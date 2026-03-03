Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Konec mesečnih stroškov: Office 2021 in Windows 11 po akcijski ceni

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Želite nadgraditi svoj računalnik in izboljšati produktivnost brez visokih stroškov naročnin? Zdaj je idealen trenutek za nakup dosmrtnih licenc Microsoft Office 2021 in Windows 11 Pro po izjemno ugodnih cenah. V okviru marčevske razprodaje Keysoff so licence na voljo že od 13 evrov, kar pomeni cenovno dostopno in dolgoročno rešitev za delo, študij ali domačo uporabo.

Ne glede na to, ali potrebujete Office za poslovno rabo, študij ali vsakodnevno organizacijo, vam Microsoft Office 2021 Professional omogoča zanesljivo delo brez mesečnih naročnin. Danes lahko pridobite dosmrtni dostop do MS Office 2021 Professional za enkratno plačilo 30,55 evra (redna cena 249 evrov). To pomeni Office brez naročnine in brez dodatnih stroškov v prihodnje.

Foto: Keysoff.com

Licenca vključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams (brezplačna različica), OneNote, Publisher in Access. Vsako aplikacijo lahko namestite na en računalnik enkrat. Po aktivaciji so programi vaši za vedno – za uporabo doma ali v podjetju.

Prav tako lahko svoj računalnik nadgradite na Windows 11 Professional za samo 13,55 evra (redna cena 199 evrov). Windows 11 Pro prinaša sodoben videz, boljšo organizacijo dela z uporabo Snap layouts, več namizij ter napredno glasovno tipkanje. Izboljšana orodja za iskanje in večopravilnost omogočajo učinkovitejše delo. Operacijski sistem vključuje tudi Copilot – AI-pomočnika, ki pomaga pri pisanju, povzemanju vsebin, generiranju kode ali ustvarjanju slik.

Če razmišljate o ugodni nadgradnji računalnika, je to ena najbolj dostopnih možnosti za zakonito in trajno rešitev.

Opravite več z Microsoft Office 2021 po dostopni ceni

Nadgradite svoj računalnik z najnovejšim Windows 11 že od 11 €

Foto: Shutterstock

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: BP62)

Veliki paketi, nepremagljive cene

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Foto: Shutterstock

Keysoff zagotavlja, da so vse prodane licence stoodstotno pristne in brez varnostnih tveganj. Licence, kupljene pri Keysoff, niso časovno omejene z naročnino, temveč veljajo dosmrtno, operacijski sistem pa prejema posodobitve in podporo v času svoje življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakršnakoli vprašanja, se lahko obrnete na tehnično podporo Keysoff, ki je na voljo 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Podjetje zagotavlja tudi dosmrtno poprodajno podporo. Če pri uporabi programske opreme naletite na težave ali vprašanja, lahko kadarkoli stopite v stik z njimi.

Zdaj je prava priložnost, da prihranite in hkrati nadgradite svoj računalnik s to posebno ponudbo.

