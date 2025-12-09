Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
9. 12. 2025,
13.00

Prva liga Telemach NK Maribor

Torek, 9. 12. 2025, 13.00

22 minut

Disciplinske kazni

Maribor bo moral spet največ plačati

STA

Maribor Aluminij | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je najvišjo kazen po 18. krogu Prve lige Telemach naložil Mariboru, ki bo moral po porazu na Ljudskem vrtu proti Alumniju (2:3) zaradi nešportnega in neprimernega vedenja igralcev ter uradnih oseb kluba in navijačev skupno plačati 4460 evrov.

Na seznamu plačnikov po 18. krogu je še Koper, ki bo zaradi navijačev odštel 200 evrov, 200 pa še zaradi zamude začetka 2. polčasa v 17. krogu, pri Celju pa bodo zaradi navijačev ob 250 evrov.

Prva liga Telemach NK Maribor NK Maribor
