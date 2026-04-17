Po napovedih meteorologov agencije za okolje (Arso) bo začetek tega konca tedna sončen s temperaturami okoli 20 stopinj Celzija, v nedeljo popoldne pa sledi vremenski preobrat, ki prinaša krajevne padavine, plohe in posamezne nevihte.

Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bo ponekod zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Vipavski dolini ob šibki burji do 25 stopinj Celzija, piše na spletni strani Arsa.

Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo ponekod v notranjosti Slovenije pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija.

V nedeljo dopoldne bo še dokaj sončno in toplo, čez dan pa se bo od severa in zahoda začelo oblačiti. Popoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte, ki bodo v noči na ponedeljek zajele večji del Slovenije. Ponedeljek bo oblačen z občasnim dežjem in hladnejši, napovedujejo meteorologi.