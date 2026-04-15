Lošinj: premium destinacija za zdravje, trajnost in vrhunska doživetja

Otok Lošinj se je na torkovem dogodku na Ljubljanskem gradu predstavil kot vrhunska destinacija zdravja, vitalnosti in edinstvenih doživetij na Jadranu ter dodatno utrdil svoj položaj na slovenskem trgu. Ob tem so organizatorji poudarili njegovo edinstveno kombinacijo luksuzne ponudbe, ohranjene narave in avtentičnih izkušenj, ki odgovarjajo potrebam sodobnih gostov.

"Doživite Lošinj – destinacijo zdravja in vrhunskih doživetij!" S temi besedami je Turistična skupnost mesta Mali Lošinj v sodelovanju s Predstavništvom Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji na dogodek na Ljubljanskem gradu povabila predstavnike turističnega sektorja, medije in poslovne partnerje ter Lošinj predstavila kot destinacijo, ki luksuz, zdravje in trajnost združuje v edinstveno celoto. Ključni poudarki so vrhunska nastanitvena ponudba, ki jo destinacija stalno nadgrajuje tudi s hoteli najvišje kategorije, ter bogata outdoor infrastruktura z več kot 300 kilometri pohodniških in kolesarskih poti, ki vodijo skozi bujne borove gozdove in ob kristalno čistem morju.

Slovenski gostje med ključnimi

Kot je ob glasbeni spremljavi lošinjske klape Čikat poudaril direktor Turistične skupnosti mesta Mali Lošinj Dalibor Cvitković, slovenski trg ostaja eden ključnih za destinacijo. "Slovenski gostje so že vrsto let med našimi najzvestejšimi obiskovalci, zato nam njihovo zaupanje veliko pomeni," je dejal in dodal, da imajo tovrstne predstavitve pomembno vlogo pri nadaljnji krepitvi odnosov. Ob tem se, kot pravi, "zahvaljujemo vsem slovenskim gostom za zaupanje, še posebej pa tistim, ki se na Lošinj vračajo vsako leto".

Poudarek na vrhunski izkušnji in gastronomiji

Da Lošinj svojo ponudbo razvija z mislijo na sodobnega gosta, je poudarila izvršna direktorica prodaje in marketinga družbe Lošinj Hotels & Villas Lucija Jukić in izpostavila preplet zdravilnega podnebja, tradicije vitalnosti in vrhunske mediteranske gastronomije. "Naša znamka vrhunskih hotelov in vil združuje vse ključne elemente za kakovosten oddih, ob tem pa gostom ponujamo tudi bogat koledar dogodkov in aktivnosti vse leto," je dejala.

Kot primer je navedla gastronomski dogodek Taste Slovenia, ki bo med 30. aprilom in 3. majem letos v uvali Čikat: "Vrhunski slovenski chefi in vinarji bodo skupaj s hrvaškimi kulinarični mojstri ustvarili edinstveno izkušnjo wine & dine, ki bo povezala najboljše iz obeh kultur."

Kamping kot pomemben del ponudbe

Na pomen segmenta kamping pa sta opozorila Dejan Jakovljević iz Jadranke kempovi, ki je udeležencem dogodka predstavil aktualno ponudbo, in namestnica predsednice uprave družbe Lošinjska plovidba Turizem Sanja Trajkov Komadina, ki je poudarila, da je bila predstavitev priložnost za dodatno približevanje Lopari Camping Resorta slovenskim gostom. Ob tem je izpostavila trajnostni pristop in stalna vlaganja v razvoj kampa. Med drugim so nadgradili nastanitvene kapacitete z luksuznimi mobilnimi hišicami s pogledom na morje ter prostornimi parcelami ob obali. Kamp se razteza ob več kot 1.500 metrov dolgi prodnati plaži, kar ga uvršča med najbolj priljubljene destinacije za ljubitelje vodnih športov.

"Zaradi ugodnih vetrov in toplega morja Lopari Camping Resort ponuja odlične pogoje za jadranje na deski – tako za začetnike kot za izkušene surferje," je izpostavila. Posebno pozornost namenjajo tudi hortikulturni ureditvi – zasadili so že več kot 1.300 primerkov avtohtonih rastlin, vključno z alepskim borom in palmami, kot poklon lošinjskim pomorščakom, s čimer dodatno poudarjajo naravni značaj destinacije. "Zaradi lege ob vznožju Osorščice ter bližine pohodniških in kolesarskih poti je kamp idealna izbira za aktiven oddih, tovrstne predstavitve pa dodatno utrjujejo njegov položaj kot ene vodilnih kamping destinacij na Jadranu," je sklenila.

Otok kulture in neokrnjene narave

Pomemben del identitete destinacije predstavljata tudi kultura in trajnost. Med ključnimi znamenitostmi izstopa Muzej Apoksiomena, edinstven muzej, posvečen antičnemu bronastemu kipu atleta, ki velja za enega najprepoznavnejših simbolov otoka.

A zgodba Lošinja se ne konča niti pri kulturni dediščini – nadaljuje se tudi v globinah morja, ki otok obdaja. Tam še posebej izstopata delovanje Inštituta Plavi svijet in Lošinjski rezervat delfinov, kjer živi ohranjena populacija dobrih delfinov – eno najdragocenejših naravnih bogastev lošinjskega akvatorija.

Prav preplet naravne dediščine in aktivnega varovanja okolja Lošinj umešča med najbolj trajnostno usmerjene destinacije. To potrjuje tudi prestižno priznanje Green Destinations Gold Award, s katerim se Lošinj uvršča med vodilne trajnostne destinacije v regiji. Trajnostna načela namreč niso prisotna le v turistični ponudbi, temveč prežemajo tudi vsakdanje življenje lokalne skupnosti.

"Ko razvoju premium ponudbe in zdravstvenega turizma dodamo vrhunsko gastronomijo ter bogato ponudbo za aktiven oddih – tudi za najzahtevnejše goste –, ne preseneča, da Lošinj že vrsto let ostaja ena najbolj priljubljenih izbir slovenskih gostov," je na dogodku dejal Bruno Bonifačić, direktor slovenskega predstavništva Hrvaške turistične skupnosti.

Močna podpora Hrvaške turistične skupnosti

Predstavitev je pozdravil tudi direktor slovenskega predstavništva Hrvaške turistične skupnosti (HTZ) Bruno Bonifačić, ki je poudaril, da Lošinj že vrsto let spada med najbolj privlačne jadranske destinacije za slovenske goste. Po njegovih besedah otok ne navdušuje le s svojo bogato zgodovino in prepoznavnim naravnim okoljem, temveč tudi z razvojem sodobne turistične ponudbe.

"Gre za destinacijo, ki je v turističnem smislu naredila velik korak naprej, še posebej z razvojem premium ponudbe, ki vključuje vrhunske nastanitvene kapacitete ter prepoznaven zdravstveni turizem," je poudaril. Ob tem je izpostavil tudi celovitost lošinjske ponudbe: "Ko temu dodamo vrhunsko gastronomijo ter bogato ponudbo za aktiven oddih – tudi za najzahtevnejše goste –, ne preseneča, da Lošinj že vrsto let ostaja ena najbolj priljubljenih izbir slovenskih gostov." Po njegovih besedah so tovrstne predstavitve pomembna priložnost za dodatno utrjevanje prepoznavnosti destinacije ter približevanje njenih ključnih prednosti širši javnosti.

