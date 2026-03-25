Sreda, 25. 3. 2026, 17.35

43 minut

Po 8. maju Instagram ukinja šifriranje zasebne komunikacije v sporočilih

Instagram | Meta je pojasnila, da je to možnost uporabljalo zelo malo ljudi, zato se je podjetje odločilo, da jo postopoma odstrani s platforme. | Foto Shutterstock

Meta je pojasnila, da je to možnost uporabljalo zelo malo ljudi, zato se je podjetje odločilo, da jo postopoma odstrani s platforme.

Meta bo 8. maja 2026 ukinila podporo za end-to-end šifriranje v zasebnih sporočilih na Instagramu. Funkcijo so uvedli kot opcijsko zaščito zasebnosti pogovorov, katerih vsebino bodo lahko zdaj spremljali. Razlog za opustitev šifriranja je po navedbah ameriške korporacije, da je šifriranje po njihovih podatkih uporabljalo zelo malo uporabnikov.

Podjetje Meta je sporočilo, da bo 8. maja odstranilo podporo za šifriranje od konca do konca (End-to-end Encryption, E2EE) v zasebnih sporočilih na Instagramu.

Pritiski na ponudnike, da ukinejo šifriranje od konca do konca

Od takrat naprej šifrirani pogovori na tej platformi ne bodo več na voljo. Šifriranje od konca do konca je tehnologija, ki zagotavlja, da lahko vsebino sporočila prebereta samo pošiljatelj in prejemnik. Tudi ponudnik storitve v takšnem primeru nima dostopa do vsebine komunikacije.

Ta način zaščite je postal standard pri nekaterih aplikacijah za sporočanje, saj povečuje zasebnost uporabnikov. Na ponudnike teh aplikacij že dalj časa pritiskajo oblasti, naj tako šifriranje onemogočijo, zahteve pa navadno utemeljujejo z bojem proti pedofiliji in terorizmu. O tem smo pisali v spodnjem članku.

Meta: uporabljajte WhatsApp

Na Instagramu so šifriranje od konca do konca uvedli kot neobvezno možnost, zato je moral uporabnik posebej vklopiti šifriran pogovor. Meta je pojasnila, da je to možnost uporabljalo zelo malo ljudi, zato se je podjetje odločilo, da jo postopoma odstrani s platforme. Uporabniki, ki imajo trenutno aktivne šifrirane pogovore, bodo v aplikaciji prejeli obvestilo z navodili. Podjetje jim bo omogočilo, da prenesejo sporočila ali medijske datoteke, ki jih želijo shraniti, preden bo funkcija dokončno odstranjena.

Meta obenem poudarja, da bodo uporabniki, ki želijo še naprej uporabljati šifrirano komunikacijo, to lahko storili v aplikaciji WhatsApp, kjer je end-to-end šifriranje vključeno kot standardna funkcija.

