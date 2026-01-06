V naslednji sezoni koledarja ženskih in moških tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih še ne bosta povsem enotna, kar pomeni, da skakalke in skakalci ne bodo nastopali na istih prizoriščih. A izenačevanje je trend in končni cilj Mednarodne smučarske zveze (Fis), je v Bischofshofnu potrdil direktor za smučarske skoke Sandro Pertile. To poenotenje koledarja pa prinaša tudi izzive, direktor ne more izključi niti možnosti, da bodo morali pri moških omejiti število tekmovalcev v svetovnem pokalu.

Sandro Pertile je na zadnji postaji 74. novoletne turneje v Bischofshofnu izrazil veselje, da bodo na naslednji turneji štirih skakalnic tekmovala tudi dekleta. Naslednji petek pričakuje dokončno potrditev sveta za smučarske skoke pri Fisu, to pa je še zadnji formalni korak do ženske turneje. Ta bo potekala na istih skakalnicah, na katerih skačejo moški, torej v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu.

Bodo morali omejiti število tekmovalcev?

Dvojni novoletni program je bil v tej sezoni le na nemškem delu turneje, tam pa so se srečali z izzivi, ki jih prinašajo tekme žensk in moških na istih skakalnicah. Z zgoščenim urnikom, ki prirediteljem ne dopušča nobenih napak, težavami ob morebitnih zamudah zaradi vremena, ki so neprijetne tudi za nosilce pravic neposrednih prenosov, pa očitki, da so skakalke le nekakšna predskupina za moške tekme. Vse to so vprašanja, s katerimi se odgovorni resno ukvarjajo, zatrjuje Pertile.

Tako bo tudi pri sestavi koledarja za poolimpijsko sezono 2026/27, v kateri pa ženski in moški del še ne bosta povsem poenotena, kar zadeva prizorišča. A dejstvo je, da si v Fisu poenotenja želijo. Potrebne pa bodo določene prilagoditve, priznava Pertile. "Izključiti ne morem niti omejitve števila tekmovalcev na moški strani, da bi olajšali sestavo urnika tekem na istih prizoriščih. To se lahko zgodi, da," pravi.

"To so bili črni dnevi za naš šport"

Ob koncu turneje, ko se sezona približuje polovici in vrhuncu na olimpijskih igrah Milano-Cortina, se je direktor tekem svetovnega pokala dotaknil tudi manj prijetnih tem. "Vsi se spomnimo dogodkov iz Trondheima. To so bili črni dnevi za naš šport. Imeli smo dve možnosti, ali propademo ali pa trdo delamo, da se vrnemo. Odločili smo se za drugo možnost, najeli strokovnjake in stvari so se izboljšale."

Priznava, da še niso povsem idealne, postopke se trudijo izboljšati, poenostaviti, poskrbeti, da so pravila jasna. "Ves čas se pogovarjamo tudi z ekipami," pravi in dodaja: "Število diskvalifikacij je stabilno, ampak če upoštevamo število kontrol, je stanje dobro in lahko se veselimo svetle prihodnosti. Dobro deluje tudi sistem rumenih in rdečih kartonov."

