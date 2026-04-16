Četrtek,
16. 4. 2026,
6.16

19 ur, 24 minut

Piše Roman Bernard, CEO NGEN Group

Močnostna elektronika: junak, ki ga naše električno omrežje nujno potrebuje

Električna omrežja po vsem svetu, tudi v Sloveniji in Evropi, se soočajo z največjim izzivom v zadnjih desetletjih. Povpraševanje po električni energiji hitro narašča zaradi podatkovnih centrov za umetno inteligenco, elektrifikacije prometa, toplotnih črpalk, reindustrializacije in množičnega vključevanja obnovljivih virov. Težava pa ni le v proizvodnji elektrike. Izziv je tudi, kako energijo učinkovito dostaviti do porabnikov.

To je osrednja teza članka Drewa Baglina, nekdanjega tehničnega direktorja pri Tesli in ustanovitelja podjetja Heron Power, ki je bil prvotno objavljen na platformi American Dynamism. Baglino, ki je v Tesli vodil razvoj pogonskih sistemov in energetike, danes razvija rešitve, ki bi lahko temeljito spremenile način delovanja električnih omrežij.

Zastarelo omrežje ne zadošča več

Večina transformatorjev, daljnovodov in razdelilnih naprav je stara tudi več kot 50 let. Sistem je bil zasnovan za razmeroma stabilne obremenitve prejšnjega stoletja. Danes pa imamo dvosmeren pretok energije (sončne elektrarne in baterije vračajo energijo v omrežje), zelo spremenljive obremenitve (električna vozila, toplotne črpalke, podatkovni centri) in potrebo po visoki zanesljivosti na ravni gigavatov.

Posledice so jasne: dolge čakalne dobe za nove priključke, občutno povečanje stroškov distribucije (ki že predstavljajo skoraj polovico računa za elektriko) ter večja tveganja za stabilnost omrežja. Klasični oljni transformatorji so pasivni, mehanski in počasni, zaradi česar se ne morejo dovolj hitro prilagajati sodobnim zahtevam.

Rešitev: polprevodniški transformatorji na osnovi močnostne elektronike

Baglino vidi rešitev v močnostni elektroniki, tehnologiji, ki je že preoblikovala avtomobilsko industrijo, sončne elektrarne in sisteme za shranjevanje energije. Posebej obetavni so polprevodniški transformatorji, ki namesto tradicionalnih železnih jeder in olja uporabljajo napredne polprevodnike (npr. silicijev karbid), visokofrekvenčno preklapljanje in programsko opremo.

Njihove ključne prednosti so:

  • bistveno manjša velikost, teža in večja kompaktnost – hitrejša in preprostejša namestitev ter manjši prostorski odtis,
  • izjemno hiter odziv (v mikrosekundah) – aktivno uravnavanje toka, izboljšanje faktorja moči, filtriranje motenj in zaščita v realnem času,
  • modularnost in redundanca – večja zanesljivost brez ene same kritične točke,
  • programabilnost – omrežje postane programsko vodeno, z možnostjo stalnih izboljšav prek posodobitev,
  • manjše izgube in boljša izraba obstoječe infrastrukture – manjša potreba po dragih novih daljnovodih in transformatorjih.

Podjetje Heron Power razvija prav takšne industrijske rešitve za srednjenapetostni del omrežja, vključno z integriranimi sistemi za podatkovne centre ter sončno-baterijske parke.

NGEN aktivno podpira te rešitve

V podjetju NGEN verjamemo, da je prehod na aktivno, pametno in programsko vodeno omrežje ključen za uspešno energetsko tranzicijo v Sloveniji in širši regiji. Zato podpiramo razvoj in uvajanje naprednih rešitev na področju močnostne elektronike, kot so polprevodniški transformatorji.

Te tehnologije bodo omogočile hitrejše priključevanje novih obnovljivih virov, boljšo integracijo hranilnikov energije in zanesljivo oskrbo zahtevnih porabnikov, kot so podatkovni centri ali industrijski obrati – vse brez nesorazmernega povečanja stroškov ali zamud.

Namesto da bi zgolj nadgrajevali zastarelo infrastrukturo iz 20. stoletja, lahko s sodobnimi polprevodniškimi rešitvami zgradimo omrežje 21. stoletja: bolj prilagodljivo, učinkovito, zanesljivo in dolgoročno tudi stroškovno ugodnejše.

Čas je za Energetiko 2.0

Drew Baglino upravičeno poudarja: omrežje bo treba posodobiti. Vprašanje ni več ali, temveč kako. Bomo vztrajali pri pasivnih tehnologijah preteklosti ali prešli na aktivne, inteligentne sisteme?

Pri NGEN se odločamo za zadnje. Podpora inovativnim rešitvam, kot jih razvijajo Heron Power in druga napredna podjetja, ni le tehnološka izbira – je nujen korak za doseganje podnebnih ciljev, energetske neodvisnosti in konkurenčnosti gospodarstva.

Energetika 2.0 ni več prihodnost. Je nuja sedanjosti.

