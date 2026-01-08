Iz Olimpije beži na Otok, kakšen bo odziv vodstva kluba?

Nogometaši Olimpije bodo s skupnimi pripravami na spomladanski del sezone v Ljubljani začeli konec tega tedna. V ekipi se obeta več sprememb; Alex Tamm se odpravlja na Otok, zelo verjetna ostaja prodaja Ivana Durdova. Kako bodo zmaji zapolnili vrzel v napadu?

Olimpija se bo na prvi skupni večerji pred začetkom priprav zbrala med zadnjimi v slovenski prvoligaški druščini. Pravzaprav se bodo kasneje v novem letu spet zbrali le Celjani, ki pa so zaradi evropskih obveznosti tudi premor začeli slaba dva tedna kasneje od Ljubljančanov.

Tudi drugi zaporedni januar bodo zmaji večinoma preživeli na španskih tleh. Med 15. in 25. januarjem bo četa Federica Bessoneja trenirala na skrajnem vzhodu Španije, v bližini Andore, kjer sicer živi 41-letni strateg. Na zadnji januarski dan se bo sezona za aktualne državne prvake tudi uradno nadaljevala; v Stožice prihaja Mura.

Pred vstopom v drugo polovico prvenstva se v ljubljanskem kadru obetajo spremembe. Zmajevo gnezdo sta že zapustila Thalisson in Gal Lubej Fink, a ne bo ostalo le pri dveh odhodih. Povsem mogoč se zdi tudi popolni remont napadalne vrste Olimpije.

Durdov zavrnil BiH

Skoraj zagotovo bo sezono zunaj Ljubljane nadaljeval Alex Tamm. Estonski golgeter v letošnji sezoni nikakor ni ujel prave forme, oddaljil se je od udarne enajsterice zeleno-belih, svoj prvi (in do zdaj edini) zadetek v prvenstvu pa je dosegel šele sredi novembra. Pri robustnem napadalcu je očitno pomanjkanje samozavesti, zdi se, da trenerji, ki so v letošnji sezoni že vodili Olimpijo, prav tako niso imeli prave ideje, kako izkoristiti glavne prednosti 24-letnika iz Talinna.

Ivan Durdov ni bil navdušen nad selitvijo v Bosno in Hercegovino. Foto: Aleš Fevžer Tamm bo očitno iskal vrnitev v pravo strelsko formo drugje. Na mizi je polletna posoja, z Estoncem želi svoj napad okrepiti Livingston, trenutno najslabša ekipa škotskega prvenstva. Kot poročajo tudi otoški mediji, je sklenitev dogovora blizu.

Primat v konici ljubljanskega napada je ob skromni formi Tamma prevzel Ivan Durdov. Visokorasli Hrvat je z desetimi zadetki v vseh tekmovanjih prepričljivo prvi strelec Olimpije, z novim letom pa je vstopil v zadnjih šest mesecev pogodbe z zmaji. Vodstvo kluba iz prestolnice je naklonjeno ideji, da bi s prodajo Dalmatinca napolnili blagajno in s temi sredstvi potencialno financirali sveže moči v napadu. V primeru odhodov tako Tamma kot Durdova bo okrepitev na položaju osrednjega napadalca pravzaprav nujna. Edina Bessonejeva možnost bo namreč v tem primeru ostal Brazilec Pedro Lucas.

Durdov je sicer že imel zelo resne snubce, za napadalca zeleno-belih se je zanimal vrh državnega prvenstva v BiH – stari znanec Olimpije Borac Banjaluka, Zrinjski Mostar in Sarajevo. Hrvaški nogometaš je selitvi v Bosno in Hercegovino naposled prižgal rdečo luč, saj je ocenil, da to v tem trenutku ne bi bil pravi korak za nadaljnji razvoj svoje kariere.

Poleg osrednjega še krilni napadalec

Kot so nedavno poročali pri Ekipi, je športni direktor ljubljanskega kluba Goran Boromisa prestopno tarčo našel v Srbiji. Snovalcem kadrovske politike pri Olimpiji je zanimiv branilec Radnika iz Surdulice Sandro Tremoulet, a so za zdaj finančna pričakovanja srbskega prvoligaša za slovenske prvake previsoka. Glede na to, da Ljubljančani niso edini, ki so potrkali na vrata reprezentanta Madagaskarja, se zdi prestop malo verjeten.

Športni direktor Olimpije Goran Boromisa išče predvsem okrepitve za ljubljanski napad. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Podobna je zgodba morebitnega prihoda Daria Vizingerja. Prvi strelec Mure ostaja na seznamu želja Ljubljančanov, a se za zdaj zahteve Prekmurcev ne skladajo s tem, kar so za 27-letnega Hrvata pripravljeni odšteti v zmajevem gnezdu. Ker Olimpija tudi v tem primeru ni edini interesent, prihod Vizingerja trenutno ni realen.

Prioritete vodstva slovenskih državnih prvakov sicer ostajajo jasne. Bessoneju želijo pred nadaljevanjem sezone ponuditi več učinkovitosti v napadu, poleg osrednjega napadalca naj bi to prinesel še novi krilni napadalec. Velik del kadra se bo moral izoblikovati kmalu; letalo proti Gironi odleti že čez teden dni.