori, ki ostajajo pomemben del slovenske športne tradicije," je ob tekmah povedal Mitja Feri, član uprave zavarovalnice Generali.

Kranjska Gora – sodobna nadgradnja več kot šestdesetletne tradicije

Slovenija je s tekmami svetovnega pokala povezana že več kot šest desetletij, v Kranjski Gori pa tradicija doživlja sodobno nadgradnjo. Smučarska zveza Slovenije in izkušeni kranjskogorski delavci so tudi letos pripravili izjemno tekmovališče, ki je navdušilo tako tekmovalke kot navijače. V dveh dneh si je veleslalomske in slalomske boje ogledalo približno deset tisoč obiskovalcev, ki so pod pobočjem Podkorena ustvarili nepozabno kuliso.

Najboljše smučarke sveta so po tekmah zlasti pohvalile kakovostno pripravljeno progo, ki je še enkrat potrdila status Kranjske Gore kot ene izmed najpomembnejših postaj v koledarju ženskega svetovnega pokala.

Generalijeva rdeča energija pod strmino

Generali je tudi letos soustvarjal navijaško doživetje, ki je Podkoren dodatno ogrelo. Njihove promotorke sreče so obiskovalcem delile darila, na posebnem navijaškem stolpu je navijače zabaval eden od dveh Levčkov, ki sta s svojo energijo prinašala dobro voljo med najmlajše in odrasle. Levčki pa niso ostali le med navijači – plišasta maskota je romala tudi v roke najhitrejših tekmovalk, ki so ob žrebu startnih številk prejele tudi dodatna simbolna darila.

Med obiskovalci tekme je bila tudi Andreja Slokar, ena najuspešnejših slovenskih smučark zadnjih let in sponzoriranka Generalija. Čeprav zaradi poškodbe ni mogla nastopiti, je z velikim navdušenjem navijala za sotekmovalke: "Kadar tekmujem, sem nervozna, a vem, da je vse odvisno od mene. Veliko težje je biti v vlogi navijača," je dejala ob robu tekmovanja in si zaželela, da bi bila čim prej spet del tekmovalnega cirkusa.

Snežinke – naložba v prihodnost slovenskega smučanja

Velik del Generalijeve športne podpore poteka tudi izven žarometov velikih tekmovanj. V zadnjih dveh letih se je zavarovalnica s projektom Snežinke zavezala podpiranju mladih in obetavnih alpskih smučarjev na začetku njihove športne poti. Pri tem ne gre le za finančno pomoč smučarjem v ključnem delu njihovega profesionalnega športnega razvoja, temveč za celosten razvojni program, ki mladim odpira vrata do znanja s ključnih področij: psihološke priprave, osebnostne rasti, postavljanja ciljev in odgovornega načrtovanja kariere. Pomembno mentorsko vlogo v tem projektu ima nekdanji vrhunski smučar in Generalijev ambasador Štefan Hadalin, ki mladim predaja izkušnje iz svetovnega pokala ter jih uči, kako premagovati vzpone in padce v športni karieri.

Projekt Snežinke je tudi del širše zgodbe Generalija, ki že vrsto let podpira tudi druge športne projekte – Ljubljanski maraton, kolesarske ekipe Pogi Team UAE Generali in Pika Team, slovenske odbojkarske reprezentance, Fundacijo Goran Dragić …

Marca na Pokal Vitranc

S podporo ženskemu svetovnemu pokalu in tradicionalnim tekmam v Kranjski Gori v Generaliju utrjujejo svojo dolgoletno zavezo slovenskemu smučanju. Zato bodo tudi letos sponzorsko podprli Pokal Vitranc, moški tekmi za svetovni pokal, ki bosta v Podkorenu na sporedu 7. in 8. marca 2026.

