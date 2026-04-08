Sreda, 8. 4. 2026, 13.38

Duško Vujošević (1959–2026)

Košarkarski svet žaluje. Umrl je legendarni Duško Vujošević.

Duško Vujošević | Duško Vujošević (1959–2026) | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

V 68. letu starosti je po dolgotrajni bolezni umrl košarkarski trener Duško Vujošević. Eden najpomembnejših košarkarskih trenerjev v zgodovini jugoslovanske in srbske košarke se je rodil 3. marca 1959 v Podgorici, nato pa največje uspehe dosegal z beograjskim Partizanom in številnim košarkarjem pomagal do zvezdniških karier. Vodil je tudi tudi tri izbrane vrste.

Košarkarsko okolje, s katerim je zgodovinsko in zemljepisno že dolgo povezana tudi Slovenija, je izgubilo enega največjih košarkarskih trenerjev. Duško Vujošević se je rodil 3. marca 1959 v Podgorici. Zelo zgodaj je začel pridobivati trenerske izkušnje. Sprva se je osredotočil na delo z mlajšimi selekcijami, že pri 26 letih pa sprejel povabilo beograjskega Partizana, postal trener članske ekipe, nato pa se hitro zapisal med najboljše košarkarske trenerje, kar jih je bilo v tej regiji. 

S Partizanom je prvi večji uspeh na mednarodnem prizorišču dosegel leta 1989, ko je z njim osvojil pokal Radivoja Koraća. Leta 1987 je klub popeljal tudi do naslova jugoslovanskega prvaka.

Slovel je po izjemnem delu z mladimi, v katerih je prebudil delovno in šampionsko žilico. Do vrhunskih karier je popeljal številne talentirane mladeniče. V osemdesetih letih sta tako pod njegovo taktirko pri Partizanu izstopala Predrag Danilović in Aleksandar Đorđević, pozneje, črno-bele iz Beograda je vodil v kar štirih različnih časovnih obdobjih, pa je izbrusil takšne dragulje, kot so bili Bogdan Bogdanović, Nikola Peković, Čeh Jan Vesely in Francoz Joffrey Lauvergne.

"Vujošević ni bil le trener; bil je mentor, ki je vztrajal pri splošni kulturi in izobrazbi. Njegova praksa je bila, da je od igralcev zahteval, naj prebirajo klasična literarna dela. Vodil jih je tudi v gledališče, saj je trdno verjel, da mora biti vrhunski športnik intelektualno zrela in vsestranska osebnost," so ob njegovi smrti zapisali pri srbskem Sportalu.

Slovel je po trdem delu in disciplini

Leta 2009 je prejel prestižno nagrado Aleksandar Gomelski za trenerja leta v Evropi. | Foto: Sportida Leta 2009 je prejel prestižno nagrado Aleksandar Gomelski za trenerja leta v Evropi. Foto: Sportida Na začetku stoletja, ko se je vrnil na trenerski stolček pri Partizanu, je vzpostavil absolutno prevlado tako v srbskem prvenstvu kot tudi ligi ABA, ki jo je osvojil kar petkrat. Takrat je s črno-belimi osvojili več kot 20 lovorik, leta 2010 pa se z mlado zasedbo tudi uvrstil na zaključni turnir evrolige v Parizu. Slovel je po trdem in zahtevnem delu, ki je temeljilo na upoštevanju špartanske discipline, a tudi ustvarjal vrhunske rezultate.

Poleg Partizana je v Srbiji vodil še Crveno zvezdo, OKK Beograd, Radnički in Zemun, v tujini pa je vodil tudi španske (Oximesa), italijanske (Scavolini, Olimpia Pistoia in Brescia), ruske (CSKA Moskva), francoske (Limoges) in romunske (Cluj-Napoca) klube. V tujini je nazadnje deloval leta 2021 v Romuniji.

Kot selektor je vodil tri različne reprezentance. Najprej Srbijo in Črno goro, nato Črno goro ter Bosno in Hercegovino.

Sladkorna bolezen mu je v zadnjih letih vzela veliko energije. Ko so mu odpovedale ledvice, se je poslovil od trenerskega dela v košarki in se posvetil zdravljenju. Lani je v Belorusiji uspešno prestal presaditev ledvic, prejšnji mesec pa je bil sprejet v bolnišnico zaradi težav s pljuči in srcem. 

V sredo je izgubil boj z boleznijo. Košarka je izgubila legendarnega trenerja, ki je tlakoval pot do svetovne slave številnim nadarjenim mladeničem in dokazoval, da se lahko s fanatičnim ter pravilno usmerjenim delom mešajo štrene bistveno večjim in bogatejšim tekmecem. Za njim je ostala bogata zapuščina.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.