Avtor:
STA

Sreda,
25. 2. 2026,
10.40

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

Prva liga Telemach

Olimpiji dober tisočak kazni, Gubercu prepoved obiska stadiona

Green Dragons | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije (NZS) je najvišjo denarno kazen po tekmah 23. kroga Prve lige Telemach podelil Olimpiji. Ljubljančani bodo morali v blagajno NZS odšteti 1200 evrov. Predsednik Kopra Ante Guberac je prejel prepoved vstopa na stadion na naslednji tekmi.

Burno dogajanje na sobotni tekmi med Olimpijo in Koprom, ki se je konec tedna končala z neodločenim izidom 3:3, je prineslo tudi kazni obema kluboma.

Olimpija bo morala zaradi nešportnega in neprimernega vedenja svojih navijačev odšteti 1200 evrov, Koper pa zaradi enakega razloga 500 evrov. Takšno kazen je prejel tudi Maribor po zmagi proti Bravu (2:0).

Na naslednji tekmi Kopra, ki bo doma v nedeljo gostil Muro, pa na stadion ne bo smel predsednik Guberac. Ta je zaradi nešportnega in neetičnega vedenja od disciplinskega organa NZS prejel prepoved vstopa na stadion na eni tekmi.

