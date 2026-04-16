M. T.

Četrtek,
16. 4. 2026,
11.25

Norišnica na Wall Streetu

Wall Street | Nekateri vlagatelji na družbenih omrežjih opozarjajo, da je eksplozija cene delnic podjetja AllBirds neizpodbiten dokaz, da so umetnointeligenčna podjetja na newyorški borzi ustvarila neracionalen mehurček, ki lahko vsak hip poči in za sabo v rdečo globel povleče še mnoge druge delnice. | Foto Reuters

Nekateri vlagatelji na družbenih omrežjih opozarjajo, da je eksplozija cene delnic podjetja AllBirds neizpodbiten dokaz, da so umetnointeligenčna podjetja na newyorški borzi ustvarila neracionalen mehurček, ki lahko vsak hip poči in za sabo v rdečo globel povleče še mnoge druge delnice.

Mnogi vlagatelji so v sredo z nejevero pospremili astronomsko enodnevno rast cene delnic proizvajalca trajnostno naravnanih športnih copat AllBirds, potem ko je ta oznanil izredno nepričakovano poslovno odločitev, da opušča obutev in se preusmerja na področje umetne inteligence. Podjetje se bo od zdaj naprej imenovalo NewBird AI.

Cena delnice podjetja AllBirds je pred in med sredinim trgovanjem na newyorški borzi za krajši čas poskočila celo za več kot 800 odstotkov in se ob koncu trgovanja nato ustalila pri nekaj manj kot 600 odstotkih enodnevne rasti.

Kdor bi v torek, ko je cena delnice BIRD znašala zgolj 2,49 dolarja oziroma 2,11 evra, v podjetje vložil tisoč dolarjev (858 evrov), bi bil ob koncu sredinega trgovanja bogatejši za skoraj pet tisoč dolarjev (4.244 evrov), vrednost njegove celotne naložbe pa bi znašala blizu šest tisoč dolarjev (slabih 5.100 evrov).

Gibanje cene delnic podjetja AllBirds v zadnjih šestih mesecih | Foto: Posnetek zaslona Gibanje cene delnic podjetja AllBirds v zadnjih šestih mesecih Foto: Posnetek zaslona

Cena delnic podjetja AllBirds je pred današnjim odprtjem newyorške borze sicer že močno padla, in sicer s skoraj 17 na le 11 ameriških dolarjev (s 14,4 na 9,3 evra).

Od superg do umetne inteligence

Tako rekoč navpično sredino rast cene delnic podjetja AllBirds, če pogledamo šestmesečni ali enoletni graf gibanja cene, je povzročila za mnoge šokantna napoved ameriško-novozelandskega podjetja, da opuščajo svojo primarno dejavnost, to je proizvodnjo trajnostnih športnih copat, in se selijo na področje umetne inteligence.

Podjetje s sedežem v ameriškem San Franciscu je po navedbah vodstva družbe namreč sklenilo dobrih 42 milijonov evrov vredno partnerstvo, s katerim bo njihov glavni posel postalo vzpostavljanje "računalniške infrastrukture za umetno inteligenco". 

Podjetje je ime spremenilo v NewBird AI, ena od njegovih prvih potez pa bo nakup najnaprednejših grafičnih procesnih enot (GPU), ki poganjajo umetnointeligenčne sisteme, so navedli v sporočilu za javnost (vir). 

Podjetje AllBirds je bilo sicer ustanovljeno leta 2015, njihove "ekološke" superge pa so zaslovele po tem, ko so jih nosile slavne osebe, kot so filmski igralec Leonardo DiCaprio, ki je bil celo eden od prvih zunanjih vlagateljev v podjetje, igralki Mila Kunis in Jennifer Garner, televizijska voditeljica Oprah Winfrey ter nekdanji predsednik ZDA Barack Obama.

Prodajalna obutve AllBirds v New Yorku | Foto: Guliverimage Prodajalna obutve AllBirds v New Yorku Foto: Guliverimage

Manever, s katerim so se ohranili pri življenju

Družba AllBirds je začela na newyorški borzi prvič kotirati leta 2021, prva javna ponudba delnic (IPO) pa je ceno delnice postavila pri 15 dolarjih. Današnji grafi sicer kažejo, da je bila cena delnice podjetja AllBirds nekoč tudi več kot 500 dolarjev, a gre za posledico manevra iz leta 2024, s katerim se je podjetje izognilo izpadu z borze Nasdaq.

Zaradi močnega upadanja cene delnice so takrat namreč izvedli tako imenovano obratno delitev delnic, kar pomeni, da so izdali nove delnice, vsaka pa je predstavljala dvajset starih. To je ceno delnic umetno pomnožilo za dvajsetkrat, tržna kapitalizacija (vrednost vseh delnic podjetja) pa je ostala enaka. 

Kljub temu je bilo neizpodbitno dejstvo, da se je družba AllBirds pred presenetljivo preusmeritvijo v umetno inteligenco spoprijemala z velikimi težavami. Resnična cena delnice podjetja je v petih letih namreč padla za okrog 90 odstotkov. 

