Mlada slovenska policistka Kaja, ki je svoje sledilce na Instagramu vabila k plačevanju za razgaljene fotografije , pri tem pa prikrivala dejstvo, da je ustvarjena z umetno inteligenco, je le vrh ledene gore. Na rastoči fenomen policistk, ki predvsem moške uporabnike družbenega omrežja očarajo tako zelo, da prezrejo vse opozorilne znake, da v resnici ne komunicirajo z osebo iz mesa in krvi, vse pogosteje opozarjajo tudi v drugih državah.

Kot smo v začetku januarja poročali na Siol.net, je podjetje Meta po pozivu Slovenske policije z družbenega omrežja Instagram zaradi lažnega predstavljanja odstranilo profil domnevne mlade slovenske policistke Kaje.

Kdorkoli je upravljal profil kajci113, je objavljal z umetno inteligenco ustvarjene provokativne fotografije in videoposnetke policistke ter sledilce preusmerjal na profil na spletni strani OnlyFans, kjer so lahko plačali za dostop do dodatnih – domnevno bolj razgaljenih – fotografij.

Lažno slovensko policistko Kajo je več uporabnikov družbenega omrežja Instagram vabilo na zmenke. Foto: Posnetek zaslona

Pri tem nikjer – niti na Instagramu in niti na platformi OnlyFans – ni bilo označeno, da je policistka Kaja v resnici produkt umetne inteligence.

Privlačne mlade policistke so zmešale glave tudi moškim v Nemčiji

Simpatične policistke, ki z opolzkimi objavami povečini moške sledilce očarajo do te mere, da jih ti v komentarjih skoraj na kolenih prosijo, da jih aretirajo, ali pa jih vabijo na zmenke, pri čemer ne prepoznajo njihovega umetnointeligenčnega porekla, so v zadnjih dveh mesecih sicer postale globalni fenomen.

Policija v nemškem Hamburgu je tako že decembra izdala opozorilo, da je družbena omrežja – v prvi vrsti Instagram – preplavilo večje število profilov, katerih upravljavci se predstavljajo za privlačne pripadnice nemške policije.

Lažni nemški policistki z Instagrama. Foto: Instagram

"Gre za račune, ki moške uporabnike družbenih omrežij z obljubo, da bodo lahko videli več fotografij, poskušajo zvabiti na plačljive spletne strani," so sporočili pri hamburški policiji.

"Takšne objave škodijo ugledu policije"

Dejstvo, da fotografije in videoposnetki prikazujejo razgaljene ženske oziroma ženske, ki se vedejo opolzko in pri tem nosijo nemške policijske uniforme, zmanjšuje zaupanje v policijo oziroma škoduje njenemu ugledu, saj ogromno uporabnikov ne prepozna, da imajo opravka s produkti umetne inteligence in ne resničnimi policistkami, dodajajo.

Avstralce je očarala Nina, Švicarje pa Jasmina

Podobnega mnenja so v Avstraliji, kjer je na lažne policistke, ustvarjene z umetno inteligenco, ob koncu januarja opozorila policija v avstralski zvezni državi Queensland.

Lažna policistka Nina Blake, ki je pritegnila pozornost Avstralcev. Foto: Instagram

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, je samo eden od profilov, ki se je izdajal za pripadnico queenslandske policije, v izredno kratkem času – manj kot dveh tednih – na družbenem omrežju Instagram zbral več milijonov ogledov videoposnetkov. Pri tem nikjer ni bilo opozorila, da je policistka "Nina Blake" ustvarjena z umetno inteligenco.

O pojavu profilov s privlačnimi dekleti, ki nosijo uniforme policije in občasno objavijo tudi razgaljeno fotografijo ali videoposnetek, so konec januarja poročali tudi v Švici. Policija v Zürichu je sporočila, da so zoper njih prav tako ukrepali s prijavo družbenim omrežjem, saj je šlo za lažno izdajanje, ki je škodilo ugledu policije.

Lažna švicarska policistka Jasmina, na katero je med drugim opozorila policija v Zürichu. Foto: Instagram

Kako prepoznati lažne Kaje in Nine v policijskih uniformah?

Umetnointeligenčne fotografije in videoposnetki so postali tako prepričljivi, da jih je na prvi pogled skoraj nemogoče ločiti od resničnih posnetkov. V mnogih primerih je zato ključnega pomena osredotočanje na podrobnosti in logične nesmisle.

Ker so tako rekoč vsi profili mladih policistk na Instagramu, ki sledilce vabijo na zunanje spletne strani, kjer lahko plačajo za dostop do njihovih bolj vročih fotografij, narejeni po istem kopitu, je ugotavljanje, da imamo opravka z umetnointeligenčnimi vsebinami, precej lažje.

Med objavami lažnih policistk na Instagramu se pogosto znajdejo tudi precej razgaljeni posnetki. Foto: Instagram

Stvari, na katere moramo biti pozorni, saj najpogosteje izdajo lažne policistke:

- Napisi na uniformah, vozilih, stenah so pogosto nesmiselni, zamegljeni ali se spreminjajo.

- Pri fotografijah, domnevno posnetih v ogledalu, bi morali biti napisi "Policija" na uniformah zrcaljeni, pa niso (nekateri umetnointeligenčni modeli sicer že odpravljajo to napako).

Umetnointeligenčne policistke se zelo rade fotografirajo v ogledalih, pri čemer napisi na njihovih uniformah čarobno niso zrcaljeni. Foto: Instagram

- Koliko policijskih postaj ima sredi pisarn ogromna ogledala, v katerih se lahko fotografirajo mlade policistke?