Konec počitnic za Muro, trener po prvem treningu navdušen

Jesenski del prve lige, ki so ga dobili nogometaši Celja, se je končal pred tremi tedni, spomladanski se začenja konec januarja. Prvi so se s počitnic vrnili nogometaši Mure, ki so opravili prvi trening zimskih priprav. "Fantje so se vrnili motivirani, z novo energijo in jasnim ciljem pred seboj, kar me zelo veseli," je izpostavil trener Darjan Slavic.

Mura je po jesenskem delu predzadnja. Foto: Jure Banfi Muraši so se zbrali v Radencih, kjer so po uvodnem sestanku opravili prvi trening na igrišču z umetno travo. Trener Darjan Slavic je pozdravil 24 nogometašev, med njimi tudi tri perspektivne novince. Barve čarnobelih bosta odslej branila tudi branilec Kristjan Trdin ter napadalec Vanja Kulenović. Tik pred podpisom pogodbe pa je krilni napadalec Hamza Ljukovac. Klub je v tem trenutku v pogovorih s še z nekaterimi igralci, ki bi ga lahko okrepili, še poročajo iz Murske Sobote. Spremembe so bile pričakovane, saj je Mura po prvih 18 tekmah s tremi zmagami, šestimi remiji in devetimi porazi na predzadnjem mestu. So le tri točke pred Domžalami in že deset za Radomljami na osmem mestu. Enako število točk kot Mura (15) ima še Primorje.

Poleg omenjene trojice so bili na prvem treningu Nejc Dermastija, Nejc Antonič, Julij Vodan Jecelj, Mai Kolbl, Borna Proleta, Raphael Hofer, Žan Flis, Blaž Kovač, Samo Sečkar, Žan Petrovič, Nejc Ajhmajer, Jan Kovačič, Alen Korošec, Nino Kouter, Edvin Krupić, Luka Turudija, Aljaž Antolin, Niko Kasalo, Kenan Kurtović, Jaka Tetičkovič Domjan, Dario Vizinger in Nejc Roman Leljak. Po posebnem programu še naprej vadi Robert Čakš, zaradi poškodbe je manjkal Raphael Hofer, Faad Sana pa se bo ekipi pridružil v prihodnjih dneh. Luka Bobičanec okreva po operaciji kolena, je pa soigralce obiskal na sobotnem treningu.

Spremembe so se zgodile tudi v trenerskem štabu. Od Mure so se poslovili pomočnik trenerja Željko Filipović, trener vratarjev Martin Cvetić in kondicijski trener Filip Rilak. Za vratarje bo pri Muri odslej skrbel Luka Brumec, ki je s Slavičem sodeloval že v Radomljah, za fizično pripravljenost pa bo skrbel Žan Luka Jerman, ki je to vlogo pet let opravljal v Domžalah. Matjaž Kek ostaja pomočnik trenerja, v kratkem pa bo Slavic dobil še drugega pomočnika, ki bo zamenjal Filipovića.

Darjan Slavic Foto: Jure Banfi "Za nami je prvi trening, fantje so se vrnili motivirani, z novo energijo in jasnim ciljem pred seboj, kar me zelo veseli," je izpostavil trener Darjan Slavic. "Že prvi trening je pokazal popolno osredotočenost na delo in kot trenerja me to navdaja z veliko optimizma. Premor je bil deloven, podrobno smo analizirali stvari iz jesenskega dela prvenstva in od prvega dne želimo popraviti tisto, s čimer nismo bili zadovoljni. Ekipa je doživela nekaj sprememb, v prihodnje jih bo še nekaj, saj iščemo nogometaše, ki bi še dodatno dvignili kakovost naše ekipe. Tudi strokovni kader je doživel nekaj sprememb in verjamem, da bomo v osveženi podobi tudi našo raven dela dvignili še nekoliko višje."

Muraši bodo prvi del priprav opravili doma, 5. januarja pa sledi selitev v Turčijo, kjer bodo ostali do 18. januarja. V Turčiji bodo na sporedu tudi tri pripravljalne tekme. Po prihodu iz Turčije sledi generalka proti Rapidu z Dunaja.