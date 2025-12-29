Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
14.02

Aluminij tudi uradno potrdil Tanyijev odhod

Miklos Barnabas Tanyi,

Foto: NK Aluminij

Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij je tudi uradno potrdil odhod napadalnega vezista Barnabasa Tanyija v Združene države Amerike, kjer bo igral za klub CT United iz Connecticuta.

Dvaindvajsetletni Madžar se je rdeče-belim pridružil v začetku leta 2024, ko je v Kidričevo prišel iz Brežic. V rdeče-belem dresu je vknjižil 51 nastopov, ob tem pa skupaj dosegel 13 zadetkov in šest asistenc. V tej sezoni Prve lige Telemach je krilni napadalec vpisal osem nastopov in dosegel dva zadetka.

"Zelo sem hvaležen za priložnost, ki mi jo je Aluminij dal. Prav tako sem zelo hvaležen za vso podporo v obdobju, ko sem bil član kluba. Temu želim vse dobro na zastavljeni poti," je za klub povedal Tanyi.

Aluminij je po jesenskem delu prvenstva na šestem mestu, v uvodnem krogu spomladanskega dela pa ga 1. februarja čaka gostovanje pri Radomljah.

