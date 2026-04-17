Lani je za največjo slovensko prestopno nogometno zgodbo poskrbel Benjamin Šeško, to poletje pa bi se lahko v središču pozornosti znašel njegov dober prijatelj in reprezentančni soigralec Žan Vipotnik. Konjičan je najboljši strelec druge angleške lige, hkrati pa tudi izjemna poslovna priložnost Swansea Cityja. Število snubcev je vse večje, prihajajo iz različnih držav, na Otoku pa že krožijo ocene o tem, koliko bi bilo treba odšteti za 24-letnega slovenskega napadalca.

Številke običajno ne lažejo. Toliko bolj neizprosne so pri nogometnih napadalcih. Žan Vipotnik je v karieri vajen, da so tiste, povezane z njim, tako razkošne, da mu je že večkrat pripadel status strelskega kralja. Tako je bilo že v mlajših kategorijah, v katerih je podobno kot njegov poznejši soigralec v reprezentančnih akcijah Benjamin Šeško postavljal nore mejnike. Pozneje je bil tudi najboljši strelec 1. SNL, z zadetki je navduševal navijače Maribora, v tej sezoni pa se mu nasmiha nov strelski presežek.

Že presegel učinek zadnjega strelskega kralja

Žan Vipotnik je v tej sezoni dosegel v drugi ligi 21 zadetkov, na pokalnih tekmovanjih pa še dva. Foto: Guliverimage V drugi angleški nogometni ligi, ki jo sestavlja kar 24 klubov in se je zaradi tega drži sloves ene najbolj zahtevnih in napornih tekmovanj, trese mreže kot po tekočem traku. Trenutno je že pri 21 zadetkih, tako da si je ustvaril imenitno prednost pred zasledovalci.

Čeprav so do konca sezone še štirje krogi, je že presegel učinek najboljšega strelca Championshipa v prejšnji sezoni. To je bil Joel Piroe, pred leti tudi spoštovan napadalec Swansea Cityja, ki mu je to uspelo z Leedsom. Aktualni reprezentant Surinama je v sezoni 2024/25 dosegel 19 zadetkov, klubu pa pomagal do osvojitve prvega mesta in napredovanja med elito, kjer v tej sezoni nastopa tudi s slovenskim branilcem Jako Bijolom. Leeds se v tej sezoni bori za obstanek, a tudi za lovoriko in Evropo, saj se je uvrstil v polfinale pokala FA.

Vipotniku kaj takega z labodi v tej sezoni ne bo uspelo. Zasidrali so se na varni sredini lestvice, trenutno so na 14. mestu, tako da jih lahko do napredovanja popelje le še čudež, saj mu šestouvrščeni Hull City, ki ga vodi nekdanji strateg Maribora Sergej Jakirović, beži kar za 11 točk.

Zanj se zanimata tudi Brighton in Leeds

Bi se lahko v Leedsu pridružil reprezentančnemu soigralcu Jaki Bijolu, ki se bori za obstanek v Premier ligi, a tudi za lovoriko in Evropo v pokalu FA? Foto: Aleš Fevžer Swansea bo tako skoraj zagotovo tudi v prihodnji sezoni deležen drugoligaškega statusa, se pa na Otoku pojavlja vse več namigovanj, da bi se lahko valižanski klub poslužil reka, da se železo kuje takrat, ko je vroče. Preneseno na nogometna polja to pomeni, da bi 24-letnega Konjičana, ki trese mreže tekmecev in je v življenjski formi, prodal že po koncu sezone. Sodeč po poročanju Football Insiderja zanimanja resnično ne manjka.

Izmed otoških klubov naj bi na seznamu najresnejših snubcev prevladovali Coventry City, ki se mu v Championshipu nasmiha prvo mesto in napredovanje med elito, podobno velja za drugouvrščeni Ipswich Town, med snubci pa se omenjata tudi Brighton & Hove Albion in Leeds United, kjer bi se lahko Vipotnik pridružil reprezentančnemu soigralcu Bijolu. Znana naj bi bila tudi višina odškodnine, ki bi zadovoljila labode. Valižani za prodajo slovenskega napadalca zahtevajo najmanj 15 milijonov britanskih funtov, kar znaša dobrih 17 milijonov evrov. Če bi torej to poletje prišlo do prodaje, Vipotnikova tržna vrednost po oceni Transfermarkta sicer znaša 15 milijonov evrov, a bi bila lahko po koncu sezone še osvežena in bi se blagajna Swanseaja prijetno napolnila.

O Vipotniku razmišlja tudi Mourinho

Trener Benfice Jose Mourinho se zanima tudi za slovenskega napadalca, ki navdušuje v drugi angleški ligi. Foto: Reuters Za Vipotnika pa se ne zanimajo zgolj klubi iz Anglije. Njegovo ime se je znašlo tudi v beležnicah nekaterih klubov iz Italije in s Portugalske. Za nekdanjega napadalca Maribora naj bi se zanimala tudi slovita Benfica, pri kateri opravlja trenersko delo Jose Mourinho. O Vipotniku bi lahko veliko lepega povedal njegov mlajši rojak in stanovski kolega Vitor Maros, ki je ob koncu leta 2025 prevzel trenersko paličico pri Swanseaju ter dvignil uspešnost rezultatov.

Benfica po poročanju Gloriosa 1904 noče zapraviti tako veliko denarja za napadalca iz druge lige, a naj bi še naprej pozorno spremljala razplet. Kar zadeva zanimanje portugalskih velikanov za Vipotnika, se pri nekaterih govoricah omenja tudi Sporting, ki je v ligi prvakov nedavno namučil londonski Arsenal in po hudem boju izpadel s skupnim rezultatom 0:1.

Trener Matos: To me ne preseneča

Vitor Matos je o najboljšem strelcu Swanseaja spregovoril z izbranimi besedami. Foto: Guliverimage A se Vipotniku niti ne mudi drugam. Pravi, da bi rad ostal v Swanseaju, kjer mu je lepo z družino, nedavno pa je podpisal novo, še bolj donosno pogodbo, s katero se je vezal na labode do leta 2030. Z njimi bi rad napredoval in okusil igranje v Premier ligi, a bo to v konkurenci, ki jo prinaša druga angleška liga, zelo zahtevno. Nenazadnje obstaja namreč velika možnost, da bo v prihodnji sezoni v tem delu tekmovanja igral celo Tottenham.

"Žan je odličen strelec, zato me ne preseneča, da zanj vlada takšno zanimanje. To je nekaj povsem normalnega," sporoča njegov trener Matos in dodaja, da glede njegovega morebitnega poletnega odhoda ni ničesar novega. "Najpomembnejše je, da dobro trenira. Da se osredotoči na sezono, na stvari, ki jih lahko še izboljša, ter skuša pomagati ekipi do uresničitve ciljev. In naš naslednji cilj je premagati Southampton," je Portugalec povsem osredotočen na sobotno tekmo.

Matos je lahko srečen, da si je vodstvo kluba lani premislilo glede prodaje slovenskega legionarja. Takrat je bil Vipotnik, ki je v krstni sezoni na Otoku dosegel sedem zadetkov, z eno nogo že izven kluba in razmišljal o spremembi okolja. Zanj se je zelo resno zanimal zlasti slovaški prvak Slovan Bratislava, a so si labodi premislili in vendarle zadržali Vipotnika.

Žan Vipotnik ima pred drugim najboljšim strelcem tekmovanja, Američanom Hajijom Wrightom (Coventry City – 16 zadetkov), kar pet zadetkov prednosti. Foto: Guliverimage

To se je izkazalo za imenitno odločitev, saj je sledila neverjetna strelska rapsodija. Potrojil je število zadetkov, njegova tržna vrednost je zrasla, pri Swansea Cityju pa si lahko manejo roke, saj imajo v svojih vrstah napadalca, ki si ga želi vse več klubov. Zaradi tega se obeta še kako vroče poletje na nogometni tržnici, v središču zanimanja pa bi se lahko znašel 24-letni ljubljenec navijačev labodov.