Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
11.21

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
nadzor programska oprema računalnik zaposleni kazen globa delodajalec informacijski pooblaščenec

Četrtek, 9. 4. 2026, 11.21

6 minut

Delodajalcu za prikrit nadzor računalnikov zaposlenih 71.500 evrov globe

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
računalnik | Ugotovili so, da delodajalec za tovrstno ravnanje ni izpolnjeval nobenega pogoja za zakonito obdelavo osebnih podatkov, s čimer je kršil načelo zakonitosti, ki je temeljno načelo obdelave osebnih podatkov. Zaradi ugotovljenih kršitev so delodajalcu izrekli globo v višini 71.474 evrov, odgovorni osebi pa v višini štiri tisoč evrov. | Foto Shutterstock

Ugotovili so, da delodajalec za tovrstno ravnanje ni izpolnjeval nobenega pogoja za zakonito obdelavo osebnih podatkov, s čimer je kršil načelo zakonitosti, ki je temeljno načelo obdelave osebnih podatkov. Zaradi ugotovljenih kršitev so delodajalcu izrekli globo v višini 71.474 evrov, odgovorni osebi pa v višini štiri tisoč evrov.

Foto: Shutterstock

Informacijski pooblaščenec je delodajalca, ki je prikrito nadzoroval aktivnosti zaposlenih na računalnikih, oglobil z 71.500 evri kazni. Ugotovil je namreč, da je delodajalec nadzor izvajal brez pravne podlage in obvestila zaposlenim ter v obsegu, ki je presegal dopustne meje posega v zasebnost na delovnem mestu, so sporočili iz urada pooblaščenca.

Delodajalec, katerega identitete pri informacijskem pooblaščencu niso razkrili, je aktivnosti zaposlenih na računalnikih nadzoroval z uporabo tehničnega sredstva za izvajanje prikritega nadzora. To je Informacijski pooblaščenec ugotovil v okviru inšpekcijskega postopka.

Posnetek zaslona in zvočni posnetki

Na eni od službenih naprav so našli podatke, nastale pri spremljanju dejavnosti zaposlenih. Med drugim je šlo za posnetek zaslona in zvočne posnetke pogovorov.

Ugotovili so, da je delodajalec na računalnike nekaterih zaposlenih namestil programsko opremo Spyrix Employee Monitoring. Ta je več mesecev sistematično beležila vse aktivnosti zaposlenih na službenih računalnikih.

Pridobil popoln vpogled v zasebno življenje in delovne aktivnosti zaposlenih

S tem je delodajalec pridobil popoln vpogled v izvajanje delovnih aktivnosti zaposlenih in njihovo zasebno življenje, vključno z vsebino komunikacije zaposlenih prek zasebne elektronske pošte in popolnoma zasebnih pogovorov. Zaposleni o tem niso bili obveščeni, so opozorili pri Informacijskem pooblaščencu.

Ugotovili so še, da delodajalec za tovrstno ravnanje ni izpolnjeval nobenega pogoja za zakonito obdelavo osebnih podatkov, s čimer je kršil načelo zakonitosti, ki je temeljno načelo obdelave osebnih podatkov. Zaradi ugotovljenih kršitev so delodajalcu izrekli globo v višini 71.474 evrov, odgovorni osebi pa v višini štiri tisoč evrov.

"Primer opozarja, da je nadzor zaposlenih eno najobčutljivejših področij obdelave osebnih podatkov. Zakonodaja zahteva, da je vsak nadzor zakonit, nujen, sorazmeren in pregleden," opozarjajo v uradu.

Nadzor se lahko izvaja le v obsegu, ki je nujen za dosego zakonitega cilja

Kot so dodali, je prikrit nadzor, ki vključuje beleženje dejavnosti, zajem zaslona ali snemanje zvoka, dopusten le v izjemnih okoliščinah in nikoli brez predhodnega jasnega obvestila zaposlenim, delodajalec pa mora za vsako obdelavo osebnih podatkov izkazati tudi ustrezno pravno podlago ter spoštovati načelo najmanjšega obsega podatkov.

Prav tako morajo delodajalci za zakonito in pregledno obdelavo osebnih podatkov na delovnem mestu zagotoviti jasne interne postopke, ustrezno pravno podlago ter pravočasno in nedvoumno obveščanje zaposlenih o vseh oblikah nadzora. "Nadzor se lahko izvaja le v obsegu, ki je nujen za dosego zakonitega cilja, in nikoli na prikrit način ali na način, ki nesorazmerno posega v zasebnost zaposlenih," so še zapisali.

nadzor programska oprema računalnik zaposleni kazen globa delodajalec informacijski pooblaščenec
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

