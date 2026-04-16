"Pogovori o sestavi nove koalicije se nadaljujejo, več optimizma pa nimamo"

Vlada Roberta Goloba se je danes sestala na prvi seji, ko opravlja le še tekoče posle. Prvaka koalicijskih strank SD in Levice Matjaž Han in Asta Vrečko sta v izjavah ob robu seje dejala, da se pogovori o sestavi nove koalicije nadaljujejo, veliko optimizma za sestavo nove levosredinske vlade pa nimata.

Pogajanja pri predsedniku Svobode Golobu sicer še potekajo, pravita. S točkami, ki jih je na zadnjih sestankih predstavila Svoboda, se je po Hanovem mnenju "nemogoče ne strinjati". Zakon, ki ga je kot pogoj za sestavo koalicije pripravil t. i. tretji politični blok, pa po mnenju Vrečko pomeni razbremenitev bogatih "in ne navadnih ljudi, ki bomo morali vse to plačevati".

Predsednik SD Han pravi, da je na potezi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki mora do 10. maja sprejeti odločitev, koga bo DZ predlagala za mandatarja.

Iz urada predsednice republike poslali vabilo na posvetovanja

Iz urada predsednice republike so danes sicer tudi uradno poslali vabilo na posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti, ki bodo v ponedeljek.

Na vprašanje, ali bi predsednici republike že v ponedeljek lahko kdo prinesel zahtevanih 46 glasov, je Han odgovoril: "Saj ste bili v petek v DZ, kjer je neka koalicija dobila 48 glasov za predsednika DZ." Meni, da ima v tem trenutku desna koalicija vsekakor večji potencial, kar so tudi dokazali. Po volitvah pa je bilo zaradi razmerij v DZ požrtih že veliko besed, je dodal.

Zelo velikih optimističnih pričakovanj glede sestave levosredinske vlade glede na petkovo dogajanje v DZ prav tako nima sokoordinatorica Levice Vrečko. "Tisti, ki sestavljajo vlado, morajo imeti realno oceno stanja in točno vedo, kaj se dogaja," je dodala.

Han: Stevanoviću "dogaja funkcija"

Glede napovedi novoizvoljenega predsednika DZ Zorana Stevanovića, da bo obiskal Moskvo, je Han dejal, da Stevanoviću "dogaja funkcija". Meni, da je prav, da je zunanja politika države usklajena. "V tem trenutku ima Stevanović bistveno več dela v Sloveniji, da se postavijo odbori, da lahko država funkcionira in da sprejemamo zakonodajo, kakor da potuje," je dejal Han.

Vrečko pa meni, da politika, ki se priklanja tujim voditeljem, kaže na pomanjkanje politične modrosti. Politika Slovenije mora biti po njenem mnenju suverena in samostojna, ob tem pa ne smemo razmišljati samo o tem, kdo od največjih "nas bo malo potrepljal po rami in si bomo s tem zgradili našo lastno vrednost".

O nadaljnjih povolilnih korakih bodo sicer danes razpravljali organi dveh največjih strank v DZ, Svobode in SDS. Svoboda bo med drugim razpravljala o označenih glasovnicah na tajnem glasovanju za predsednika DZ, SDS pa bo oblikovala poslansko skupino. Tema pogovorov na organih obeh strank bodo zagotovo tudi nadaljnji koraki do oblikovanja vlade.