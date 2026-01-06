Zgražanje zaradi početja policistke Kaje. Slovenska policija je že ukrepala.

Bralka nas je ogorčeno obvestila, da je na družbenem omrežju Instagram naletela na objave domnevne mlade slovenske policistke Kaje, ki je objavljala fotografije in videoposnetke v uniformi slovenske policije z opolzkimi pripisi. Tako rekoč nihče od stotin uporabnikov, ki so ji v komentarjih laskali in jo vabili na zmenke, ni opazil, da gre za profil, ki ga je poganjala umetna inteligenca. To so nam potrdili tudi na slovenski policiji, ta je profil zaradi lažnega izdajanja prijavila podjetju Meta, ki upravlja Instagram.

Prek Instagrama na OnlyFans

Profil na Instagramu z imenom Kajci113 (@kajci113) je predstavljal domnevno komaj 18-letno slovensko policistko Kajo, ki je med opravljanjem delovnih nalog ustvarjala fotografije in videoposnetke za promocijo svojega profila na platformi OnlyFans, kjer lahko uporabnice in uporabniki objavljajo svoje razgaljene fotografije in za dostop do njih zahtevajo plačilo.

Ta profil na Instagramu po posredovanju slovenske policije ne obstaja več. Foto: Posnetek zaslona

Policistka Kaja je opolzke pripise med drugim dodajala videoposnetkom, ki so jo prikazovali med pisarniškim delom v eni od domnevnih slovenskih policijskih postaj in domnevno vožnjo službenega avtomobila. Objavljala je tudi fotografije, ki naj bi nastale med patruljiranjem po središču praznično okrašene Ljubljane.

Opolzki pripisi ob videoposnetkih, ki naj bi nastali med delom na policijski postaji. Foto: Posnetek zaslona

Kaj je razkrinkalo policistko

Kot smo ugotovili zelo hitro, je bila policistka Kaja ustvarjena s pomočjo umetnointeligenčnih orodij, kar je izdajalo več podrobnosti v objavljenih videoposnetkih in fotografijah, najpogosteje pa črke in številke na policijskih uniformah.

Med drugim so napisi med trajanjem videoposnetkov postajali nečitljivi, na eni od fotografij, domnevno posnetih v zrcalu v pisarni policijske postaje, pa je bil eden od napisov na uniformi "Kaje" zrcaljen, drugi pa ne, na primer.

Eden od napisov na uniformi je zrcaljen, drugi ne. V ozadju so na stenah razvidne tudi domnevne diplome in priznanja, ki so delno napisana v angleškem jeziku, delno pa v neberljivi pisavi, kakršno si pogosto izmislijo umetnointeligenčna orodja. Foto: Posnetek zaslona

Ogromno Slovencev bi šlo na zmenek z 18-letno umetnointeligenčno stvaritvijo

Dejstva, da gre za fotografije in videoposnetke, ki jih ustvarja umetna inteligenca, medtem ni opazila velika večina uporabnikov Instagrama. Pod tako rekoč vsako objavo so predvsem moški uporabniki namreč kar tekmovali, kdo bo mladi policistki bolj izvirno pihal na dušo oziroma jo povabil na zmenek.

Uporabniki so kar tekmovali, kdo bo bolj laskal policistki Kaji. Foto: Posnetek zaslona

Ne na družbenem omrežju Instagram in ne na platformi OnlyFans, kamor je lažna policistka vabila svoje sledilce, sicer ni bilo označeno, da so vsebine ustvarjene s pomočjo umetne inteligence.

Policija je Kajo prijavila, Instagram jo je izbrisal

Na slovenski policiji so za Siol.net potrdili, da Kaja ni prava policistka.

"Po preverjanju gre za očitno lažni profil, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, kje se deloma uporabljajo simboli slovenske policije," so sporočili s policije.

Dodali so, da so zaradi profila podali prijavo podjetju Meta, ki upravlja družbeno omrežje Instagram. Kot je razvidno, je Meta že ukrepala, saj je bil profil @kajci113 odstranjen z Instagrama oziroma na platformi ni več dostopen.

